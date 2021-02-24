https://ria.ru/20210224/ubiystvo-1598824639.html
В Новгородской области убившей двоих детей женщине дали 2,5 года колонии
В Новгородской области убившей двоих детей женщине дали 2,5 года колонии
Солецкий районный суд приговорил жительницу Новгородской области за убийство двоих новорожденных детей к 2,5 годам колонии-поселения, сообщили в объединенной... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T18:15
2021-02-24T18:15
2021-02-24T18:19
новгородская область
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 фев - РИА Новости. Солецкий районный суд приговорил жительницу Новгородской области за убийство двоих новорожденных детей к 2,5 годам колонии-поселения, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.В судебном заседании установлено, что женщина в июле 2020 года в бане в деревне Верхний Прихон после рождения двоих доношенных детей поместила их в ведро с водой головами вниз."После чего, убедившись, что они не подают признаки жизни, оставила ведро с находящимися в нем детьми в бане, покинула место происшествия. В продолжение своих преступных действий с целью скрыть свои действия по убийству новорожденных детей, перенесла в ведре тела новорожденных детей и выкинула в выгребную яму туалета", - говорится в пресс-релизе.Отмечается, что подсудимая в судебном заседании свою вину признала.
https://ria.ru/20200429/1570733270.html
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новгородская область, происшествия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 фев - РИА Новости. Солецкий районный суд приговорил жительницу Новгородской области за убийство двоих новорожденных детей к 2,5 годам колонии-поселения, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
"Приговором Солецкого районного суда Новгородской области Зуева С.В. осуждена за совершение преступления, предусмотренного статьей 106 УК РФ, - убийство матерью новорожденного ребенка сразу после родов", - говорится в сообщении объединенной пресс-службе.
В судебном заседании установлено, что женщина в июле 2020 года в бане в деревне Верхний Прихон после рождения двоих доношенных детей поместила их в ведро с водой головами вниз.
"После чего, убедившись, что они не подают признаки жизни, оставила ведро с находящимися в нем детьми в бане, покинула место происшествия. В продолжение своих преступных действий с целью скрыть свои действия по убийству новорожденных детей, перенесла в ведре тела новорожденных детей и выкинула в выгребную яму туалета", - говорится в пресс-релизе.
Отмечается, что подсудимая в судебном заседании свою вину признала.