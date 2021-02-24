https://ria.ru/20210224/vaktsina-1598764233.html

В Белоруссии рассказали о планах по выпуску "Спутника V"

В Белоруссии рассказали о планах по выпуску "Спутника V"

Белоруссия с марта планирует ежемесячно выпускать на своих фармацевтических предприятиях по 500 тысяч доз вакцины от коронавируса "Спутник V" по российским... РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T13:18

2021-02-24T13:18

2021-02-24T13:42

россия

российский фонд прямых инвестиций

александр лукашенко

владимир путин

сочи

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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МИНСК, 24 фев - РИА Новости. Белоруссия с марта планирует ежемесячно выпускать на своих фармацевтических предприятиях по 500 тысяч доз вакцины от коронавируса "Спутник V" по российским технологиям, заявил в среду министр здравоохранения республики Дмитрий Пиневич.Двадцать второго февраля президент РФ Владимир Путин на встрече со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко в Сочи заявил, что Россия передала Белоруссии технологии по производству российских вакцин от коронавируса, производство будет запущено в марте."В марте мы планируем получить розлив "Спутник V" на мощностях наших фармпредприятий - планируем выпускать по 500 тысяч доз в месяц", - приводит слова Пиневича пресс-служба минздрава в Telegram-канале ведомства.Пиневич также отметил, что в Белоруссии продолжается вакцинация от COVID-19, число привитых составляет почти 25 тысяч. Министр напомнил, что первыми были вакцинированы медики, которые находятся в зоне риска. По его словам, еще 40 тысяч вакцин поступает в регионы. Кроме того, в страну прибыло 100 тысяч доз китайской вакцины - ею будут привиты 50 тысяч человек, еще 100 тысяч доз ожидается в марте."Полагаю, что благодаря проведенной работе и нашим договорам все желающие получат прививку", - добавил министр.Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. Суточный прирост выявленных случаев коронавируса в Белоруссии сейчас заметно выше по сравнению с летом и первой волной заболеваемости. Между тем минздрав заявил, что уровень выявленных случаев COVID-19 ниже прогноза. По официальным данным на вторник, число выявленных случаев COVID-19 в Белоруссии составило 280 428, всего с начала распространения инфекции в стране скончались 1930 заболевших.В конце декабря Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что Белоруссия первой после РФ запустила вакцинацию населения от COVID-19 российской вакциной "Спутник V". Как сообщал Пиневич, до конца весны в стране вакцинами иностранного производства планируется привить 1,2 миллиона человек, а затем выйти на показатель в 5,5 миллиона вакцинированных. Согласно официальной статистике, население Белоруссии на 1 апреля 2020 года составляло около 9,4 миллиона человек.

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Sputnik V – в России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19 В России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса. Об этом объявил президент на совещании с правительством. Препарат Sputnik V прошел все необходимые проверки. В первую очередь вакцина будет предоставлена медикам. Массовое производство планируется наладить к концу 2020 года 2021-02-24T13:18 true PT3M03S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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