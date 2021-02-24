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В Сургуте возбудили дело из-за смерти ребенка после осмотра врачом
В Сургуте возбудили дело из-за смерти ребенка после осмотра врачом
Уголовное дело о ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей возбудили следователи в Сургуте (ХМАО) в связи с гибелью 6-летнего ребенка на следующий... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T15:52
2021-02-24T15:52
россия
следственный комитет россии (ск рф)
сургут
происшествия
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 24 фев - РИА Новости. Уголовное дело о ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей возбудили следователи в Сургуте (ХМАО) в связи с гибелью 6-летнего ребенка на следующий день после осмотра участковым врачом, сообщает региональное следственное управление СК РФ.По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей". К материалам дела следствие приобщило медицинскую документацию, кроме того, назначена судебно-медицинская экспертиза, выясняются все обстоятельства случившегося, добавили в ведомстве.Родители ребенка, рассказывая о происшествии журналистам местного интернет-издания "К-Информ", сообщили, что участковый педиатр изначально поставила ребенку диагноз "обструкция дыхательных путей" и подчеркнула, что повода для беспокойства нет. Однако на следующий день мальчик скончался.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), сургут, происшествия

В Сургуте возбудили дело из-за смерти ребенка после осмотра врачом

15:52 24.02.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 24 фев - РИА Новости. Уголовное дело о ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей возбудили следователи в Сургуте (ХМАО) в связи с гибелью 6-летнего ребенка на следующий день после осмотра участковым врачом, сообщает региональное следственное управление СК РФ.

"По предварительным данным, 24 декабря 2020 года в связи с ухудшением состояния здоровья ребенка осмотрел участковый врач, назначив лечение. На следующий день вечером ребенок перестал дышать, вызванные врачи скорой медицинской помощи не смогли привести ребенка в сознание", - говорится в сообщении.

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По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей". К материалам дела следствие приобщило медицинскую документацию, кроме того, назначена судебно-медицинская экспертиза, выясняются все обстоятельства случившегося, добавили в ведомстве.
Родители ребенка, рассказывая о происшествии журналистам местного интернет-издания "К-Информ", сообщили, что участковый педиатр изначально поставила ребенку диагноз "обструкция дыхательных путей" и подчеркнула, что повода для беспокойства нет. Однако на следующий день мальчик скончался.
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