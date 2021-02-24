https://ria.ru/20210224/vaktsina-1598787803.html
Египет зарегистрировал вакцину "Спутник V"
Египет зарегистрировал вакцину "Спутник V"
Египет стал 35 страной, зарегистрировавшей российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T15:08
2021-02-24T15:08
2021-02-24T16:08
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Египет стал 35 страной, зарегистрировавшей российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ)."Египет является страной с самым большим населением на Ближнем Востоке, и решение включить "Спутник V" в национальный портфель вакцин демонстрирует уверенность в безопасности и высокой эффективности препарата", — заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.Отмечается, что Управление Египта по лекарствам одобрило препарат в рамках ускоренной процедуры.Минздрав России зарегистрировал "Спутник V" в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Эта вакцина стала первой в мире по профилактике COVID-19. Препарат создали на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека."Спутник V" входит в тройку мировых лидеров среди вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами, отметили в фонде.
https://ria.ru/20210221/vaktsina-1598492958.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, astrazeneca , египет, в мире
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Египет стал 35 страной, зарегистрировавшей российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
"Египет является страной с самым большим населением на Ближнем Востоке, и решение включить "Спутник V" в национальный портфель вакцин демонстрирует уверенность в безопасности и высокой эффективности препарата", — заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Отмечается, что Управление Египта по лекарствам одобрило препарат в рамках ускоренной процедуры.
Минздрав России зарегистрировал "Спутник V" в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Эта вакцина стала первой в мире по профилактике COVID-19. Препарат создали на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека.
"Спутник V" входит в тройку мировых лидеров среди вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами, отметили в фонде.