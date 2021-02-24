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Путин назвал самую большую угрозу
Путин назвал самую большую угрозу
Президент РФ Владимир Путин назвал терроризм самой опасной угрозой и отметил, что борьба с ним идет и на дальних подступах - в Сирии. РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T14:43
2021-02-24T14:43
2021-02-24T21:25
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МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал терроризм самой опасной угрозой и отметил, что борьба с ним идет и на дальних подступах - в Сирии."И прежде всего постоянной собранности, выверенных упреждающих оперативных действий требует борьба с самой острой, самой опасной угрозой – с терроризмом", - сказал Путин на заседании коллегии ФСБ России.По словам президента, в декабре прошлого года была уничтожена последняя организованная бандгруппа, совершавшая преступления на территории Чечни и Ингушетии, идет работа и на дальних подступах, в том числе в Сирии.
https://ria.ru/20210201/terrorizm-1595477470.html
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россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность, владимир путин, сирия, в мире