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В Сургуте возбудили дело из-за смерти ребенка после осмотра врачом
В Сургуте возбудили дело из-за смерти ребенка после осмотра врачом
Уголовное дело о ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей возбудили следователи в Сургуте (ХМАО) в связи с гибелью 6-летнего ребенка на следующий... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T15:52
2021-02-24T15:52
2021-02-24T15:52
россия
следственный комитет россии (ск рф)
сургут
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 24 фев - РИА Новости. Уголовное дело о ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей возбудили следователи в Сургуте (ХМАО) в связи с гибелью 6-летнего ребенка на следующий день после осмотра участковым врачом, сообщает региональное следственное управление СК РФ.По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей". К материалам дела следствие приобщило медицинскую документацию, кроме того, назначена судебно-медицинская экспертиза, выясняются все обстоятельства случившегося, добавили в ведомстве.Родители ребенка, рассказывая о происшествии журналистам местного интернет-издания "К-Информ", сообщили, что участковый педиатр изначально поставила ребенку диагноз "обструкция дыхательных путей" и подчеркнула, что повода для беспокойства нет. Однако на следующий день мальчик скончался.
https://ria.ru/20201128/rebenok-1586677320.html
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