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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210224/vaktsinatsiya-1598815129.html
В Ливане вспыхнул скандал из-за вакцинации депутатов вне очереди
В Ливане вспыхнул скандал из-за вакцинации депутатов вне очереди
Несколько ливанских депутатов получили вакцину от коронавируса вне очереди, представитель Всемирного банка пригрозил прекратить финансирование вакцинации в... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T17:23
2021-02-24T17:23
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
мишель аун
ливан
в мире
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КАИР, 24 фев – РИА Новости. Несколько ливанских депутатов получили вакцину от коронавируса вне очереди, представитель Всемирного банка пригрозил прекратить финансирование вакцинации в случае подтверждения этих сообщений.Генсек парламента Ливана Аднан Дахер сообщил во вторник агентству NNA, что 16 депутатов парламента получили вакцину от коронавируса. По его словам, все они зарегистрировались на специальном сайте и подошла их очередь для получения вакцины. При этом СМИ не присутствовали на процедуре.Позже офис президента Ливана Мишеля Ауна сообщил в Twitter, что президент, его жена и десять помощников привились от коронавируса. При этом, подчеркивается в сообщении, все они зарегистрировались заранее.При этом глава Национального комитета по вакцинации Абдуррахман аль-Бизри заявил о нарушениях при вакцинации депутатов и в знак протеста был намерен подать в отставку, однако к вечеру вторника он передумал.В свою очередь региональный директор Всемирного банка Сародж Кумар Джа заявил, что вакцинация депутатов вне очереди является нарушением условий сотрудничества Ливана с ВБ. Ранее ВБ выделил 34 миллиона долларов Ливану на программу вакцинации, страна получила 60 тысяч доз вакцины Pfizer.
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коронавирус covid-19, мишель аун, ливан, в мире

В Ливане вспыхнул скандал из-за вакцинации депутатов вне очереди

17:23 24.02.2021
 
© AP Photo / Jae C. HongМедицинский сотрудник готовит вакцину Pfizer-BioNTech COVID-19 на ранчо Тюдор в Мекке, Калифорния
Медицинский сотрудник готовит вакцину Pfizer-BioNTech COVID-19 на ранчо Тюдор в Мекке, Калифорния - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© AP Photo / Jae C. Hong
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КАИР, 24 фев – РИА Новости. Несколько ливанских депутатов получили вакцину от коронавируса вне очереди, представитель Всемирного банка пригрозил прекратить финансирование вакцинации в случае подтверждения этих сообщений.
Генсек парламента Ливана Аднан Дахер сообщил во вторник агентству NNA, что 16 депутатов парламента получили вакцину от коронавируса. По его словам, все они зарегистрировались на специальном сайте и подошла их очередь для получения вакцины. При этом СМИ не присутствовали на процедуре.
Позже офис президента Ливана Мишеля Ауна сообщил в Twitter, что президент, его жена и десять помощников привились от коронавируса. При этом, подчеркивается в сообщении, все они зарегистрировались заранее.
При этом глава Национального комитета по вакцинации Абдуррахман аль-Бизри заявил о нарушениях при вакцинации депутатов и в знак протеста был намерен подать в отставку, однако к вечеру вторника он передумал.
В свою очередь региональный директор Всемирного банка Сародж Кумар Джа заявил, что вакцинация депутатов вне очереди является нарушением условий сотрудничества Ливана с ВБ. Ранее ВБ выделил 34 миллиона долларов Ливану на программу вакцинации, страна получила 60 тысяч доз вакцины Pfizer.
"При подтверждении данных нарушений Всемирный банк может прекратить финансирование вакцин и поддержку всех мер по борьбе с коронавирусом в Ливане! Призываю всех, вне зависимости от вашего статуса, зарегистрироваться и ждать своей очереди", - написал Кумар Джа в Twitter.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Мишель АунЛиванВ мире
 
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