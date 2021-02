https://ria.ru/20210224/voyna-1598769353.html

В США рассказали, как учения НАТО чуть не вызвали ядерную войну с СССР

В США рассказали, как учения НАТО чуть не вызвали ядерную войну с СССР

СССР из-за масштабных учений НАТО Able Archer готовился к ядерной войне с США в 1983 году, пишет The Drive, со ссылкой на рассекреченные материалы... РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T13:46

2021-02-24T13:46

2021-02-24T14:14

с-400 «триумф»

нато

калининградская область

европа

ссср

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/152644/00/1526440071_0:118:1434:925_1920x0_80_0_0_d963370c1bfb773bc9808e3c531dc335.jpg

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. СССР из-за масштабных учений НАТО Able Archer готовился к ядерной войне с США в 1983 году, пишет The Drive, со ссылкой на рассекреченные материалы Госдепартамента США.Документ включает в себя множество подробностей возникшей в 1983 году нестабильной ситуации, а также почти полностью неотредактированный текст высокопоставленного чиновника американской разведки, генерал-лейтенанта Леонарда Перрутса.Согласно этим данным, 2 ноября 1983 года находящаяся в ГДР 16-я воздушная Краснознаменная армия перевела самолеты в повышенную боеготовность. Оснащенные ядерным оружием самолеты должны были уничтожать цели противника на первой линии.Эксперты объяснили подготовку СССР к войне серьезным недопониманием, возникшим из-за учений НАТО Able Archer. Их целью была "проверка способности сил альянса в Европе и за ее пределами вести ядерные войны в реалистичной манере".Согласно отчету Президентского консультативного совета по внешней разведке (PFIAB), реакция СССР и ОВД на учения Able Archer была беспрецедентной.Ранее автор портала Overt Defence, опираясь на данные американского Военно-морского аналитического центра, раскрыл сценарий превентивного удара Североатлантического альянса по Калининградской области, который включает уничтожение ракетных комплексов "Искандер" и систем С-400, блокаду Балтийска, и ликвидацию войск.

https://ria.ru/20201229/voyna-1591318926.html

https://ria.ru/20200902/khokkaydo-1576626711.html

калининградская область

европа

ссср

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

с-400 «триумф», нато, калининградская область, европа, ссср, сша, в мире