На МКС рассказали об устранении трещины в российском модуле
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Экипаж Международной космической станции (МКС) засверлит концы трещины в российском модуле "Звезда", ставшей причиной утечки воздуха, это поможет остановить ее увеличение, сообщило НАСА.
Космонавты нашли трещину длиной 4,5 сантиметра в промежуточной камере модуля "Звезда" в октябре, она была временно заклеена гибким диском из резины и алюминиевой фольги. В среду стало известно, что на следующей неделе экипаж окончательно загерметизирует эту трещину.
"Экипаж отметил края трещины для будущего засверливания, сделал слепок трещины", - говорится в сообщении на сайте НАСА о работах, которые экипаж провел накануне.
Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В 2020 году экипаж обнаружил и временно заделал одну трещину в промежуточной камере модуля "Звезда". Тогда в "Роскосмосе" сообщили РИА Новости, что трещина не угрожает станции и экипажу. Позже стало известно, что в корпусе промежуточной камеры "Звезды" может быть не менее шести трещин.
Из-за негерметичности, которая эквивалентна отверстию диаметром 0,2 миллиметра, давление воздуха на станции падает за сутки до 0,4 миллиметра ртутного столба, однако это далеко до аварийных значений – от 0,5 миллиметра в час. Для компенсации утечки МКС регулярно требуется наддувать воздухом, азотом и кислородом. Их запасы имеются как на МКС, так и подвозятся с Земли на грузовых кораблях.
Сейчас на МКС работают россияне Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американские астронавты Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.