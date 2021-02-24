https://ria.ru/20210224/vaktsinatsiya-1598852415.html

В Литве жители дома престарелых заболели COVID-19 после вакцинации

В Литве жители дома престарелых заболели COVID-19 после вакцинации

Вспышка коронавирусной инфекции зафиксирована в доме-интернате в Литве после полной вакцинации всех пациентов, сообщает дом престарелых Лауксаргяй в Таурагском... РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T23:15

2021-02-24T23:15

2021-02-24T23:15

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ВИЛЬНЮС, 24 фев - РИА Новости. Вспышка коронавирусной инфекции зафиксирована в доме-интернате в Литве после полной вакцинации всех пациентов, сообщает дом престарелых Лауксаргяй в Таурагском районе.По данным руководства дома престарелых, национальный центр общественного здравоохранения (NVSC) начинает дополнительную проверку процесса вакцинации в этом учреждении.При этом центр в своем пресс-релизе напоминает, что никакая вакцина не защищает на 100%.

https://ria.ru/20210215/privivka-1597600937.html

https://ria.ru/20210126/privivka-1594712093.html

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2021

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коронавирус covid-19, литва, в мире