https://ria.ru/20210224/zhurnalist-1598813834.html

Полиция составила новые протоколы на журналиста Илью Азара

Полиция составила новые протоколы на журналиста Илью Азара

Полиция Москвы составила новые административные протоколы на журналиста Илью Азара, однако Тверской суд вернул их в МВД: они оказались неправильно составлены,... РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T17:18

2021-02-24T17:18

2021-02-24T17:18

иван сафронов

илья азар

москва

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Полиция Москвы составила новые административные протоколы на журналиста Илью Азара, однако Тверской суд вернул их в МВД: они оказались неправильно составлены, сообщила РИА Новости в среду пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.Два протокола составлены из-за постов Азара в социальных сетях, касающихся несогласованного митинга против поправок в Конституцию и в поддержку бывшего журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в государственной измене.Посты написаны еще минувшей весной и летом, однако протоколы, как отметили в суде, составлены только в этом феврале. Чем объясняется разница в сроках, не уточняется.Причина – неправильное составление протоколов и погрешности в оформлении.

https://ria.ru/20210219/safronov-1598238484.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иван сафронов, илья азар, москва