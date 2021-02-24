https://ria.ru/20210224/vaktsina-1598820573.html

В Италии попросили Драги посодействовать регистрации "Спутника V" в ЕС

В Италии попросили Драги посодействовать регистрации "Спутника V" в ЕС

Премьер-министр Италии Марио Драги, пользуясь своим авторитетом в ЕС, мог бы содействовать более скорому принятию Европейским агентством лекарственных средств... РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T17:48

2021-02-24T17:48

2021-02-24T18:36

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

марио драги

евросоюз

италия

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РИМ, 24 фев – РИА Новости, Сергей Старцев. Премьер-министр Италии Марио Драги, пользуясь своим авторитетом в ЕС, мог бы содействовать более скорому принятию Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА) решения относительно использования российской вакцины от COVID-19 "Спутник V", заявил РИА Новости в среду президент Ассоциации итальянских друзей России Лоренцо Валлорейа.По словам Валлорейа, "Спутник V" является "наиболее эффективным и безопасным препаратом в данной области", и поэтому итальянцы должны как можно скорее получить возможность использовать его для прививок от коронавируса.Валлорейа обратил внимание на тот факт, что медицинские власти Республики Сан-Марино на днях одобрили применение вакцины "Спутник V" в этой небольшой стране, находящейся на Апеннинском полуострове. Первая партия российского препарата уже прибыла в республику во вторник."Мы имеем дело с ситуацией, при которой эта небольшая страна, не входящая в ЕС, получила возможность использовать российскую вакцину, а мы, итальянцы, нет. Но речь ведь идет о чрезвычайной медико-санитарной ситуации, вызванной COVID-19. И она требует отказа от любых предубеждений и односторонних политических оценок и принятия решений исключительно в интересах обычных граждан", - подчеркнул президент ассоциации.Валлорейа считает, что вместо продления санкций в отношении РФ руководству ЕС стоило бы наладить широкое сотрудничество с Москвой, в частности, в области борьбы с распространением коронавируса.Собеседник РИА Новости сообщил, что Ассоциации итальянских друзей России направила открытое письмо премьер-министру Драги, в котором предлагает ему содействовать скорейшему принятию ЕМА решения по поводу использования "Спутник V" и "обеспечения каждому гражданину права на свободное лечение".Ранее многие видные представители научно-медицинского сообщества Италии поддержали идею применения "Спутник V" на Апеннинах. Так, в начале февраля президент Высшего совета здравоохранения при минздраве Италии Франко Локателли назвал "исключительно интересными" результаты третьей фазы клинических исследований российской вакцины и призвал подходить к вопросу о применении любых препаратов от COVID-19 без предубеждений, руководствуясь только данными об их безопасности и эффективности.Затем руководство Национального института инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani направило в минздрав Италии положительное заключение относительно эффективности и безопасности использования этого российского препарата. СМИ стало известно, что мнение специалистов из профильного научно-исследовательского учреждения было доведено до сведения Драги.Авторитетный научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Применение вакцины "Спутник V" уже одобрено более чем в 30 странах.

https://ria.ru/20210224/vaktsina-1598707684.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, марио драги, евросоюз, италия