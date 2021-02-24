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Полиция составила новые протоколы на журналиста Илью Азара
Полиция составила новые протоколы на журналиста Илью Азара
Полиция Москвы составила новые административные протоколы на журналиста Илью Азара, однако Тверской суд вернул их в МВД: они оказались неправильно составлены,... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T17:18
2021-02-24T17:18
иван сафронов
илья азар
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Полиция Москвы составила новые административные протоколы на журналиста Илью Азара, однако Тверской суд вернул их в МВД: они оказались неправильно составлены, сообщила РИА Новости в среду пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.Два протокола составлены из-за постов Азара в социальных сетях, касающихся несогласованного митинга против поправок в Конституцию и в поддержку бывшего журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в государственной измене.Посты написаны еще минувшей весной и летом, однако протоколы, как отметили в суде, составлены только в этом феврале. Чем объясняется разница в сроках, не уточняется.Причина – неправильное составление протоколов и погрешности в оформлении.
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иван сафронов, илья азар, москва

Полиция составила новые протоколы на журналиста Илью Азара

17:18 24.02.2021
 
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкСотрудник полиции России
Сотрудник полиции России - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Полиция Москвы составила новые административные протоколы на журналиста Илью Азара, однако Тверской суд вернул их в МВД: они оказались неправильно составлены, сообщила РИА Новости в среду пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.
Два протокола составлены из-за постов Азара в социальных сетях, касающихся несогласованного митинга против поправок в Конституцию и в поддержку бывшего журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в государственной измене.
Экс-советник главы Роскосмоса Иван Сафронов на заседании Мосгорсуда - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
19 февраля, 20:19
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Посты написаны еще минувшей весной и летом, однако протоколы, как отметили в суде, составлены только в этом феврале. Чем объясняется разница в сроках, не уточняется.
"Судом вынесены определения о возврате заместителю начальника отдела МВД по Тверскому району Москвы протоколов об административных правонарушениях по части 8 статьи 20.2 КоАП РФ и других материалов в отношении Ильи Азара", - сказала собеседница агентства.
Причина – неправильное составление протоколов и погрешности в оформлении.
 
Иван СафроновИлья АзарМосква
 
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