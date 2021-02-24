https://ria.ru/20210224/znaki-1598769774.html

В России запретят использовать уменьшенные дорожные знаки

В России запретят использовать уменьшенные дорожные знаки

Росстандарт отменит ГОСТ, позволяющий использовать уменьшенные дорожные знаки, сообщает "Коммерсант". РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T13:48

2021-02-24T13:48

2021-02-24T13:48

россия

федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)

общество

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Росстандарт отменит ГОСТ, позволяющий использовать уменьшенные дорожные знаки, сообщает "Коммерсант".Согласно полученным данным, это решение стало следствием жалобы Научного центра безопасности дорожного движения МВД. Там заявили о противоречии ГОСТа Венской конвенции о дорожном движении и другим документам.Под запрет также попадал указатель, разрешающий правый поворот на красный свет. После внесения изменений право применять экспериментальные знаки сохранится только с разрешения Госавтоинспекции.C 1 марта в России на дорогах появится знак, предупреждающий о работе фиксирующих нарушения камер. Знак "Фотовидеофиксация" разместят на трассах вне поселений в 150–300 метрах от начала снимаемого участка дороги, а также на въездах в населенные пункты.

https://ria.ru/20201118/samokat-1585101818.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт), общество