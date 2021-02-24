https://ria.ru/20210224/ubiystvo-1598851899.html

В ЯНАО главу многодетной семьи заподозрили в убийстве супруги

В ЯНАО главу многодетной семьи заподозрили в убийстве супруги

Глава семейства в Ямало-Ненецком автономном округе подозревается в убийстве супруги, конфликт произошел на глазах соседки, возбуждено дело, сообщает... РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T23:00

2021-02-24T23:00

2021-02-24T23:00

россия

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 24 фев - РИА Новости. Глава семейства в Ямало-Ненецком автономном округе подозревается в убийстве супруги, конфликт произошел на глазах соседки, возбуждено дело, сообщает региональное следственное управление СК РФ.После ее вмешательства мужчина занес раненую супругу домой, где она скончалась до прибытия скорой помощи. Следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ "Убийство", подозреваемый задержан. Устанавливаются все обстоятельства случившегося, добавили в ведомстве.Источник РИА Новости в местных правоохранительных органах уточнил, что семья, где произошла трагедия, является многодетной. По его словам, между супругами незадолго до инцидента произошла ссора, после которой женщина ушла к родственникам. Мужчина ждал ее возвращения в подъезде с ножом. Местные СМИ отмечают, что погибшая и ее супруг являются медицинскими работниками.

https://ria.ru/20210224/ubiystvo-1598850370.html

https://ria.ru/20210214/ubiystvo-1597440515.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ямало-ненецкий автономный округ (янао), следственный комитет россии (ск рф), происшествия