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Коммунальная техника днем начнет уборку улиц Москвы во время снегопада
Коммунальная техника днем начнет уборку улиц Москвы во время снегопада
Городские службы работают в усиленном режиме из-за снегопада в Москве, в 15 часов начнется уборка проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T15:16
2021-02-24T15:16
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
москва
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Городские службы работают в усиленном режиме из-за снегопада в Москве, в 15 часов начнется уборка проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с противогололедной обработкой, сообщает в Telegram-канале столичный комплекс городского хозяйства."В столице вновь идет снег. Он продолжится до утра 25 февраля, наиболее интенсивные осадки ожидаются с 23.00 до 09.00. Прирост свежевыпавшего снега может составить до 8 сантиметров. Городские службы продолжают работать в усиленном режиме. В 15.00 коммунальная техника приступит к сплошному механизированному подметанию проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с последующей противогололедной обработкой. При необходимости цикл работ повторят", - говорится в сообщении.Отмечается, что водителям стоит быть внимательнее на дорогах, с пониманием относиться к работе городских служб, не создавать помех при прохождении колонн уборочной техники.
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городское хозяйство москвы, москва

Коммунальная техника днем начнет уборку улиц Москвы во время снегопада

15:16 24.02.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПробки в Москве
Пробки в Москве - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Городские службы работают в усиленном режиме из-за снегопада в Москве, в 15 часов начнется уборка проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с противогололедной обработкой, сообщает в Telegram-канале столичный комплекс городского хозяйства.
"В столице вновь идет снег. Он продолжится до утра 25 февраля, наиболее интенсивные осадки ожидаются с 23.00 до 09.00. Прирост свежевыпавшего снега может составить до 8 сантиметров. Городские службы продолжают работать в усиленном режиме. В 15.00 коммунальная техника приступит к сплошному механизированному подметанию проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с последующей противогололедной обработкой. При необходимости цикл работ повторят", - говорится в сообщении.
Реконструкция улицы в Москве - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
Вчера, 12:28
В Москве планируется продлить и реконструировать Гжатскую улицу
Отмечается, что водителям стоит быть внимательнее на дорогах, с пониманием относиться к работе городских служб, не создавать помех при прохождении колонн уборочной техники.
 
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