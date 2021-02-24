https://ria.ru/20210224/vaktsina-1598840068.html

Гондурас зарегистрировал вакцину "Спутник V"

Гондурас зарегистрировал вакцину "Спутник V"

Гондурас стал 36-й страной, зарегистрировавшей российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T20:18

2021-02-24T20:18

2021-02-24T22:17

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

российский фонд прямых инвестиций

гондурас

в мире

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Гондурас стал 36-й страной, зарегистрировавшей российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).Как уточнили в фонде, республиканское Агентство по регулированию в здравоохранении (Agencia de Regulacion Sanitaria, ARSA) приняло это решение в рамках ускоренной процедуры."Это вакцина для всего человечества, и ее одобрение в 36 странах мира подчеркивает важный вклад в глобальную борьбу с пандемией. Гондурас присоединился к ряду государств Латинской Америки, одобривших применение "Спутник V", и мы готовы поддержать партнеров для защиты населения с помощью одной из лучших вакцин в мире", — заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.Минздрав России зарегистрировал "Спутник V" в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Эта вакцина стала первой в мире для профилактики COVID-19. Препарат создали на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека."Спутник V" входит в тройку препаратов против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами во всем мире.

https://ria.ru/20210224/vaktsina-1598787803.html

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гондурас

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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, российский фонд прямых инвестиций, гондурас, в мире