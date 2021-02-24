https://ria.ru/20210224/yandeks-1598791817.html

ФАС обязала "Яндекс" прекратить дискриминацию сторонних сервисов

ФАС обязала "Яндекс" прекратить дискриминацию сторонних сервисов

Федеральная антимонопольная служба обязала "Яндекс" в течение месяца предоставить сторонним сервисам доступ к тем же специальным возможностям по продвижению в... РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T15:27

2021-02-24T15:27

2021-02-24T18:16

россия

яндекс

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

технологии

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба обязала "Яндекс" в течение месяца предоставить сторонним сервисам доступ к тем же специальным возможностям по продвижению в поисковой выдаче, которые есть у ее собственных ресурсов.Об этом говорится в материалах ведомства.Так, по мнению ФАС, "Яндекс" дает своим сервисам преимущество при продвижении в поисковой системе. Они в том числе используют интерактивные обогащенные ответы в поисковой выдаче. При этом у сторонних сервисов такой возможности нет или она ограничена.Интернет-компания также должна опубликовать условия доступа любых сервисов к возможностям по продвижению в поисковой системе и обеспечить показ сторонних сервисов по единым правилам ранжирования на равных условиях.В течение месяца, данного на исполнение требований ФАС, "Яндекс" должен каждые десять дней информировать ведомство о принятых мерах и предоставлять подтверждающие документы.Комментируя ситуацию, в пресс-службе "Яндекса" РИА Новости заявили, что не согласны с предупреждением ФАС.Там отметили, что специальные ответы сервисов, о которых упоминает ФАС в своем предупреждении, — это мировая практика всех поисковых систем и всех платформ.

https://ria.ru/20210212/yandeks-1597179543.html

https://ria.ru/20210211/tele2-1596943709.html

https://ria.ru/20210219/upakovka-1598227865.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, яндекс, федеральная антимонопольная служба (фас россии), технологии