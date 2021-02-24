https://ria.ru/20210224/yandeks-1598804314.html

"Яндекс" ответил на предупреждение ФАС

"Яндекс" ответил на предупреждение ФАС

"Яндекс" не согласен с предупреждением Федеральной антимонопольной службы (ФАС России) по поводу условий продвижения сторонних сервисов в поисковой выдаче,... РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T16:31

2021-02-24T16:31

2021-02-24T16:31

россия

яндекс

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

технологии

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. "Яндекс" не согласен с предупреждением Федеральной антимонопольной службы (ФАС России) по поводу условий продвижения сторонних сервисов в поисковой выдаче, заявляя, что часть требований ведомства уже реализована в поиске, а исполнение всех - ухудшит качество поиска, заявили РИА Новости в пресс-службе интернет-компании.Ранее в среду ФАС России выдала предупреждение "Яндексу" за создание дискриминационных условий в поисковой системе. "Яндекс" должен в месячный срок предоставить сторонним сервисам доступ к тем же специальным возможностям по продвижению в поисковой выдаче, что и для собственных ресурсов.Там отметили, что специальные ответы сервисов, о которых упоминает ФАС в своем предупреждении, — это мировая практика всех поисковых систем и всех платформ, в том числе маркетплейсов. "Без специальных ответов, которые есть во всех поисковых системах в мире, качество поиска становится хуже для пользователя", - указывает "Яндекс". В компании также назвали несправедливым предписание ФАС, так как оно "направлено только на одного игрока". "При этом поисковая доля "Яндекса" - например, на iOS - меньше 50%", - отмечает компания.В "Яндексе" утверждают, что никакой его сервис или другой компании не имеет никаких приоритетов, показ основан на конкретной и прозрачной метрике полезности для пользователя. "Мы готовы ее аудировать и открыто про нее рассказывать", - обещают в компании."Пользователи могут видеть интерактивные расширенные ответы, не связанные с сервисами Яндекса, например, из Википедии, Амедиатеки или сервиса Youla. На текущий момент интерактивные ответы показываются для более чем 70 тысяч сайтов в поисковой выдаче "Яндекса", среди которых интернет-магазины, новостные ресурсы и другие", - добавили в компании.

https://ria.ru/20210212/yandeks-1597179543.html

https://ria.ru/20201119/yandeks-1585337237.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, яндекс, федеральная антимонопольная служба (фас россии), технологии