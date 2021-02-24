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Наука
https://ria.ru/20210224/treschina-1598831907.html
На МКС рассказали об устранении трещины в российском модуле
На МКС рассказали об устранении трещины в российском модуле
Экипаж Международной космической станции (МКС) засверлит концы трещины в российском модуле "Звезда", ставшей причиной утечки воздуха, это поможет остановить ее... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T18:56
2021-02-24T18:56
наука
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
наса
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Экипаж Международной космической станции (МКС) засверлит концы трещины в российском модуле "Звезда", ставшей причиной утечки воздуха, это поможет остановить ее увеличение, сообщило НАСА.Космонавты нашли трещину длиной 4,5 сантиметра в промежуточной камере модуля "Звезда" в октябре, она была временно заклеена гибким диском из резины и алюминиевой фольги. В среду стало известно, что на следующей неделе экипаж окончательно загерметизирует эту трещину.Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В 2020 году экипаж обнаружил и временно заделал одну трещину в промежуточной камере модуля "Звезда". Тогда в "Роскосмосе" сообщили РИА Новости, что трещина не угрожает станции и экипажу. Позже стало известно, что в корпусе промежуточной камеры "Звезды" может быть не менее шести трещин.Из-за негерметичности, которая эквивалентна отверстию диаметром 0,2 миллиметра, давление воздуха на станции падает за сутки до 0,4 миллиметра ртутного столба, однако это далеко до аварийных значений – от 0,5 миллиметра в час. Для компенсации утечки МКС регулярно требуется наддувать воздухом, азотом и кислородом. Их запасы имеются как на МКС, так и подвозятся с Земли на грузовых кораблях.Сейчас на МКС работают россияне Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американские астронавты Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.
https://ria.ru/20210224/mks-1598813004.html
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международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, наса

На МКС рассказали об устранении трещины в российском модуле

18:56 24.02.2021
 
© Фото : Роскосмос/Сергей Кудь-СверчковМеждународная космическая станция пролетает над циклоном
Международная космическая станция пролетает над циклоном - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© Фото : Роскосмос/Сергей Кудь-Сверчков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Экипаж Международной космической станции (МКС) засверлит концы трещины в российском модуле "Звезда", ставшей причиной утечки воздуха, это поможет остановить ее увеличение, сообщило НАСА.
Космонавты нашли трещину длиной 4,5 сантиметра в промежуточной камере модуля "Звезда" в октябре, она была временно заклеена гибким диском из резины и алюминиевой фольги. В среду стало известно, что на следующей неделе экипаж окончательно загерметизирует эту трещину.

"Экипаж отметил края трещины для будущего засверливания, сделал слепок трещины", - говорится в сообщении на сайте НАСА о работах, которые экипаж провел накануне.

Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В 2020 году экипаж обнаружил и временно заделал одну трещину в промежуточной камере модуля "Звезда". Тогда в "Роскосмосе" сообщили РИА Новости, что трещина не угрожает станции и экипажу. Позже стало известно, что в корпусе промежуточной камеры "Звезды" может быть не менее шести трещин.
Модуль Звезда международной космической станции - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
Вчера, 17:13Наука
Экипаж МКС рассказал о трещинах в корпусе российского модуля
Из-за негерметичности, которая эквивалентна отверстию диаметром 0,2 миллиметра, давление воздуха на станции падает за сутки до 0,4 миллиметра ртутного столба, однако это далеко до аварийных значений – от 0,5 миллиметра в час. Для компенсации утечки МКС регулярно требуется наддувать воздухом, азотом и кислородом. Их запасы имеются как на МКС, так и подвозятся с Земли на грузовых кораблях.
Сейчас на МКС работают россияне Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американские астронавты Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.
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