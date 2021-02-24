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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210224/vaktsina-1598820573.html
В Италии попросили Драги посодействовать регистрации "Спутника V" в ЕС
В Италии попросили Драги посодействовать регистрации "Спутника V" в ЕС
Премьер-министр Италии Марио Драги, пользуясь своим авторитетом в ЕС, мог бы содействовать более скорому принятию Европейским агентством лекарственных средств... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T17:48
2021-02-24T18:36
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
марио драги
евросоюз
италия
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РИМ, 24 фев – РИА Новости, Сергей Старцев. Премьер-министр Италии Марио Драги, пользуясь своим авторитетом в ЕС, мог бы содействовать более скорому принятию Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА) решения относительно использования российской вакцины от COVID-19 "Спутник V", заявил РИА Новости в среду президент Ассоциации итальянских друзей России Лоренцо Валлорейа.По словам Валлорейа, "Спутник V" является "наиболее эффективным и безопасным препаратом в данной области", и поэтому итальянцы должны как можно скорее получить возможность использовать его для прививок от коронавируса.Валлорейа обратил внимание на тот факт, что медицинские власти Республики Сан-Марино на днях одобрили применение вакцины "Спутник V" в этой небольшой стране, находящейся на Апеннинском полуострове. Первая партия российского препарата уже прибыла в республику во вторник."Мы имеем дело с ситуацией, при которой эта небольшая страна, не входящая в ЕС, получила возможность использовать российскую вакцину, а мы, итальянцы, нет. Но речь ведь идет о чрезвычайной медико-санитарной ситуации, вызванной COVID-19. И она требует отказа от любых предубеждений и односторонних политических оценок и принятия решений исключительно в интересах обычных граждан", - подчеркнул президент ассоциации.Валлорейа считает, что вместо продления санкций в отношении РФ руководству ЕС стоило бы наладить широкое сотрудничество с Москвой, в частности, в области борьбы с распространением коронавируса.Собеседник РИА Новости сообщил, что Ассоциации итальянских друзей России направила открытое письмо премьер-министру Драги, в котором предлагает ему содействовать скорейшему принятию ЕМА решения по поводу использования "Спутник V" и "обеспечения каждому гражданину права на свободное лечение".Ранее многие видные представители научно-медицинского сообщества Италии поддержали идею применения "Спутник V" на Апеннинах. Так, в начале февраля президент Высшего совета здравоохранения при минздраве Италии Франко Локателли назвал "исключительно интересными" результаты третьей фазы клинических исследований российской вакцины и призвал подходить к вопросу о применении любых препаратов от COVID-19 без предубеждений, руководствуясь только данными об их безопасности и эффективности.Затем руководство Национального института инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani направило в минздрав Италии положительное заключение относительно эффективности и безопасности использования этого российского препарата. СМИ стало известно, что мнение специалистов из профильного научно-исследовательского учреждения было доведено до сведения Драги.Авторитетный научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Применение вакцины "Спутник V" уже одобрено более чем в 30 странах.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, марио драги, евросоюз, италия

В Италии попросили Драги посодействовать регистрации "Спутника V" в ЕС

17:48 24.02.2021 (обновлено: 18:36 24.02.2021)
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловРоссийская вакцина против COVID-19 "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак")
Российская вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
РИМ, 24 фев – РИА Новости, Сергей Старцев. Премьер-министр Италии Марио Драги, пользуясь своим авторитетом в ЕС, мог бы содействовать более скорому принятию Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА) решения относительно использования российской вакцины от COVID-19 "Спутник V", заявил РИА Новости в среду президент Ассоциации итальянских друзей России Лоренцо Валлорейа.
"Новый премьер-министр Италии является убежденным сторонником европейской интеграции. Его авторитет в ЕС весьма велик, к его мнению прислушиваются. Именно поэтому мы надеемся, что Драги сможет по каналам Еврокомиссии оказать содействие для того, чтобы ЕМА в ближайшее время вынесло свое решение относительно возможности использования вакцины "Спутник V" в странах Евросоюза и, прежде всего, в Италии", - подчеркнул он.
По словам Валлорейа, "Спутник V" является "наиболее эффективным и безопасным препаратом в данной области", и поэтому итальянцы должны как можно скорее получить возможность использовать его для прививок от коронавируса.
Валлорейа обратил внимание на тот факт, что медицинские власти Республики Сан-Марино на днях одобрили применение вакцины "Спутник V" в этой небольшой стране, находящейся на Апеннинском полуострове. Первая партия российского препарата уже прибыла в республику во вторник.
Шприц и ампула на фоне логотипа вакцины Спутник V - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
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"Мы имеем дело с ситуацией, при которой эта небольшая страна, не входящая в ЕС, получила возможность использовать российскую вакцину, а мы, итальянцы, нет. Но речь ведь идет о чрезвычайной медико-санитарной ситуации, вызванной COVID-19. И она требует отказа от любых предубеждений и односторонних политических оценок и принятия решений исключительно в интересах обычных граждан", - подчеркнул президент ассоциации.
Валлорейа считает, что вместо продления санкций в отношении РФ руководству ЕС стоило бы наладить широкое сотрудничество с Москвой, в частности, в области борьбы с распространением коронавируса.
Собеседник РИА Новости сообщил, что Ассоциации итальянских друзей России направила открытое письмо премьер-министру Драги, в котором предлагает ему содействовать скорейшему принятию ЕМА решения по поводу использования "Спутник V" и "обеспечения каждому гражданину права на свободное лечение".
Ранее многие видные представители научно-медицинского сообщества Италии поддержали идею применения "Спутник V" на Апеннинах. Так, в начале февраля президент Высшего совета здравоохранения при минздраве Италии Франко Локателли назвал "исключительно интересными" результаты третьей фазы клинических исследований российской вакцины и призвал подходить к вопросу о применении любых препаратов от COVID-19 без предубеждений, руководствуясь только данными об их безопасности и эффективности.
Затем руководство Национального института инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani направило в минздрав Италии положительное заключение относительно эффективности и безопасности использования этого российского препарата. СМИ стало известно, что мнение специалистов из профильного научно-исследовательского учреждения было доведено до сведения Драги.
Авторитетный научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Применение вакцины "Спутник V" уже одобрено более чем в 30 странах.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19РоссияМарио ДрагиЕвросоюзИталия
 
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