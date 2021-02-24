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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210224/vaktsina-1598840068.html
Гондурас зарегистрировал вакцину "Спутник V"
Гондурас зарегистрировал вакцину "Спутник V"
Гондурас стал 36-й страной, зарегистрировавшей российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T20:18
2021-02-24T22:17
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
российский фонд прямых инвестиций
гондурас
в мире
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Гондурас стал 36-й страной, зарегистрировавшей российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).Как уточнили в фонде, республиканское Агентство по регулированию в здравоохранении (Agencia de Regulacion Sanitaria, ARSA) приняло это решение в рамках ускоренной процедуры."Это вакцина для всего человечества, и ее одобрение в 36 странах мира подчеркивает важный вклад в глобальную борьбу с пандемией. Гондурас присоединился к ряду государств Латинской Америки, одобривших применение "Спутник V", и мы готовы поддержать партнеров для защиты населения с помощью одной из лучших вакцин в мире", — заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.Минздрав России зарегистрировал "Спутник V" в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Эта вакцина стала первой в мире для профилактики COVID-19. Препарат создали на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека."Спутник V" входит в тройку препаратов против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами во всем мире.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, российский фонд прямых инвестиций, гондурас, в мире

Гондурас зарегистрировал вакцину "Спутник V"

20:18 24.02.2021 (обновлено: 22:17 24.02.2021)
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловШприц и ампула на фоне логотипа "Спутник V"
Шприц и ампула на фоне логотипа Спутник V - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Гондурас стал 36-й страной, зарегистрировавшей российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
Как уточнили в фонде, республиканское Агентство по регулированию в здравоохранении (Agencia de Regulacion Sanitaria, ARSA) приняло это решение в рамках ускоренной процедуры.
Шприц и ампула на фоне логотипа вакцины Спутник V - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
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"Это вакцина для всего человечества, и ее одобрение в 36 странах мира подчеркивает важный вклад в глобальную борьбу с пандемией. Гондурас присоединился к ряду государств Латинской Америки, одобривших применение "Спутник V", и мы готовы поддержать партнеров для защиты населения с помощью одной из лучших вакцин в мире", — заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Минздрав России зарегистрировал "Спутник V" в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Эта вакцина стала первой в мире для профилактики COVID-19. Препарат создали на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека.
"Спутник V" входит в тройку препаратов против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами во всем мире.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19РоссияРоссийский фонд прямых инвестицийГондурасВ мире
 
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