https://ria.ru/20210224/vaktsinatsiya-1598815129.html
В Ливане вспыхнул скандал из-за вакцинации депутатов вне очереди
В Ливане вспыхнул скандал из-за вакцинации депутатов вне очереди
Несколько ливанских депутатов получили вакцину от коронавируса вне очереди, представитель Всемирного банка пригрозил прекратить финансирование вакцинации в... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T17:23
2021-02-24T17:23
2021-02-24T17:23
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
мишель аун
ливан
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/18/1594340050_0:186:3071:1913_1920x0_80_0_0_133ca7585509f0f78df75252872b8b4d.jpg
КАИР, 24 фев – РИА Новости. Несколько ливанских депутатов получили вакцину от коронавируса вне очереди, представитель Всемирного банка пригрозил прекратить финансирование вакцинации в случае подтверждения этих сообщений.Генсек парламента Ливана Аднан Дахер сообщил во вторник агентству NNA, что 16 депутатов парламента получили вакцину от коронавируса. По его словам, все они зарегистрировались на специальном сайте и подошла их очередь для получения вакцины. При этом СМИ не присутствовали на процедуре.Позже офис президента Ливана Мишеля Ауна сообщил в Twitter, что президент, его жена и десять помощников привились от коронавируса. При этом, подчеркивается в сообщении, все они зарегистрировались заранее.При этом глава Национального комитета по вакцинации Абдуррахман аль-Бизри заявил о нарушениях при вакцинации депутатов и в знак протеста был намерен подать в отставку, однако к вечеру вторника он передумал.В свою очередь региональный директор Всемирного банка Сародж Кумар Джа заявил, что вакцинация депутатов вне очереди является нарушением условий сотрудничества Ливана с ВБ. Ранее ВБ выделил 34 миллиона долларов Ливану на программу вакцинации, страна получила 60 тысяч доз вакцины Pfizer.
ливан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/18/1594340050_236:225:2666:2048_1920x0_80_0_0_ad6c4885f0cf8c4e974725abbb8c0eb6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, мишель аун, ливан, в мире
КАИР, 24 фев – РИА Новости. Несколько ливанских депутатов получили вакцину от коронавируса вне очереди, представитель Всемирного банка пригрозил прекратить финансирование вакцинации в случае подтверждения этих сообщений.
Генсек парламента Ливана
Аднан Дахер сообщил во вторник агентству NNA
, что 16 депутатов парламента получили вакцину от коронавируса. По его словам, все они зарегистрировались на специальном сайте и подошла их очередь для получения вакцины. При этом СМИ не присутствовали на процедуре.
Позже офис президента Ливана Мишеля Ауна
сообщил в Twitter
, что президент, его жена и десять помощников привились от коронавируса. При этом, подчеркивается в сообщении, все они зарегистрировались заранее.
При этом глава Национального комитета по вакцинации Абдуррахман аль-Бизри заявил о нарушениях при вакцинации депутатов и в знак протеста был намерен подать в отставку, однако к вечеру вторника он передумал.
В свою очередь региональный директор Всемирного банка Сародж Кумар Джа заявил, что вакцинация депутатов вне очереди является нарушением условий сотрудничества Ливана с ВБ. Ранее ВБ выделил 34 миллиона долларов Ливану на программу вакцинации, страна получила 60 тысяч доз вакцины Pfizer.
"При подтверждении данных нарушений Всемирный банк может прекратить финансирование вакцин и поддержку всех мер по борьбе с коронавирусом в Ливане! Призываю всех, вне зависимости от вашего статуса, зарегистрироваться и ждать своей очереди", - написал Кумар Джа в Twitter.