https://ria.ru/20210224/vystavka-1598803472.html

В Москве пройдет выставка бездомных животных #НадоБратьЗимой2021

В Москве пройдет выставка бездомных животных #НадоБратьЗимой2021

На территории дизайн-квартала "Флакон" 28 февраля состоится выставка бездомных животных #НадоБратьЗимой2021. РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T16:28

2021-02-24T16:28

2021-02-24T16:55

фонд президентских грантов

бездомные животные

флакон

москва

общество

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. На территории дизайн-квартала "Флакон" 28 февраля состоится выставка бездомных животных #НадоБратьЗимой2021.В пространстве куб соберутся более 100 собак и кошек из приютов. Питомцы доброжелательно настроены по отношению к людям, здоровы, привиты и готовы стать домашними.Собак и кошек можно получить бесплатно. Для заключения договора необходимо взять с собой паспорт.Если у посетителей нет возможности забрать питомца, есть другие способы помочь. Можно принести сухой корм, консервы, крупы, а также поводки, ошейники, миски, игрушки и лекарства.Организатор мероприятия — благотворительный проект "Надо брать!" (БФ "Вирта").Также у гостей выставки будет возможность отдохнуть в специальной зоне, перекусить и выпить кофе.#НадоБратьЗимой2021 пройдет 28 февраля с 12:00 до 18:00 по адресу Дизайн-квартал "Флакон", пространство "КУБ", Большая Новодмитровская улица, дом 36, строение 12, метро Дмитровская.Мероприятие проводится при поддержке Фонда Президентских Грантов.

https://ria.ru/20210208/priyuty-1596537045.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фонд президентских грантов, бездомные животные, флакон, москва, общество