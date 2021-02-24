https://ria.ru/20210224/ubiystvo-1598850370.html

В Нижегородской области подростка заподозрили в убийстве девушки-инвалида

В Нижегородской области подростка заподозрили в убийстве девушки-инвалида

Семнадцатилетний житель Нижегородской области задержан по подозрению в убийстве девушки-инвалида, сообщает региональное следственное управление СК РФ. РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T22:26

2021-02-24T22:26

2021-02-24T22:26

россия

следственный комитет россии (ск рф)

лысковский район

нижегородская область

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 фев - РИА Новости. Семнадцатилетний житель Нижегородской области задержан по подозрению в убийстве девушки-инвалида, сообщает региональное следственное управление СК РФ.Информация о том, что 22 февраля в селе Просек Лысковского района пропала 23-летняя девушка, нуждающаяся в медицинской помощи, была опубликована в соцсетях во вторник.По версии следствия, поздним вечером 22 февраля подозреваемый в ходе ссоры с потерпевшей нанес ей множественные ножевые ранения, после чего скрылся с места преступления. Мотив устанавливается.Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). В ходе детального осмотра места происшествия следователи-криминалисты СК обнаружили и изъяли орудие преступления, а также другие вещественные доказательства.

https://ria.ru/20200713/1574283923.html

https://ria.ru/20200922/ubiystvo-1577559044.html

россия

лысковский район

нижегородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), лысковский район, нижегородская область, происшествия