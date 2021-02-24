https://ria.ru/20210224/vaktsinatsiya-1598815129.html

В Ливане вспыхнул скандал из-за вакцинации депутатов вне очереди

В Ливане вспыхнул скандал из-за вакцинации депутатов вне очереди

Несколько ливанских депутатов получили вакцину от коронавируса вне очереди, представитель Всемирного банка пригрозил прекратить финансирование вакцинации в... РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T17:23

2021-02-24T17:23

2021-02-24T17:23

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

мишель аун

ливан

в мире

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КАИР, 24 фев – РИА Новости. Несколько ливанских депутатов получили вакцину от коронавируса вне очереди, представитель Всемирного банка пригрозил прекратить финансирование вакцинации в случае подтверждения этих сообщений.Генсек парламента Ливана Аднан Дахер сообщил во вторник агентству NNA, что 16 депутатов парламента получили вакцину от коронавируса. По его словам, все они зарегистрировались на специальном сайте и подошла их очередь для получения вакцины. При этом СМИ не присутствовали на процедуре.Позже офис президента Ливана Мишеля Ауна сообщил в Twitter, что президент, его жена и десять помощников привились от коронавируса. При этом, подчеркивается в сообщении, все они зарегистрировались заранее.При этом глава Национального комитета по вакцинации Абдуррахман аль-Бизри заявил о нарушениях при вакцинации депутатов и в знак протеста был намерен подать в отставку, однако к вечеру вторника он передумал.В свою очередь региональный директор Всемирного банка Сародж Кумар Джа заявил, что вакцинация депутатов вне очереди является нарушением условий сотрудничества Ливана с ВБ. Ранее ВБ выделил 34 миллиона долларов Ливану на программу вакцинации, страна получила 60 тысяч доз вакцины Pfizer.

ливан

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, мишель аун, ливан, в мире