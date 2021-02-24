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В ЯНАО главу многодетной семьи заподозрили в убийстве супруги
В ЯНАО главу многодетной семьи заподозрили в убийстве супруги
Глава семейства в Ямало-Ненецком автономном округе подозревается в убийстве супруги, конфликт произошел на глазах соседки, возбуждено дело, сообщает... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T23:00
2021-02-24T23:00
россия
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 24 фев - РИА Новости. Глава семейства в Ямало-Ненецком автономном округе подозревается в убийстве супруги, конфликт произошел на глазах соседки, возбуждено дело, сообщает региональное следственное управление СК РФ.После ее вмешательства мужчина занес раненую супругу домой, где она скончалась до прибытия скорой помощи. Следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ "Убийство", подозреваемый задержан. Устанавливаются все обстоятельства случившегося, добавили в ведомстве.Источник РИА Новости в местных правоохранительных органах уточнил, что семья, где произошла трагедия, является многодетной. По его словам, между супругами незадолго до инцидента произошла ссора, после которой женщина ушла к родственникам. Мужчина ждал ее возвращения в подъезде с ножом. Местные СМИ отмечают, что погибшая и ее супруг являются медицинскими работниками.
https://ria.ru/20210224/ubiystvo-1598850370.html
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россия, ямало-ненецкий автономный округ (янао), следственный комитет россии (ск рф), происшествия

В ЯНАО главу многодетной семьи заподозрили в убийстве супруги

23:00 24.02.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 24 фев - РИА Новости. Глава семейства в Ямало-Ненецком автономном округе подозревается в убийстве супруги, конфликт произошел на глазах соседки, возбуждено дело, сообщает региональное следственное управление СК РФ.

"По данным следствия, 23 февраля в городе Ноябрьске в дневное время в подъезде дома в ходе конфликта с супругой 37-летний мужчина нанес женщине несколько ударов ножом в жизненно важные органы, после чего продолжил ее избиение. Свидетелем происшествия стала соседка", - говорится в сообщении.

Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
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В Нижегородской области подростка заподозрили в убийстве девушки-инвалида
После ее вмешательства мужчина занес раненую супругу домой, где она скончалась до прибытия скорой помощи. Следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ "Убийство", подозреваемый задержан. Устанавливаются все обстоятельства случившегося, добавили в ведомстве.
Источник РИА Новости в местных правоохранительных органах уточнил, что семья, где произошла трагедия, является многодетной. По его словам, между супругами незадолго до инцидента произошла ссора, после которой женщина ушла к родственникам. Мужчина ждал ее возвращения в подъезде с ножом. Местные СМИ отмечают, что погибшая и ее супруг являются медицинскими работниками.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 14.02.2021
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РоссияЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)Следственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
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