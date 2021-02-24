https://ria.ru/20210224/zhurnalist-1598813834.html
Полиция составила новые протоколы на журналиста Илью Азара
Полиция составила новые протоколы на журналиста Илью Азара
Полиция Москвы составила новые административные протоколы на журналиста Илью Азара, однако Тверской суд вернул их в МВД: они оказались неправильно составлены,... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T17:18
2021-02-24T17:18
2021-02-24T17:18
иван сафронов
илья азар
москва
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Полиция Москвы составила новые административные протоколы на журналиста Илью Азара, однако Тверской суд вернул их в МВД: они оказались неправильно составлены, сообщила РИА Новости в среду пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.Два протокола составлены из-за постов Азара в социальных сетях, касающихся несогласованного митинга против поправок в Конституцию и в поддержку бывшего журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в государственной измене.Посты написаны еще минувшей весной и летом, однако протоколы, как отметили в суде, составлены только в этом феврале. Чем объясняется разница в сроках, не уточняется.Причина – неправильное составление протоколов и погрешности в оформлении.
https://ria.ru/20210219/safronov-1598238484.html
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иван сафронов, илья азар, москва