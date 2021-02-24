На SputnikPro расскажут, как эффективно придумать кликабельный заголовок
© SputnikСоветник медиагруппы "Россия сегодня" Олег Дмитриев
© Sputnik
МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Международное новостное агентство и радио Sputnik продолжает серию онлайн-сессий просветительского проекта SputnikPro. В пятницу, 26 февраля, в 13.00 МСК состоится вебинар для журналистов на тему ""Заг — друг и не враг": как быстро и эффективно придумать кликабельный заголовок".
На мастер-классе советник медиагруппы "Россия сегодня" Олег Дмитриев рассмотрит подходы к созданию заголовков, их плюсы и минусы. На примерах статей из СМИ стран СНГ пойдет разговор о журналистских удачах, а также о проблемах в создании заголовков.. Зарегистрироваться для участия в модуле можно по ссылке.
17 февраля, 18:46Проект SputnikPro впервые стартовал в Иране
SputnikPro открыл "онлайн-сезон" в середине марта. На сессиях обсуждают специфику работы в условиях пандемии коронавируса, инструменты веб-аналитики и авторские права, учат, как проверять информацию на узкоспециальные темы, не запутать себя и пользователя, как получать трафик на новостные ресурсы, но избегать "желтизны". Участники могут отправлять друг другу сообщения в чат и делиться мнениями в режиме реального времени.
SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как руководители подразделений Sputnik, так и другие известные российские журналисты и эксперты. С марта 2018 года мастер-классы и семинары SputnikPro прошли уже в 22 странах мира: от Армении до Индии, от Греции до Китая. В общей сложности в них приняли участие более 3 000 слушателей из 80 государств. Следите за новостями проекта на нашей странице в Facebook.
Sputnik – международное информационное агентство и радио - часть российской медиагруппы "Россия сегодня". Sputnik объединяет интернет-сайты на 31 языке, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира и новостные ленты на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет около 57 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях превышает 22,9 миллионов. Головной офис Sputnik находится в Москве.