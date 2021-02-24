В Литве жители дома престарелых заболели COVID-19 после вакцинации
© AP Photo / Mindaugas KulbisМестный житель в маске гуляет по пустому Старому городу в Вильнюсе
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
ВИЛЬНЮС, 24 фев - РИА Новости. Вспышка коронавирусной инфекции зафиксирована в доме-интернате в Литве после полной вакцинации всех пациентов, сообщает дом престарелых Лауксаргяй в Таурагском районе.
"В доме-интернате Лауксаргяй в Таурагском районе зафиксирована новая вспышка коронавирусной инфекции. Четырнадцать из 15 инфицированных COVID-19 были вакцинированы по полному графику вакцинации", - говорится в пресс релизе дома-интерната.
По данным руководства дома престарелых, национальный центр общественного здравоохранения (NVSC) начинает дополнительную проверку процесса вакцинации в этом учреждении.
При этом центр в своем пресс-релизе напоминает, что никакая вакцина не защищает на 100%.
"Практикующие врачи центры обеспокоены тем, что 13 человек были вакцинированы одновременно и при доказанной эффективности вакцины отсутствие иммунитета у такого количества людей вызывает вопросы, на которые необходимо ответить", - подчеркивает пресс-служба НЦОЗ и сообщает, что специалисты ведомства проведут детальное расследование для выяснения возможных причин ситуации.