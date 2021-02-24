В Нижегородской области подростка заподозрили в убийстве девушки-инвалида
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 фев - РИА Новости. Семнадцатилетний житель Нижегородской области задержан по подозрению в убийстве девушки-инвалида, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
Информация о том, что 22 февраля в селе Просек Лысковского района пропала 23-летняя девушка, нуждающаяся в медицинской помощи, была опубликована в соцсетях во вторник.
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"Двадцать третьего февраля в нежилом строении селе Просек обнаружено тело 23-летней местной жительницы с признаками насильственной смерти. В ходе грамотно спланированных следственных действий следователями СК совместно с оперативными сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления задержан 17-летний местный житель", - говорится в сообщении регионального СУСК.
По версии следствия, поздним вечером 22 февраля подозреваемый в ходе ссоры с потерпевшей нанес ей множественные ножевые ранения, после чего скрылся с места преступления. Мотив устанавливается.
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Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). В ходе детального осмотра места происшествия следователи-криминалисты СК обнаружили и изъяли орудие преступления, а также другие вещественные доказательства.
"В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Расследование продолжается", - подчеркивается в сообщении.