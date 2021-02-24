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В США рассказали, как учения НАТО чуть не вызвали ядерную войну с СССР
В США рассказали, как учения НАТО чуть не вызвали ядерную войну с СССР
СССР из-за масштабных учений НАТО Able Archer готовился к ядерной войне с США в 1983 году, пишет The Drive, со ссылкой на рассекреченные материалы... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T13:46
2021-02-24T14:14
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. СССР из-за масштабных учений НАТО Able Archer готовился к ядерной войне с США в 1983 году, пишет The Drive, со ссылкой на рассекреченные материалы Госдепартамента США.Документ включает в себя множество подробностей возникшей в 1983 году нестабильной ситуации, а также почти полностью неотредактированный текст высокопоставленного чиновника американской разведки, генерал-лейтенанта Леонарда Перрутса.Согласно этим данным, 2 ноября 1983 года находящаяся в ГДР 16-я воздушная Краснознаменная армия перевела самолеты в повышенную боеготовность. Оснащенные ядерным оружием самолеты должны были уничтожать цели противника на первой линии.Эксперты объяснили подготовку СССР к войне серьезным недопониманием, возникшим из-за учений НАТО Able Archer. Их целью была "проверка способности сил альянса в Европе и за ее пределами вести ядерные войны в реалистичной манере".Согласно отчету Президентского консультативного совета по внешней разведке (PFIAB), реакция СССР и ОВД на учения Able Archer была беспрецедентной.Ранее автор портала Overt Defence, опираясь на данные американского Военно-морского аналитического центра, раскрыл сценарий превентивного удара Североатлантического альянса по Калининградской области, который включает уничтожение ракетных комплексов "Искандер" и систем С-400, блокаду Балтийска, и ликвидацию войск.
https://ria.ru/20201229/voyna-1591318926.html
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с-400 «триумф», нато, калининградская область, европа, ссср, сша, в мире

В США рассказали, как учения НАТО чуть не вызвали ядерную войну с СССР

13:46 24.02.2021 (обновлено: 14:14 24.02.2021)
 
CC0 / National Nuclear Security Administration / Nevada Site Office / Испытание термоядерного взрывного устройства в США
Испытание термоядерного взрывного устройства в США - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
CC0 / National Nuclear Security Administration / Nevada Site Office /
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. СССР из-за масштабных учений НАТО Able Archer готовился к ядерной войне с США в 1983 году, пишет The Drive, со ссылкой на рассекреченные материалы Госдепартамента США.
Документ включает в себя множество подробностей возникшей в 1983 году нестабильной ситуации, а также почти полностью неотредактированный текст высокопоставленного чиновника американской разведки, генерал-лейтенанта Леонарда Перрутса.
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Согласно этим данным, 2 ноября 1983 года находящаяся в ГДР 16-я воздушная Краснознаменная армия перевела самолеты в повышенную боеготовность. Оснащенные ядерным оружием самолеты должны были уничтожать цели противника на первой линии.
Эксперты объяснили подготовку СССР к войне серьезным недопониманием, возникшим из-за учений НАТО Able Archer. Их целью была "проверка способности сил альянса в Европе и за ее пределами вести ядерные войны в реалистичной манере".
Согласно отчету Президентского консультативного совета по внешней разведке (PFIAB), реакция СССР и ОВД на учения Able Archer была беспрецедентной.

"В 1983 году мы могли непреднамеренно поставить наши отношения с Советским союзом на волосок от ядерной войны", — заключили в PFIAB.

Ранее автор портала Overt Defence, опираясь на данные американского Военно-морского аналитического центра, раскрыл сценарий превентивного удара Североатлантического альянса по Калининградской области, который включает уничтожение ракетных комплексов "Искандер" и систем С-400, блокаду Балтийска, и ликвидацию войск.
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