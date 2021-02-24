https://ria.ru/20210224/vaktsinatsiya-1598847958.html

Мексика начала вакцинацию "Спутником V"

Мексика начала вакцинацию "Спутником V"

Вакцинация пожилого населения против коронавируса российским препаратом "Спутник V" началась в Мексике, первый вакцинированный - 72-летний Франсиско Бетансо -... РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T21:49

2021-02-24T21:49

2021-02-24T21:49

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

мексика

в мире

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МЕХИКО, 24 фев - РИА Новости. Вакцинация пожилого населения против коронавируса российским препаратом "Спутник V" началась в Мексике, первый вакцинированный - 72-летний Франсиско Бетансо - рассказал журналистам, что чувствует себя хорошо и ждет получения второй дозы препарата.На выходе Бетансо встречали десятки журналистов - доступ в помещения дворца спорта, который оборудовали для проведения иммунизации, был строго ограничен для всех кроме врачей, технического персонала и самих пациентов. На вопрос, знает ли он, какой препарат ввели ему врачи, он ответил, что это была "первая российская вакцина".Некоторые из вакцинированных мексиканцев, которые выходили после Бетансо, затруднились ответить на вопрос о том, какой препарат им только что ввели, другие отвечали, что это "Спутник". При этом все опрошенные отметили, что не придают этому большого значения."Я доверяю всем существующим вакцинам, неважно, какую нам предложат - российскую, китайскую или американскую. Это не имеет значения, все они - для нашего благополучия", - рассказал РИА Новости другой участник вакцинации Рамон Альварес.Мэр столицы Клаудиа Шейнбаум сообщила, что применение вакцин начали утром 24 февраля в шести вакцинационных центрах в трех районах столицы, каждый из которых включает до 45 индивидуальных "ячеек". Врачи принимают пожилых людей старше 60 лет по предварительной записи, ежедневно в каждом из центров планируется обслуживать по 5 тысяч человек.Российская вакцина "Спутник V" была одобрена к применению в Мексике 2 февраля, а первая партия в размере 200 тысяч доз была поставлена спустя три недели - 23 февраля. Общий объем поставок, на который рассчитывают власти, - 24 миллиона доз для иммунизации 12 миллионов человек.По последним данным минздрава Мексики, с начала эпидемии коронавирусом в стране заразились 2 052 266 человек, эта цифра включает 181 809 летальных случаев. В настоящий момент болеют 49 273 человека.

https://ria.ru/20210224/vaktsina-1598707684.html

https://ria.ru/20210224/kovid-1598386555.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, мексика, в мире