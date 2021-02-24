https://ria.ru/20210224/xiaomi-1598796800.html

Инсайдеры показали недорогой смартфон Xiaomi с поддержкой 5G

Инсайдеры показали недорогой смартфон Xiaomi с поддержкой 5G

Компания Xiaomi готовится запустить новый смартфон Mi 11 Lite — облегченный вариант флагманского Mi11. Об этом сообщает GSMArena со ссылкой на китайских сетевых РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T15:51

2021-02-24T15:51

2021-02-24T15:51

наука

qualcomm

xiaomi inc

технологии

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Компания Xiaomi готовится запустить новый смартфон Mi 11 Lite — облегченный вариант флагманского Mi11. Об этом сообщает GSMArena со ссылкой на китайских сетевых информаторов.Xiaomi Mi 11 Lite внешне будет напоминать старую модель, но лишится дисплея с изогнутыми гранями. Смартфон получит фронтальную камеру, врезанную в экран, а основной модуль получит дизайн флагмана.Инсайдеры обещают, что смартфон получит новый процессор от Qualcomm Snapdragon 755. Платформа будет поддерживать работу в мобильных сетях пятого поколения. Основную камеру на 64 Мп совместят с 5-кратным оптическим зумом.О сроках выхода нового смартфона Xiaomi не сообщается, как и о его цене. Актуальный Xiaomi Mi 10T Lite, оснащенный накопителем 128 ГБ, предлагается на российском рынке за 26 000 рублей.

https://ria.ru/20210219/xiaomi-1598066001.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

qualcomm, xiaomi inc, технологии