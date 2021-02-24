https://ria.ru/20210224/vysylka-1598843935.html

Евросоюз прокомментировал высылку посла из Венесуэлы

Евросоюз прокомментировал высылку посла из Венесуэлы

Европейский союз сожалеет о решении властей Венесуэлы объявить главу дипмиссии Евросоюза персоной нон грата и призывает пересмотреть это решение, сообщил РИА... РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T20:50

2021-02-24T20:50

2021-02-24T22:07

евросоюз

венесуэла

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 24 фев – РИА Новости. Европейский союз сожалеет о решении властей Венесуэлы объявить главу дипмиссии Евросоюза персоной нон грата и призывает пересмотреть это решение, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ЕС.По его словам, Венесуэла сможет преодолеть продолжающийся кризис только путем переговоров и диалога.Ранее Венесуэла объявила главу дипмиссии ЕС в стране персоной нон грата и дала ей 72 часа, чтобы покинуть страну, в ответ на санкции, которые Евросоюз ввел в отношении 19 официальных лиц Боливарианской республики.Европейский союз расширил санкционный список по Венесуэле, включив в него 19 высокопоставленных военных, членов Национального избирательного совета и депутатов нового состава парламента, "за их роль в действиях и решениях, подрывающих демократию и верховенство закона в стране, а также за серьезные нарушения прав человека".

https://ria.ru/20210121/maduro-1593939326.html

венесуэла

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евросоюз, венесуэла, в мире