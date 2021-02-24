https://ria.ru/20210224/xiaomi-1598796800.html
Инсайдеры показали недорогой смартфон Xiaomi с поддержкой 5G
Инсайдеры показали недорогой смартфон Xiaomi с поддержкой 5G
Компания Xiaomi готовится запустить новый смартфон Mi 11 Lite — облегченный вариант флагманского Mi11. Об этом сообщает GSMArena со ссылкой на китайских сетевых РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T15:51
2021-02-24T15:51
2021-02-24T15:51
наука
qualcomm
xiaomi inc
технологии
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Компания Xiaomi готовится запустить новый смартфон Mi 11 Lite — облегченный вариант флагманского Mi11. Об этом сообщает GSMArena со ссылкой на китайских сетевых информаторов.Xiaomi Mi 11 Lite внешне будет напоминать старую модель, но лишится дисплея с изогнутыми гранями. Смартфон получит фронтальную камеру, врезанную в экран, а основной модуль получит дизайн флагмана.Инсайдеры обещают, что смартфон получит новый процессор от Qualcomm Snapdragon 755. Платформа будет поддерживать работу в мобильных сетях пятого поколения. Основную камеру на 64 Мп совместят с 5-кратным оптическим зумом.О сроках выхода нового смартфона Xiaomi не сообщается, как и о его цене. Актуальный Xiaomi Mi 10T Lite, оснащенный накопителем 128 ГБ, предлагается на российском рынке за 26 000 рублей.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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qualcomm, xiaomi inc, технологии
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости.
Компания Xiaomi готовится запустить новый смартфон Mi 11 Lite — облегченный вариант флагманского Mi11. Об этом сообщает
GSMArena со ссылкой на китайских сетевых информаторов.
Xiaomi Mi 11 Lite внешне будет напоминать старую модель, но лишится дисплея с изогнутыми гранями. Смартфон получит фронтальную камеру, врезанную в экран, а основной модуль получит дизайн флагмана.
Инсайдеры обещают, что смартфон получит новый процессор от Qualcomm Snapdragon 755. Платформа будет поддерживать работу в мобильных сетях пятого поколения. Основную камеру на 64 Мп совместят с 5-кратным оптическим зумом.
О сроках выхода нового смартфона Xiaomi не сообщается, как и о его цене. Актуальный Xiaomi Mi 10T Lite, оснащенный накопителем 128 ГБ, предлагается на российском рынке за 26 000 рублей.