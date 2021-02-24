https://ria.ru/20210224/uborka-1598790145.html

Коммунальная техника днем начнет уборку улиц Москвы во время снегопада

Коммунальная техника днем начнет уборку улиц Москвы во время снегопада

Городские службы работают в усиленном режиме из-за снегопада в Москве, в 15 часов начнется уборка проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с... РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T15:16

2021-02-24T15:16

2021-02-24T15:16

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городское хозяйство москвы

москва

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Городские службы работают в усиленном режиме из-за снегопада в Москве, в 15 часов начнется уборка проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с противогололедной обработкой, сообщает в Telegram-канале столичный комплекс городского хозяйства."В столице вновь идет снег. Он продолжится до утра 25 февраля, наиболее интенсивные осадки ожидаются с 23.00 до 09.00. Прирост свежевыпавшего снега может составить до 8 сантиметров. Городские службы продолжают работать в усиленном режиме. В 15.00 коммунальная техника приступит к сплошному механизированному подметанию проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с последующей противогололедной обработкой. При необходимости цикл работ повторят", - говорится в сообщении.Отмечается, что водителям стоит быть внимательнее на дорогах, с пониманием относиться к работе городских служб, не создавать помех при прохождении колонн уборочной техники.

https://realty.ria.ru/20210224/moskva-1598753391.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городское хозяйство москвы, москва