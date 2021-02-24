В Москве пройдет выставка бездомных животных #НадоБратьЗимой2021
16:28 24.02.2021 (обновлено: 16:55 24.02.2021)
© Фото : Благотворительный проект "Надо брать!"Благотворительный проект "Надо брать!"
© Фото : Благотворительный проект "Надо брать!"
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. На территории дизайн-квартала "Флакон" 28 февраля состоится выставка бездомных животных #НадоБратьЗимой2021.
В пространстве куб соберутся более 100 собак и кошек из приютов. Питомцы доброжелательно настроены по отношению к людям, здоровы, привиты и готовы стать домашними.
Собак и кошек можно получить бесплатно. Для заключения договора необходимо взять с собой паспорт.
Если у посетителей нет возможности забрать питомца, есть другие способы помочь. Можно принести сухой корм, консервы, крупы, а также поводки, ошейники, миски, игрушки и лекарства.
© Фото : Благотворительный проект "Надо брать!"Благотворительный проект "Надо брать!"
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Благотворительный проект "Надо брать!"
© Фото : Благотворительный проект "Надо брать!"
© Фото : Благотворительный проект "Надо брать!"Благотворительный проект "Надо брать!"
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Благотворительный проект "Надо брать!"
© Фото : Благотворительный проект "Надо брать!"
© Фото : Благотворительный проект "Надо брать!"Благотворительный проект "Надо брать!"
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Благотворительный проект "Надо брать!"
© Фото : Благотворительный проект "Надо брать!"
© Фото : Благотворительный проект "Надо брать!"Благотворительный проект "Надо брать!"
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Благотворительный проект "Надо брать!"
© Фото : Благотворительный проект "Надо брать!"
© Фото : Благотворительный проект "Надо брать!"Благотворительный проект "Надо брать!"
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Благотворительный проект "Надо брать!"
© Фото : Благотворительный проект "Надо брать!"
© Фото : Благотворительный проект "Надо брать!"Благотворительный проект "Надо брать!"
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Благотворительный проект "Надо брать!"
© Фото : Благотворительный проект "Надо брать!"
© Фото : Благотворительный проект "Надо брать!"Благотворительный проект "Надо брать!"
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Благотворительный проект "Надо брать!"
© Фото : Благотворительный проект "Надо брать!"
© Фото : Благотворительный проект "Надо брать!"Благотворительный проект "Надо брать!"
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Благотворительный проект "Надо брать!"
© Фото : Благотворительный проект "Надо брать!"
1 из 8
Благотворительный проект "Надо брать!"
© Фото : Благотворительный проект "Надо брать!"
2 из 8
Благотворительный проект "Надо брать!"
© Фото : Благотворительный проект "Надо брать!"
3 из 8
Благотворительный проект "Надо брать!"
© Фото : Благотворительный проект "Надо брать!"
4 из 8
Благотворительный проект "Надо брать!"
© Фото : Благотворительный проект "Надо брать!"
5 из 8
Благотворительный проект "Надо брать!"
© Фото : Благотворительный проект "Надо брать!"
6 из 8
Благотворительный проект "Надо брать!"
© Фото : Благотворительный проект "Надо брать!"
7 из 8
Благотворительный проект "Надо брать!"
© Фото : Благотворительный проект "Надо брать!"
8 из 8
Благотворительный проект "Надо брать!"
© Фото : Благотворительный проект "Надо брать!"
Организатор мероприятия — благотворительный проект "Надо брать!" (БФ "Вирта").
Также у гостей выставки будет возможность отдохнуть в специальной зоне, перекусить и выпить кофе.
#НадоБратьЗимой2021 пройдет 28 февраля с 12:00 до 18:00 по адресу Дизайн-квартал "Флакон", пространство "КУБ", Большая Новодмитровская улица, дом 36, строение 12, метро Дмитровская.
Мероприятие проводится при поддержке Фонда Президентских Грантов.