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Евросоюз прокомментировал высылку посла из Венесуэлы
Евросоюз прокомментировал высылку посла из Венесуэлы
Европейский союз сожалеет о решении властей Венесуэлы объявить главу дипмиссии Евросоюза персоной нон грата и призывает пересмотреть это решение, сообщил РИА... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T20:50
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евросоюз
венесуэла
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 24 фев – РИА Новости. Европейский союз сожалеет о решении властей Венесуэлы объявить главу дипмиссии Евросоюза персоной нон грата и призывает пересмотреть это решение, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ЕС.По его словам, Венесуэла сможет преодолеть продолжающийся кризис только путем переговоров и диалога.Ранее Венесуэла объявила главу дипмиссии ЕС в стране персоной нон грата и дала ей 72 часа, чтобы покинуть страну, в ответ на санкции, которые Евросоюз ввел в отношении 19 официальных лиц Боливарианской республики.Европейский союз расширил санкционный список по Венесуэле, включив в него 19 высокопоставленных военных, членов Национального избирательного совета и депутатов нового состава парламента, "за их роль в действиях и решениях, подрывающих демократию и верховенство закона в стране, а также за серьезные нарушения прав человека".
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евросоюз, венесуэла, в мире

Евросоюз прокомментировал высылку посла из Венесуэлы

20:50 24.02.2021 (обновлено: 22:07 24.02.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкФлаг у здания представительства Европейского Союза в Москве
Флаг у здания представительства Европейского Союза в Москве - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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БРЮССЕЛЬ, 24 фев – РИА Новости. Европейский союз сожалеет о решении властей Венесуэлы объявить главу дипмиссии Евросоюза персоной нон грата и призывает пересмотреть это решение, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ЕС.

"ЕС глубоко сожалеет об этом решении, которое приведет только к дальнейшей изоляции Венесуэлы. Мы призываем пересмотреть это решение", - сказал собеседник агентства.

По его словам, Венесуэла сможет преодолеть продолжающийся кризис только путем переговоров и диалога.
Ранее Венесуэла объявила главу дипмиссии ЕС в стране персоной нон грата и дала ей 72 часа, чтобы покинуть страну, в ответ на санкции, которые Евросоюз ввел в отношении 19 официальных лиц Боливарианской республики.
Европейский союз расширил санкционный список по Венесуэле, включив в него 19 высокопоставленных военных, членов Национального избирательного совета и депутатов нового состава парламента, "за их роль в действиях и решениях, подрывающих демократию и верховенство закона в стране, а также за серьезные нарушения прав человека".
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