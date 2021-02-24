https://ria.ru/20210224/veterany-1598757500.html

В Кремле рассказали о мерах поддержки ветеранов

В Кремле рассказали о мерах поддержки ветеранов

Правительство за последние десятилетия сделало многое, чтобы обеспечить ветеранов жильем, услугами здравоохранения, уровень пенсии никогда не может казаться... РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T12:41

2021-02-24T12:41

2021-02-24T12:41

россия

администрация президента россии

дмитрий песков

общество

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Правительство за последние десятилетия сделало многое, чтобы обеспечить ветеранов жильем, услугами здравоохранения, уровень пенсии никогда не может казаться достаточным, заявил в среду журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Журналисты в ходе брифинга задали Пескову вопрос, как президент оценивает уровень жизни российских ветеранов и насколько он удовлетворен тем, как им оказывается материальная помощь, уровень их пенсий и другой соцподдержки.

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, администрация президента россии, дмитрий песков, общество