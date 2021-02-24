Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210224/vaktsina-1598707684.html
Швейцарские СМИ назвали вакцину "Спутник V" хитом
Швейцарские СМИ назвали вакцину "Спутник V" хитом
Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" стала настоящим экспортным хитом, пишет швейцарское издание Neue Zurcher Zeitung. РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T06:28
2021-02-24T11:11
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597243592_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_3dc92dc06e2f07829368a88c2633ef70.jpg
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" стала настоящим экспортным хитом, пишет швейцарское издание Neue Zurcher Zeitung.В статье говорится о преимуществах российской вакцины перед аналогичными продуктами компаний Biontech/Pfizer и Moderna. В частности, издание обращает внимание на подтвержденную эффективность препарата и то, что он разработан на основе хорошо изученной аденовирусной платформы.За счет того, что в двух дозах вакцины используются разные носители вируса, ее эффективность выше по сравнению со схожей по структуре вакциной от AstraZeneca, пишет автор статьи. К тому же он отмечает доступность вакцины — порядка десяти долларов за дозу.Российский Минздрав зарегистрировал "Спутник V" в августе 2020 года. Вакцину разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ. Это первый в мире зарегистрированный препарат для профилактики COVID-19.Как следует из публикации в научном журнале The Lancet, "Спутник V" показал высокую эффективность, иммуногенность и безопасность. По результатам третьей фазы клинических исследований, эффективность вакцины составила 91,6 процента, препарат обеспечивает полную защиту от тяжелых случаев COVID-19."Спутник V" уже зарегистрировали более чем в 30 странах, в том числе в Белоруссии, Аргентине, Сербии, Алжире, Венесуэле, Венгрии, ОАЭ, Иране, Мексике, Мьянме, Пакистане, Черногории, Сан-Марино.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210218/sputnik-1597936270.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597243592_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_9dd72362cf13bcbe1c5a0719086f9de4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, в мире

Швейцарские СМИ назвали вакцину "Спутник V" хитом

06:28 24.02.2021 (обновлено: 11:11 24.02.2021)
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловШприц и ампула на фоне логотипа вакцины "Спутник V"
Шприц и ампула на фоне логотипа вакцины Спутник V - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" стала настоящим экспортным хитом, пишет швейцарское издание Neue Zurcher Zeitung.
В статье говорится о преимуществах российской вакцины перед аналогичными продуктами компаний Biontech/Pfizer и Moderna. В частности, издание обращает внимание на подтвержденную эффективность препарата и то, что он разработан на основе хорошо изученной аденовирусной платформы.
Геннадий Онищенко - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
18 февраля, 01:50Распространение коронавируса
Онищенко объяснил, почему удалось так быстро создать "Спутник V"
За счет того, что в двух дозах вакцины используются разные носители вируса, ее эффективность выше по сравнению со схожей по структуре вакциной от AstraZeneca, пишет автор статьи. К тому же он отмечает доступность вакцины — порядка десяти долларов за дозу.
Российский Минздрав зарегистрировал "Спутник V" в августе 2020 года. Вакцину разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ. Это первый в мире зарегистрированный препарат для профилактики COVID-19.
Как следует из публикации в научном журнале The Lancet, "Спутник V" показал высокую эффективность, иммуногенность и безопасность. По результатам третьей фазы клинических исследований, эффективность вакцины составила 91,6 процента, препарат обеспечивает полную защиту от тяжелых случаев COVID-19.
"Спутник V" уже зарегистрировали более чем в 30 странах, в том числе в Белоруссии, Аргентине, Сербии, Алжире, Венесуэле, Венгрии, ОАЭ, Иране, Мексике, Мьянме, Пакистане, Черногории, Сан-Марино.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19РоссияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:14В Госдуме предложили подготовить идеи по помощи россиянам за рубежом
14:10Обвиняемый съел явку с повинной в суде, ему грозит еще два года тюрьмы
14:07ОНК опровергла сообщения о давлении на Навального в СИЗО
14:07Жена получила после развода почти восемь тысяч долларов за работу по дому
14:07Глава Wildberries вошла в число 15 богатейших россиян
14:05В латвийском Екабпилсе с мемориала советским войнам украли пушку
14:04Матвиенко предложила повысить экологическую ответственность бизнеса
14:03В Берлине прокомментировали украинские санкции против Медведчука
13:56В Тверской области иномарка попала под грузовик, три человека погибли
13:54Исследование показало, где за рубежом чаще всего нарушаются права россиян
13:54В России закрыли первое дело о фейках про коронавирус
13:54В Чехии заявили о надвигающейся катастрофе из-за COVID-19
13:54Экипаж МКС временно заделал несколько возможных мест утечки воздуха
13:54За оскорбление ветеранов предложили сажать на срок до пяти лет
13:48В России запретят использовать уменьшенные дорожные знаки
13:48Захарова рассказала об унижении Евросоюза
13:46В США рассказали, как учения НАТО чуть не вызвали ядерную войну с СССР
13:41В Новосибирске завели дело после избиения мальчика за отказ снять брекеты
13:38Мишустин назвал отрасли, которые не восстановились до докризисного уровня
13:35Матвиенко рассказала о "постковидном периоде" в России
Лента новостейМолния