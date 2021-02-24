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В ГД предложили дать жилье бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей
В ГД предложили дать жилье бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей
В ГД внесли проект о жилье для бывших несовершеннолетних узников лагерей
2021-02-24T01:18
2021-02-24T01:21
россия
ярослав нилов
общество
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Парламентарии от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект об обеспечении жильем бывших несовершеннолетних узников концлагерей, сообщил один из авторов проекта, глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.В пояснительной записке отмечается, что законопроект разработан в целях установления правовых гарантий по обеспечению за счет средств федерального бюджета жильем бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, нуждающихся в улучшении жилищных условий.Таким образом, следует из документа, на реализацию законопроекта потребуется около 4,1 миллиардов рублей.
https://radiosputnik.ria.ru/20210222/kontslager-1598533983.html
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россия, ярослав нилов, общество

В ГД предложили дать жилье бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей

01:18 24.02.2021 (обновлено: 01:21 24.02.2021)
 
© РИА Новости / Алексей МайшевЗдание Государственной думы РФ в Москве
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Читать ria.ru в
В ГД внесли проект о жилье для бывших несовершеннолетних узников лагерей
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Парламентарии от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект об обеспечении жильем бывших несовершеннолетних узников концлагерей, сообщил один из авторов проекта, глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

"Вносим инициативу для помощи бывшим несовершеннолетним узникам лагерей получить жильё. Давняя проблема. Не раз лично встречались с представителями союза бывших малолетних узников фашизма", - написал Нилов в своём Telegram-канале.

В пояснительной записке отмечается, что законопроект разработан в целях установления правовых гарантий по обеспечению за счет средств федерального бюджета жильем бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, нуждающихся в улучшении жилищных условий.
"По данным Минстроя России, численность бывших несовершеннолетних узников фашизма, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях, составляет 2100 человек. По информации, представленной субъектами Российской Федерации, по состоянию на 2019 год – 1835 человек: в 26 субъектах РФ указанная категория граждан на учете нуждающихся в жилых помещениях не состоит, из 10 субъектов РФ информация отсутствует", - говорится в финансово-экономическом обосновании законопроекта.
Таким образом, следует из документа, на реализацию законопроекта потребуется около 4,1 миллиардов рублей.
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РоссияЯрослав НиловОбщество
 
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