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Путин подписал закон о стаже в электронной трудовой книжке
Путин подписал закон о стаже в электронной трудовой книжке
Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает возможность включения в электронную трудовую книжку записи о стаже не только с начала 2020 года, но РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T11:32
2021-02-24T11:32
россия
пенсионный фонд рф
владимир путин
общество
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает возможность включения в электронную трудовую книжку записи о стаже не только с начала 2020 года, но и сведений за предыдущие периоды.Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Документ был разработан правительством в соответствии с поручением президента РФ "о проработке вопросов о внесении изменений в трудовое законодательство Российской Федерации, направленных на внедрение цифровых технологий при оформлении трудовых отношений и на совершенствование дистанционных форм труда работников".Ранее по закону работнику было предоставлено право выбора между продолжением ведения работодателем трудовой книжки или предоставлением ему работодателем сведений о трудовой деятельности в электронном виде. При этом работодатель передает в информационную систему ПФР сведения о трудовой деятельности работника, формирующиеся с 1 января 2020 года.Законом предусмотрена возможность обратиться в органы ПФР с заявлением о включении в свой индивидуальный лицевой счет сведений о трудовой деятельности за периоды работы до 1 января 2020 года, записи о которых содержатся в трудовой книжке. Эти сведения вносятся в раздел "Сведения о трудовой деятельности" индивидуального лицевого счета зарегистрированного лица согласно записям, содержащимся в трудовой книжке."При этом, в случае выявления несоответствия (несовпадения) сведений о трудовой деятельности за периоды работы (профессиональной служебной деятельности) после 1 января 2002 года со сведениями индивидуального (персонифицированного) учета, учтенными на индивидуальном лицевом счете, такие сведения в раздел "Сведения о трудовой деятельности" включаются с учетом проведения ПФР проверки их полноты и достоверности", - отмечалось ранее в пояснительной записке к законопроекту.
https://ria.ru/20210223/pensiya-1598626085.html
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россия, пенсионный фонд рф, владимир путин, общество

Путин подписал закон о стаже в электронной трудовой книжке

11:32 24.02.2021
 
© РИА Новости / Максим БогодвидТрудовая книжка
Трудовая книжка - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает возможность включения в электронную трудовую книжку записи о стаже не только с начала 2020 года, но и сведений за предыдущие периоды.
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Ранее по закону работнику было предоставлено право выбора между продолжением ведения работодателем трудовой книжки или предоставлением ему работодателем сведений о трудовой деятельности в электронном виде. При этом работодатель передает в информационную систему ПФР сведения о трудовой деятельности работника, формирующиеся с 1 января 2020 года.
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Законом предусмотрена возможность обратиться в органы ПФР с заявлением о включении в свой индивидуальный лицевой счет сведений о трудовой деятельности за периоды работы до 1 января 2020 года, записи о которых содержатся в трудовой книжке. Эти сведения вносятся в раздел "Сведения о трудовой деятельности" индивидуального лицевого счета зарегистрированного лица согласно записям, содержащимся в трудовой книжке.
"При этом, в случае выявления несоответствия (несовпадения) сведений о трудовой деятельности за периоды работы (профессиональной служебной деятельности) после 1 января 2002 года со сведениями индивидуального (персонифицированного) учета, учтенными на индивидуальном лицевом счете, такие сведения в раздел "Сведения о трудовой деятельности" включаются с учетом проведения ПФР проверки их полноты и достоверности", - отмечалось ранее в пояснительной записке к законопроекту.
 
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