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Пензенская область
Пензенская область
https://ria.ru/20210224/torgovlya-1598841241.html
Внешнеторговый оборот Пензенской области вырос на четверть в 2020 году
Внешнеторговый оборот Пензенской области вырос на четверть в 2020 году
Внешнеторговый оборот Пензенской области в прошлом году приблизился к 705 миллионам долларов, что почти на 26% выше уровня 2019 года, сообщило областное... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T20:25
2021-02-24T20:25
пензенская область
иван белозерцев
пензенская область
экономика
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ПЕНЗА, 24 фев - РИА Новости. Внешнеторговый оборот Пензенской области в прошлом году приблизился к 705 миллионам долларов, что почти на 26% выше уровня 2019 года, сообщило областное правительство.Ключевыми торговыми партнерами области в прошлом году являлись 95 государств, в основном, из числа стран дальнего зарубежья, доля в товарообороте которых составила 70%."В товарной структуре экспорта преобладали машины, оборудование и транспортные средства - 41,1% от общего объема экспорта области; продовольственные товары и сырье – 32,3%... В наш регион импортировались в основном машины, оборудование и транспортные средства - 53,6% от общего объема импорта области; продовольственные товары и сырье для их производства - 12,9%; продукция химической промышленности, каучук - 12,5%", - отмечается в сообщении.Уточняется, что благодаря Центру поддержки экспорта Пензенской области в прошлом году были заключены экспортные контракты 40 субъектами малого и среднего бизнеса на сумму более 19 миллионов долларов, 12 из них ранее не занимались поставками за границу.Губернатор Иван Белозерцев в среду на оперативном совещании призвал продвигать товары пензенских производителей через интернет-площадки, которые могут стать новой возможностью для развития швейного, мебельного и кондитерского кластеров. Глава региона поручил создать рабочую группу по изучению лучших практик реализации пензенской продукции посредством площадок интернет-торговли, как в регионе, так и с возможностью выхода на федеральный уровень."Лучший опыт необходимо презентовать и тиражировать… 2020 год показал, что интернет-торговля идет очень активно, но в регионе до сих пор нет профессиональной ее организации. Необходимо проведение семинаров, обучающих конференций, обсуждение проблем продвижения пензенских товаров. Нужна грамотно выстроенная системная работа в этом направлении", - цитирует Белозерцева пресс-служба.
https://ria.ru/20201218/penza-1589926259.html
https://ria.ru/20201203/blagoustroystvo-1587578426.html
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иван белозерцев, пензенская область, экономика

Внешнеторговый оборот Пензенской области вырос на четверть в 2020 году

20:25 24.02.2021
 
CC BY 2.0 / maticulous / Пенза. Вид на город от "Ласточки"Пенза
Пенза - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
CC BY 2.0 / maticulous / Пенза. Вид на город от "Ласточки"
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ПЕНЗА, 24 фев - РИА Новости. Внешнеторговый оборот Пензенской области в прошлом году приблизился к 705 миллионам долларов, что почти на 26% выше уровня 2019 года, сообщило областное правительство.

"За 2020 год внешнеторговый оборот Пензенской области составил 704,97 миллиона долларов и по сравнению с 2019 годом увеличился на 25,8%. При этом экспорт увеличился на 31% и составил 403,48 миллиона долларов, импорт увеличился на 19,4% и составил 301,49 миллиона долларов. Сальдо торгового баланса Пензенской области сложилось положительное и составило 102 миллиона долларов, что на 83,6% больше, чем в 2019 году", - говорится в сообщении.

Ключевыми торговыми партнерами области в прошлом году являлись 95 государств, в основном, из числа стран дальнего зарубежья, доля в товарообороте которых составила 70%.
"В товарной структуре экспорта преобладали машины, оборудование и транспортные средства - 41,1% от общего объема экспорта области; продовольственные товары и сырье – 32,3%... В наш регион импортировались в основном машины, оборудование и транспортные средства - 53,6% от общего объема импорта области; продовольственные товары и сырье для их производства - 12,9%; продукция химической промышленности, каучук - 12,5%", - отмечается в сообщении.
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Уточняется, что благодаря Центру поддержки экспорта Пензенской области в прошлом году были заключены экспортные контракты 40 субъектами малого и среднего бизнеса на сумму более 19 миллионов долларов, 12 из них ранее не занимались поставками за границу.
Губернатор Иван Белозерцев в среду на оперативном совещании призвал продвигать товары пензенских производителей через интернет-площадки, которые могут стать новой возможностью для развития швейного, мебельного и кондитерского кластеров. Глава региона поручил создать рабочую группу по изучению лучших практик реализации пензенской продукции посредством площадок интернет-торговли, как в регионе, так и с возможностью выхода на федеральный уровень.
"Лучший опыт необходимо презентовать и тиражировать… 2020 год показал, что интернет-торговля идет очень активно, но в регионе до сих пор нет профессиональной ее организации. Необходимо проведение семинаров, обучающих конференций, обсуждение проблем продвижения пензенских товаров. Нужна грамотно выстроенная системная работа в этом направлении", - цитирует Белозерцева пресс-служба.
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