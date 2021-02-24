https://ria.ru/20210224/veterany-1598842571.html

В Госдуму внесли поправки о лишении свободы за оскорбление ветеранов

В Госдуму внесли поправки о лишении свободы за оскорбление ветеранов

Поправки о сроках и штрафах за оскорбление ветеранов к проекту о наказании за реабилитацию нацизма внесли на рассмотрение профильного комитета Госдумы по... РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T20:34

2021-02-24T20:34

2021-02-24T20:44

сергей боярский

госдума рф

единая россия

владимир шаманов

ирина яровая

общество

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Поправки о сроках и штрафах за оскорбление ветеранов к проекту о наказании за реабилитацию нацизма внесли на рассмотрение профильного комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, сообщила один из авторов поправок, вице-спикер нижней палаты парламента Ирина Яровая.Предложенные поправки в УК и КоАП, ужесточают наказание за реабилитацию нацизма в сети: за отрицание фактов, установленных Нюрнбергским трибуналом, и распространение заведомо ложных сведений о СССР в годы Второй мировой войны в интернете будет грозить штраф до трех миллионов рублей для юрлиц или лишение свободы до пяти лет.Парламентарии ко второму чтению законопроектов предложили ввести ответственность за публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны и уголовную ответственность за унижение чести и достоинства ветерана и за оскорбление памяти защитников Отечества: теперь подобные действия будут считаться одной из форм реабилитации нацизма. Оскорбление ветеранов может грозить сроком до пяти лет лишения свободы и штрафом до пяти миллионов рублей.В первом чтении, которое прошло 10 февраля, депутаты их единогласно поддержали.Авторы поправок — председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн и зампред этого комитета Сергей Боярский. Соавторы — Яровая и председатель комитета по обороне Владимир Шаманов.Последним громким делом о клевете на ветерана стало разбирательство в отношении Алексея Навального, который прокомментировал видеоролик в поддержку поправок к Конституции, где снялся участник Великой Отечественной войны Игнат Артеменко. Мировой суд района Южное Медведково 20 февраля обязал Навального выплатить 850 тысяч рублей штрафа.

https://ria.ru/20210224/oskorblenie-1598756613.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей боярский, госдума рф, единая россия, владимир шаманов, ирина яровая, общество