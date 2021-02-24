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На SputnikPro расскажут, как эффективно придумать кликабельный заголовок
На SputnikPro расскажут, как эффективно придумать кликабельный заголовок
Международное новостное агентство и радио Sputnik продолжает серию онлайн-сессий просветительского проекта SputnikPro. В пятницу, 26 февраля, в 13.00 МСК... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T16:37
2021-02-24T16:37
sputnik
журналистика
в мире
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МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Международное новостное агентство и радио Sputnik продолжает серию онлайн-сессий просветительского проекта SputnikPro. В пятницу, 26 февраля, в 13.00 МСК состоится вебинар для журналистов на тему ""Заг — друг и не враг": как быстро и эффективно придумать кликабельный заголовок".На мастер-классе советник медиагруппы "Россия сегодня" Олег Дмитриев рассмотрит подходы к созданию заголовков, их плюсы и минусы. На примерах статей из СМИ стран СНГ пойдет разговор о журналистских удачах, а также о проблемах в создании заголовков.. Зарегистрироваться для участия в модуле можно по ссылке.SputnikPro открыл "онлайн-сезон" в середине марта. На сессиях обсуждают специфику работы в условиях пандемии коронавируса, инструменты веб-аналитики и авторские права, учат, как проверять информацию на узкоспециальные темы, не запутать себя и пользователя, как получать трафик на новостные ресурсы, но избегать "желтизны". Участники могут отправлять друг другу сообщения в чат и делиться мнениями в режиме реального времени.SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как руководители подразделений Sputnik, так и другие известные российские журналисты и эксперты. С марта 2018 года мастер-классы и семинары SputnikPro прошли уже в 22 странах мира: от Армении до Индии, от Греции до Китая. В общей сложности в них приняли участие более 3 000 слушателей из 80 государств. Следите за новостями проекта на нашей странице в Facebook.Sputnik – международное информационное агентство и радио - часть российской медиагруппы "Россия сегодня". Sputnik объединяет интернет-сайты на 31 языке, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира и новостные ленты на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет около 57 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях превышает 22,9 миллионов. Головной офис Sputnik находится в Москве.
https://ria.ru/20210217/sputnikpro-1597900239.html
https://ria.ru/20210211/sputnik--1597075327.html
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sputnik, журналистика, в мире

На SputnikPro расскажут, как эффективно придумать кликабельный заголовок

16:37 24.02.2021
 
© SputnikСоветник медиагруппы "Россия сегодня" Олег Дмитриев
Советник медиагруппы Россия сегодня Олег Дмитриев - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© Sputnik
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Международное новостное агентство и радио Sputnik продолжает серию онлайн-сессий просветительского проекта SputnikPro. В пятницу, 26 февраля, в 13.00 МСК состоится вебинар для журналистов на тему ""Заг — друг и не враг": как быстро и эффективно придумать кликабельный заголовок".
На мастер-классе советник медиагруппы "Россия сегодня" Олег Дмитриев рассмотрит подходы к созданию заголовков, их плюсы и минусы. На примерах статей из СМИ стран СНГ пойдет разговор о журналистских удачах, а также о проблемах в создании заголовков.. Зарегистрироваться для участия в модуле можно по ссылке.
Директор по международному сотрудничеству МИА Россия сегодня Василий Пушков и руководитель новостной службы на иностранных языках Sputnik Виктория Поликарпова во время онлайн-встречи с журналистами новостного агентства IRNA - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
17 февраля, 18:46
Проект SputnikPro впервые стартовал в Иране
SputnikPro открыл "онлайн-сезон" в середине марта. На сессиях обсуждают специфику работы в условиях пандемии коронавируса, инструменты веб-аналитики и авторские права, учат, как проверять информацию на узкоспециальные темы, не запутать себя и пользователя, как получать трафик на новостные ресурсы, но избегать "желтизны". Участники могут отправлять друг другу сообщения в чат и делиться мнениями в режиме реального времени.
SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как руководители подразделений Sputnik, так и другие известные российские журналисты и эксперты. С марта 2018 года мастер-классы и семинары SputnikPro прошли уже в 22 странах мира: от Армении до Индии, от Греции до Китая. В общей сложности в них приняли участие более 3 000 слушателей из 80 государств. Следите за новостями проекта на нашей странице в Facebook.
Бывшие сотрудники новостного агентства Sputnik Эстония, запустившие свой новый информационный проект — Sputnik Meedia - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
11 февраля, 17:04
Главред независимого Sputnik Meedia рассказала о целях нового проекта
Sputnik – международное информационное агентство и радио - часть российской медиагруппы "Россия сегодня". Sputnik объединяет интернет-сайты на 31 языке, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира и новостные ленты на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет около 57 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях превышает 22,9 миллионов. Головной офис Sputnik находится в Москве.
 
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