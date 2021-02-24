Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210224/vystavka-1598803472.html
В Москве пройдет выставка бездомных животных #НадоБратьЗимой2021
В Москве пройдет выставка бездомных животных #НадоБратьЗимой2021
На территории дизайн-квартала "Флакон" 28 февраля состоится выставка бездомных животных #НадоБратьЗимой2021. РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T16:28
2021-02-24T16:55
фонд президентских грантов
бездомные животные
флакон
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/18/1598797782_0:448:2048:1600_1920x0_80_0_0_cccb60e4e8e6e829082ee3a9baebdd4c.jpg
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. На территории дизайн-квартала "Флакон" 28 февраля состоится выставка бездомных животных #НадоБратьЗимой2021.В пространстве куб соберутся более 100 собак и кошек из приютов. Питомцы доброжелательно настроены по отношению к людям, здоровы, привиты и готовы стать домашними.Собак и кошек можно получить бесплатно. Для заключения договора необходимо взять с собой паспорт.Если у посетителей нет возможности забрать питомца, есть другие способы помочь. Можно принести сухой корм, консервы, крупы, а также поводки, ошейники, миски, игрушки и лекарства.Организатор мероприятия — благотворительный проект "Надо брать!" (БФ "Вирта").Также у гостей выставки будет возможность отдохнуть в специальной зоне, перекусить и выпить кофе.#НадоБратьЗимой2021 пройдет 28 февраля с 12:00 до 18:00 по адресу Дизайн-квартал "Флакон", пространство "КУБ", Большая Новодмитровская улица, дом 36, строение 12, метро Дмитровская.Мероприятие проводится при поддержке Фонда Президентских Грантов.
https://ria.ru/20210208/priyuty-1596537045.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/18/1598797782_0:256:2048:1792_1920x0_80_0_0_e1151fb06b1adac0d745e085229d0258.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
фонд президентских грантов, бездомные животные, флакон, москва, общество

В Москве пройдет выставка бездомных животных #НадоБратьЗимой2021

16:28 24.02.2021 (обновлено: 16:55 24.02.2021)
 
