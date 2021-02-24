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В Якутии предприятиям рекомендовали принимать на работу местных жителей
В Якутии предприятиям рекомендовали принимать на работу местных жителей
Власти Якутии рекомендовали промышленным предприятиям принимать на работу местных жителей, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики. РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T07:47
2021-02-24T07:47
республика саха (якутия)
общество
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ЯКУТСК, 24 фев – РИА Новости. Власти Якутии рекомендовали промышленным предприятиям принимать на работу местных жителей, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики.По данным регионального правительства, за два последних месяца 2020 года численность безработных в Якутии удалось сократить с 33,1 тысячи до 29,2 тысячи человек.По словам экспертов, задачу возможно реализовать, если якутяне будут готовы к условиям и объёмам работы на производстве, в том числе на переезд в вахтовый поселок."На площадке "Промышленность и геология" в рамках республиканской онлайн-ярмарки "Траектория карьеры" 3 тысячи вакансий предложили соискателям крупные промышленные предприятия Якутии. Это "АЛРОСА", "Колмар", "Полиметалл", "Полюс Алдан", "ЭльгаУголь", "ЯТЭК", "Сургутнефтегаз", "Якутуголь" и другие", - добавили в кабмине.Ранее сообщалось, что в прошлом году по проекту "Местные кадры в промышленность" поставлена задача трудоустроить в Якутии не менее 9 тысяч граждан, постоянно проживающих в республике. По данным на июль 2020 года, свыше 30 тысяч безработных обратились в службы занятости Якутии из-за пандемии коронавируса, что на 60% больше, чем в 2019 году.
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республика саха (якутия), общество

В Якутии предприятиям рекомендовали принимать на работу местных жителей

07:47 24.02.2021
 
© РИА Новости / Игорь Агеенко / Перейти в фотобанкОкрестности города Якутска
Окрестности города Якутска - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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ЯКУТСК, 24 фев – РИА Новости. Власти Якутии рекомендовали промышленным предприятиям принимать на работу местных жителей, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики.
По данным регионального правительства, за два последних месяца 2020 года численность безработных в Якутии удалось сократить с 33,1 тысячи до 29,2 тысячи человек.
"Промышленным предприятиям, работающим на территории Якутии, рекомендовано принимать на работу местных жителей, в том числе на вахтовую работу и стройки. Об этом сообщил министр промышленности и геологии Якутии Максим Терещенко в ходе очередного совещания по вопросам привлечения иностранных работников с участием руководителей крупных добывающих компаний и Госкомзанятости Якутии", - рассказали в пресс-службе.
По словам экспертов, задачу возможно реализовать, если якутяне будут готовы к условиям и объёмам работы на производстве, в том числе на переезд в вахтовый поселок.
"На площадке "Промышленность и геология" в рамках республиканской онлайн-ярмарки "Траектория карьеры" 3 тысячи вакансий предложили соискателям крупные промышленные предприятия Якутии. Это "АЛРОСА", "Колмар", "Полиметалл", "Полюс Алдан", "ЭльгаУголь", "ЯТЭК", "Сургутнефтегаз", "Якутуголь" и другие", - добавили в кабмине.
Ранее сообщалось, что в прошлом году по проекту "Местные кадры в промышленность" поставлена задача трудоустроить в Якутии не менее 9 тысяч граждан, постоянно проживающих в республике. По данным на июль 2020 года, свыше 30 тысяч безработных обратились в службы занятости Якутии из-за пандемии коронавируса, что на 60% больше, чем в 2019 году.
Панорама города Якутска - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
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