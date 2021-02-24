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https://ria.ru/20210224/vaktsinatsiya-1598852415.html
В Литве жители дома престарелых заболели COVID-19 после вакцинации
В Литве жители дома престарелых заболели COVID-19 после вакцинации
Вспышка коронавирусной инфекции зафиксирована в доме-интернате в Литве после полной вакцинации всех пациентов, сообщает дом престарелых Лауксаргяй в Таурагском... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T23:15
2021-02-24T23:15
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
литва
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ВИЛЬНЮС, 24 фев - РИА Новости. Вспышка коронавирусной инфекции зафиксирована в доме-интернате в Литве после полной вакцинации всех пациентов, сообщает дом престарелых Лауксаргяй в Таурагском районе.По данным руководства дома престарелых, национальный центр общественного здравоохранения (NVSC) начинает дополнительную проверку процесса вакцинации в этом учреждении.При этом центр в своем пресс-релизе напоминает, что никакая вакцина не защищает на 100%.
https://ria.ru/20210215/privivka-1597600937.html
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коронавирус covid-19, литва, в мире

В Литве жители дома престарелых заболели COVID-19 после вакцинации

23:15 24.02.2021
 
© AP Photo / Mindaugas KulbisМестный житель в маске гуляет по пустому Старому городу в Вильнюсе
Местный житель в маске гуляет по пустому Старому городу в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
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ВИЛЬНЮС, 24 фев - РИА Новости. Вспышка коронавирусной инфекции зафиксирована в доме-интернате в Литве после полной вакцинации всех пациентов, сообщает дом престарелых Лауксаргяй в Таурагском районе.

"В доме-интернате Лауксаргяй в Таурагском районе зафиксирована новая вспышка коронавирусной инфекции. Четырнадцать из 15 инфицированных COVID-19 были вакцинированы по полному графику вакцинации", - говорится в пресс релизе дома-интерната.

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По данным руководства дома престарелых, национальный центр общественного здравоохранения (NVSC) начинает дополнительную проверку процесса вакцинации в этом учреждении.
При этом центр в своем пресс-релизе напоминает, что никакая вакцина не защищает на 100%.

"Практикующие врачи центры обеспокоены тем, что 13 человек были вакцинированы одновременно и при доказанной эффективности вакцины отсутствие иммунитета у такого количества людей вызывает вопросы, на которые необходимо ответить", - подчеркивает пресс-служба НЦОЗ и сообщает, что специалисты ведомства проведут детальное расследование для выяснения возможных причин ситуации.

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