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В России запретят использовать уменьшенные дорожные знаки
В России запретят использовать уменьшенные дорожные знаки
Росстандарт отменит ГОСТ, позволяющий использовать уменьшенные дорожные знаки, сообщает "Коммерсант". РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T13:48
2021-02-24T13:48
2021-02-24T13:48
россия
федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)
общество
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Росстандарт отменит ГОСТ, позволяющий использовать уменьшенные дорожные знаки, сообщает "Коммерсант".Согласно полученным данным, это решение стало следствием жалобы Научного центра безопасности дорожного движения МВД. Там заявили о противоречии ГОСТа Венской конвенции о дорожном движении и другим документам.Под запрет также попадал указатель, разрешающий правый поворот на красный свет. После внесения изменений право применять экспериментальные знаки сохранится только с разрешения Госавтоинспекции.C 1 марта в России на дорогах появится знак, предупреждающий о работе фиксирующих нарушения камер. Знак "Фотовидеофиксация" разместят на трассах вне поселений в 150–300 метрах от начала снимаемого участка дороги, а также на въездах в населенные пункты.
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россия, федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт), общество
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости.
Росстандарт отменит ГОСТ, позволяющий использовать уменьшенные дорожные знаки, сообщает "Коммерсант".
Согласно полученным данным, это решение стало следствием жалобы Научного центра безопасности дорожного движения МВД. Там заявили о противоречии ГОСТа Венской конвенции о дорожном движении и другим документам.
Под запрет также попадал указатель, разрешающий правый поворот на красный свет.
После внесения изменений право применять экспериментальные знаки сохранится только с разрешения Госавтоинспекции.
C 1 марта в России на дорогах появится знак, предупреждающий о работе фиксирующих нарушения камер. Знак "Фотовидеофиксация" разместят на трассах вне поселений в 150–300 метрах от начала снимаемого участка дороги, а также на въездах в населенные пункты.