https://ria.ru/20210224/vrach-1598797092.html

В Сургуте возбудили дело из-за смерти ребенка после осмотра врачом

В Сургуте возбудили дело из-за смерти ребенка после осмотра врачом

Уголовное дело о ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей возбудили следователи в Сургуте (ХМАО) в связи с гибелью 6-летнего ребенка на следующий... РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T15:52

2021-02-24T15:52

2021-02-24T15:52

россия

следственный комитет россии (ск рф)

сургут

происшествия

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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 24 фев - РИА Новости. Уголовное дело о ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей возбудили следователи в Сургуте (ХМАО) в связи с гибелью 6-летнего ребенка на следующий день после осмотра участковым врачом, сообщает региональное следственное управление СК РФ.По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей". К материалам дела следствие приобщило медицинскую документацию, кроме того, назначена судебно-медицинская экспертиза, выясняются все обстоятельства случившегося, добавили в ведомстве.Родители ребенка, рассказывая о происшествии журналистам местного интернет-издания "К-Информ", сообщили, что участковый педиатр изначально поставила ребенку диагноз "обструкция дыхательных путей" и подчеркнула, что повода для беспокойства нет. Однако на следующий день мальчик скончался.

https://ria.ru/20201128/rebenok-1586677320.html

https://ria.ru/20200617/1573043885.html

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россия, следственный комитет россии (ск рф), сургут, происшествия