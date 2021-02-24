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В Кремле рассказали о мерах поддержки ветеранов
В Кремле рассказали о мерах поддержки ветеранов
Правительство за последние десятилетия сделало многое, чтобы обеспечить ветеранов жильем, услугами здравоохранения, уровень пенсии никогда не может казаться... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T12:41
2021-02-24T12:41
россия
администрация президента россии
дмитрий песков
общество
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Правительство за последние десятилетия сделало многое, чтобы обеспечить ветеранов жильем, услугами здравоохранения, уровень пенсии никогда не может казаться достаточным, заявил в среду журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Журналисты в ходе брифинга задали Пескову вопрос, как президент оценивает уровень жизни российских ветеранов и насколько он удовлетворен тем, как им оказывается материальная помощь, уровень их пенсий и другой соцподдержки.
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россия, администрация президента россии, дмитрий песков, общество

В Кремле рассказали о мерах поддержки ветеранов

12:41 24.02.2021
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин в День памяти и скорби приветствует ветеранов Великой Отечественной войны в Александровском саду
Президент РФ Владимир Путин в День памяти и скорби приветствует ветеранов Великой Отечественной войны в Александровском саду - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Правительство за последние десятилетия сделало многое, чтобы обеспечить ветеранов жильем, услугами здравоохранения, уровень пенсии никогда не может казаться достаточным, заявил в среду журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Журналисты в ходе брифинга задали Пескову вопрос, как президент оценивает уровень жизни российских ветеранов и насколько он удовлетворен тем, как им оказывается материальная помощь, уровень их пенсий и другой соцподдержки.
"Вы знаете, что для обеспечения ветеранов за последние десятилетия было сделано много. Конечно, всегда будет казаться недостаточным этот уровень, он никогда не может казаться достаточным. Но если взять с точки зрения обеспечения жильем, обеспечения услугами здравоохранения и так далее, то делается действительно многое".
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России
 
РоссияАдминистрация президента РоссииДмитрий ПесковОбщество
 
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