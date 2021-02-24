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https://ria.ru/20210224/yandeks-1598791817.html
ФАС обязала "Яндекс" прекратить дискриминацию сторонних сервисов
ФАС обязала "Яндекс" прекратить дискриминацию сторонних сервисов
Федеральная антимонопольная служба обязала "Яндекс" в течение месяца предоставить сторонним сервисам доступ к тем же специальным возможностям по продвижению в... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T15:27
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россия
яндекс
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
технологии
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба обязала "Яндекс" в течение месяца предоставить сторонним сервисам доступ к тем же специальным возможностям по продвижению в поисковой выдаче, которые есть у ее собственных ресурсов.Об этом говорится в материалах ведомства.Так, по мнению ФАС, "Яндекс" дает своим сервисам преимущество при продвижении в поисковой системе. Они в том числе используют интерактивные обогащенные ответы в поисковой выдаче. При этом у сторонних сервисов такой возможности нет или она ограничена.Интернет-компания также должна опубликовать условия доступа любых сервисов к возможностям по продвижению в поисковой системе и обеспечить показ сторонних сервисов по единым правилам ранжирования на равных условиях.В течение месяца, данного на исполнение требований ФАС, "Яндекс" должен каждые десять дней информировать ведомство о принятых мерах и предоставлять подтверждающие документы.Комментируя ситуацию, в пресс-службе "Яндекса" РИА Новости заявили, что не согласны с предупреждением ФАС.Там отметили, что специальные ответы сервисов, о которых упоминает ФАС в своем предупреждении, — это мировая практика всех поисковых систем и всех платформ.
https://ria.ru/20210212/yandeks-1597179543.html
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россия, яндекс, федеральная антимонопольная служба (фас россии), технологии

ФАС обязала "Яндекс" прекратить дискриминацию сторонних сервисов

15:27 24.02.2021 (обновлено: 18:16 24.02.2021)
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкОфис компании "Яндекс"
Офис компании Яндекс - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба обязала "Яндекс" в течение месяца предоставить сторонним сервисам доступ к тем же специальным возможностям по продвижению в поисковой выдаче, которые есть у ее собственных ресурсов.
Об этом говорится в материалах ведомства.
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Так, по мнению ФАС, "Яндекс" дает своим сервисам преимущество при продвижении в поисковой системе. Они в том числе используют интерактивные обогащенные ответы в поисковой выдаче. При этом у сторонних сервисов такой возможности нет или она ограничена.
Интернет-компания также должна опубликовать условия доступа любых сервисов к возможностям по продвижению в поисковой системе и обеспечить показ сторонних сервисов по единым правилам ранжирования на равных условиях.
В течение месяца, данного на исполнение требований ФАС, "Яндекс" должен каждые десять дней информировать ведомство о принятых мерах и предоставлять подтверждающие документы.
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Комментируя ситуацию, в пресс-службе "Яндекса" РИА Новости заявили, что не согласны с предупреждением ФАС.
"Некоторые требования предписания уже реализованы в поиске, однако отдельные важные его части мы считаем неправильными. Исполнение всех перечисленных требований ухудшит качество поиска для пользователя, а значит — положение поиска "Яндекса" на рынке по сравнению с конкурентами", — подчеркнули в компании.
Там отметили, что специальные ответы сервисов, о которых упоминает ФАС в своем предупреждении, — это мировая практика всех поисковых систем и всех платформ.
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РоссияЯндексФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Технологии
 
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