© Фото : Благотворительный проект "Надо брать!"Благотворительный проект "Надо брать!"
Благотворительный проект Надо брать! - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© Фото : Благотворительный проект "Надо брать!"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. На территории дизайн-квартала "Флакон" 28 февраля состоится выставка бездомных животных #НадоБратьЗимой2021.
В пространстве куб соберутся более 100 собак и кошек из приютов. Питомцы доброжелательно настроены по отношению к людям, здоровы, привиты и готовы стать домашними.
Собак и кошек можно получить бесплатно. Для заключения договора необходимо взять с собой паспорт.
Если у посетителей нет возможности забрать питомца, есть другие способы помочь. Можно принести сухой корм, консервы, крупы, а также поводки, ошейники, миски, игрушки и лекарства.
© Фото : Благотворительный проект "Надо брать!"Благотворительный проект "Надо брать!"
Благотворительный проект Надо брать!
1 из 8
Благотворительный проект "Надо брать!"
© Фото : Благотворительный проект "Надо брать!"
© Фото : Благотворительный проект "Надо брать!"Благотворительный проект "Надо брать!"
Благотворительный проект Надо брать!
2 из 8
Благотворительный проект "Надо брать!"
© Фото : Благотворительный проект "Надо брать!"
© Фото : Благотворительный проект "Надо брать!"Благотворительный проект "Надо брать!"
Благотворительный проект Надо брать!
3 из 8
Благотворительный проект "Надо брать!"
© Фото : Благотворительный проект "Надо брать!"
© Фото : Благотворительный проект "Надо брать!"Благотворительный проект "Надо брать!"
Благотворительный проект Надо брать!
4 из 8
Благотворительный проект "Надо брать!"
© Фото : Благотворительный проект "Надо брать!"
© Фото : Благотворительный проект "Надо брать!"Благотворительный проект "Надо брать!"
Благотворительный проект Надо брать!
5 из 8
Благотворительный проект "Надо брать!"
© Фото : Благотворительный проект "Надо брать!"
© Фото : Благотворительный проект "Надо брать!"Благотворительный проект "Надо брать!"
Благотворительный проект Надо брать!
6 из 8
Благотворительный проект "Надо брать!"
© Фото : Благотворительный проект "Надо брать!"
© Фото : Благотворительный проект "Надо брать!"Благотворительный проект "Надо брать!"
Благотворительный проект Надо брать!
7 из 8
Благотворительный проект "Надо брать!"
© Фото : Благотворительный проект "Надо брать!"
© Фото : Благотворительный проект "Надо брать!"Благотворительный проект "Надо брать!"
Благотворительный проект Надо брать!
8 из 8
Благотворительный проект "Надо брать!"
© Фото : Благотворительный проект "Надо брать!"
1 из 8
Благотворительный проект "Надо брать!"
© Фото : Благотворительный проект "Надо брать!"
2 из 8
Благотворительный проект "Надо брать!"
© Фото : Благотворительный проект "Надо брать!"
3 из 8
Благотворительный проект "Надо брать!"
© Фото : Благотворительный проект "Надо брать!"
4 из 8
Благотворительный проект "Надо брать!"
© Фото : Благотворительный проект "Надо брать!"
5 из 8
Благотворительный проект "Надо брать!"
© Фото : Благотворительный проект "Надо брать!"
6 из 8
Благотворительный проект "Надо брать!"
© Фото : Благотворительный проект "Надо брать!"
7 из 8
Благотворительный проект "Надо брать!"
© Фото : Благотворительный проект "Надо брать!"
8 из 8
Благотворительный проект "Надо брать!"
© Фото : Благотворительный проект "Надо брать!"
Организатор мероприятия — благотворительный проект "Надо брать!" (БФ "Вирта").
Также у гостей выставки будет возможность отдохнуть в специальной зоне, перекусить и выпить кофе.
#НадоБратьЗимой2021 пройдет 28 февраля с 12:00 до 18:00 по адресу Дизайн-квартал "Флакон", пространство "КУБ", Большая Новодмитровская улица, дом 36, строение 12, метро Дмитровская.
Мероприятие проводится при поддержке Фонда Президентских Грантов.
Собака в вольере приюта для бездомных животных - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
8 февраля, 16:12Хорошие новости
В московских приютах утеплили вольеры для животных
 
Фонд президентских грантовбездомные животныеФлаконМоскваОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:00Врачи оценили вероятность третьей волны коронавируса в России
04:58Названы пять частых ошибок водителей при покупке нового авто
04:27Пожаловавшаяся на зарплату врач из Находки заявила о порче ее авто
04:26Врач-диетолог рассказала, кому нельзя есть супы-пюре
04:25Малышева назвала продукты для восполнения дефицита витамина A
04:11Вильфанд рассказал, когда в Европейскую Россию вернутся морозы
04:06Названы профессии с самыми большими сложностями на рынке труда
03:51Жителя Забайкалья приговорили к восьми годам колонии за госизмену
03:42Источник рассказал о беспрецедентных возможностях "Арматы"
03:30Иммунолог оценил вероятность новой волны коронавируса в Москве
03:26Жертва "скопинского маньяка" прокомментировала его скорое освобождение
03:23Вильфанд прокомментировал сообщения о глобальном похолодании
03:21Метеозависимым людям посоветовали простой способ улучшить самочувствие
03:13Байден отменил указ Трампа об ограничении на въезд в США иностранцев
02:28Познер объяснил свои слова о "трагедии" для России из-за православия
02:12Автоэксперт назвал неожиданную ошибку при парковке машины
02:11Косметолог дала совет, как спать для сохранения красоты и молодости
02:10В США мужчина признался, что убил свою соседку и приготовил ее сердце
01:57Мадуро поставил ультиматум ЕС
01:52Посол оценил совместные усилия России и Аргентины в борьбе с COVID-19
Лента новостейМолния