https://ria.ru/20210224/zhile-1598701343.html

В ГД предложили дать жилье бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей

В ГД предложили дать жилье бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей

В ГД внесли проект о жилье для бывших несовершеннолетних узников лагерей

2021-02-24T01:18

2021-02-24T01:18

2021-02-24T01:21

россия

ярослав нилов

общество

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Парламентарии от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект об обеспечении жильем бывших несовершеннолетних узников концлагерей, сообщил один из авторов проекта, глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.В пояснительной записке отмечается, что законопроект разработан в целях установления правовых гарантий по обеспечению за счет средств федерального бюджета жильем бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, нуждающихся в улучшении жилищных условий.Таким образом, следует из документа, на реализацию законопроекта потребуется около 4,1 миллиардов рублей.

https://radiosputnik.ria.ru/20210222/kontslager-1598533983.html

россия

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2021

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россия, ярослав нилов, общество