В Кремле рассказали о мерах поддержки ветеранов
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин в День памяти и скорби приветствует ветеранов Великой Отечественной войны в Александровском саду
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Правительство за последние десятилетия сделало многое, чтобы обеспечить ветеранов жильем, услугами здравоохранения, уровень пенсии никогда не может казаться достаточным, заявил в среду журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Журналисты в ходе брифинга задали Пескову вопрос, как президент оценивает уровень жизни российских ветеранов и насколько он удовлетворен тем, как им оказывается материальная помощь, уровень их пенсий и другой соцподдержки.
"Вы знаете, что для обеспечения ветеранов за последние десятилетия было сделано много. Конечно, всегда будет казаться недостаточным этот уровень, он никогда не может казаться достаточным. Но если взять с точки зрения обеспечения жильем, обеспечения услугами здравоохранения и так далее, то делается действительно многое".