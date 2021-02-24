https://ria.ru/20210224/treschina-1598831907.html

На МКС рассказали об устранении трещины в российском модуле

На МКС рассказали об устранении трещины в российском модуле

Экипаж Международной космической станции (МКС) засверлит концы трещины в российском модуле "Звезда", ставшей причиной утечки воздуха, это поможет остановить ее... РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T18:56

2021-02-24T18:56

2021-02-24T18:56

наука

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

наса

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Экипаж Международной космической станции (МКС) засверлит концы трещины в российском модуле "Звезда", ставшей причиной утечки воздуха, это поможет остановить ее увеличение, сообщило НАСА.Космонавты нашли трещину длиной 4,5 сантиметра в промежуточной камере модуля "Звезда" в октябре, она была временно заклеена гибким диском из резины и алюминиевой фольги. В среду стало известно, что на следующей неделе экипаж окончательно загерметизирует эту трещину.Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В 2020 году экипаж обнаружил и временно заделал одну трещину в промежуточной камере модуля "Звезда". Тогда в "Роскосмосе" сообщили РИА Новости, что трещина не угрожает станции и экипажу. Позже стало известно, что в корпусе промежуточной камеры "Звезды" может быть не менее шести трещин.Из-за негерметичности, которая эквивалентна отверстию диаметром 0,2 миллиметра, давление воздуха на станции падает за сутки до 0,4 миллиметра ртутного столба, однако это далеко до аварийных значений – от 0,5 миллиметра в час. Для компенсации утечки МКС регулярно требуется наддувать воздухом, азотом и кислородом. Их запасы имеются как на МКС, так и подвозятся с Земли на грузовых кораблях.Сейчас на МКС работают россияне Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американские астронавты Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.

https://ria.ru/20210224/mks-1598813004.html

https://ria.ru/20210220/sputnik-1598283003.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, наса