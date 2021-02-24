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В Нижегородской области подростка заподозрили в убийстве девушки-инвалида
В Нижегородской области подростка заподозрили в убийстве девушки-инвалида
Семнадцатилетний житель Нижегородской области задержан по подозрению в убийстве девушки-инвалида, сообщает региональное следственное управление СК РФ. РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T22:26
2021-02-24T22:26
россия
следственный комитет россии (ск рф)
лысковский район
нижегородская область
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 фев - РИА Новости. Семнадцатилетний житель Нижегородской области задержан по подозрению в убийстве девушки-инвалида, сообщает региональное следственное управление СК РФ.Информация о том, что 22 февраля в селе Просек Лысковского района пропала 23-летняя девушка, нуждающаяся в медицинской помощи, была опубликована в соцсетях во вторник.По версии следствия, поздним вечером 22 февраля подозреваемый в ходе ссоры с потерпевшей нанес ей множественные ножевые ранения, после чего скрылся с места преступления. Мотив устанавливается.Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). В ходе детального осмотра места происшествия следователи-криминалисты СК обнаружили и изъяли орудие преступления, а также другие вещественные доказательства.
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россия
лысковский район
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россия, следственный комитет россии (ск рф), лысковский район, нижегородская область, происшествия

В Нижегородской области подростка заподозрили в убийстве девушки-инвалида

22:26 24.02.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 фев - РИА Новости. Семнадцатилетний житель Нижегородской области задержан по подозрению в убийстве девушки-инвалида, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
Информация о том, что 22 февраля в селе Просек Лысковского района пропала 23-летняя девушка, нуждающаяся в медицинской помощи, была опубликована в соцсетях во вторник.
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"Двадцать третьего февраля в нежилом строении селе Просек обнаружено тело 23-летней местной жительницы с признаками насильственной смерти. В ходе грамотно спланированных следственных действий следователями СК совместно с оперативными сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления задержан 17-летний местный житель", - говорится в сообщении регионального СУСК.

По версии следствия, поздним вечером 22 февраля подозреваемый в ходе ссоры с потерпевшей нанес ей множественные ножевые ранения, после чего скрылся с места преступления. Мотив устанавливается.
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Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). В ходе детального осмотра места происшествия следователи-криминалисты СК обнаружили и изъяли орудие преступления, а также другие вещественные доказательства.

"В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Расследование продолжается", - подчеркивается в сообщении.

 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Лысковский районНижегородская областьПроисшествия
 
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