В Госдуму внесли поправки о лишении свободы за оскорбление ветеранов
20:34 24.02.2021 (обновлено: 20:44 24.02.2021)
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Поправки о сроках и штрафах за оскорбление ветеранов к проекту о наказании за реабилитацию нацизма внесли на рассмотрение профильного комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, сообщила один из авторов поправок, вице-спикер нижней палаты парламента Ирина Яровая.
Предложенные поправки в УК и КоАП, ужесточают наказание за реабилитацию нацизма в сети: за отрицание фактов, установленных Нюрнбергским трибуналом, и распространение заведомо ложных сведений о СССР в годы Второй мировой войны в интернете будет грозить штраф до трех миллионов рублей для юрлиц или лишение свободы до пяти лет.
Парламентарии ко второму чтению законопроектов предложили ввести ответственность за публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны и уголовную ответственность за унижение чести и достоинства ветерана и за оскорбление памяти защитников Отечества: теперь подобные действия будут считаться одной из форм реабилитации нацизма. Оскорбление ветеранов может грозить сроком до пяти лет лишения свободы и штрафом до пяти миллионов рублей.
В первом чтении, которое прошло 10 февраля, депутаты их единогласно поддержали.
Авторы поправок — председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн и зампред этого комитета Сергей Боярский. Соавторы — Яровая и председатель комитета по обороне Владимир Шаманов.
Последним громким делом о клевете на ветерана стало разбирательство в отношении Алексея Навального, который прокомментировал видеоролик в поддержку поправок к Конституции, где снялся участник Великой Отечественной войны Игнат Артеменко. Мировой суд района Южное Медведково 20 февраля обязал Навального выплатить 850 тысяч рублей штрафа.
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