https://ria.ru/20210224/vaktsina-1598707684.html

Швейцарские СМИ назвали вакцину "Спутник V" хитом

Швейцарские СМИ назвали вакцину "Спутник V" хитом

Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" стала настоящим экспортным хитом, пишет швейцарское издание Neue Zurcher Zeitung. РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T06:28

2021-02-24T06:28

2021-02-24T11:11

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

в мире

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" стала настоящим экспортным хитом, пишет швейцарское издание Neue Zurcher Zeitung.В статье говорится о преимуществах российской вакцины перед аналогичными продуктами компаний Biontech/Pfizer и Moderna. В частности, издание обращает внимание на подтвержденную эффективность препарата и то, что он разработан на основе хорошо изученной аденовирусной платформы.За счет того, что в двух дозах вакцины используются разные носители вируса, ее эффективность выше по сравнению со схожей по структуре вакциной от AstraZeneca, пишет автор статьи. К тому же он отмечает доступность вакцины — порядка десяти долларов за дозу.Российский Минздрав зарегистрировал "Спутник V" в августе 2020 года. Вакцину разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ. Это первый в мире зарегистрированный препарат для профилактики COVID-19.Как следует из публикации в научном журнале The Lancet, "Спутник V" показал высокую эффективность, иммуногенность и безопасность. По результатам третьей фазы клинических исследований, эффективность вакцины составила 91,6 процента, препарат обеспечивает полную защиту от тяжелых случаев COVID-19."Спутник V" уже зарегистрировали более чем в 30 странах, в том числе в Белоруссии, Аргентине, Сербии, Алжире, Венесуэле, Венгрии, ОАЭ, Иране, Мексике, Мьянме, Пакистане, Черногории, Сан-Марино.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210218/sputnik-1597936270.html

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2021

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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, в мире