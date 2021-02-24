https://ria.ru/20210224/torgovlya-1598841241.html

Внешнеторговый оборот Пензенской области вырос на четверть в 2020 году

Внешнеторговый оборот Пензенской области вырос на четверть в 2020 году

Внешнеторговый оборот Пензенской области в прошлом году приблизился к 705 миллионам долларов, что почти на 26% выше уровня 2019 года, сообщило областное... РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T20:25

2021-02-24T20:25

2021-02-24T20:25

пензенская область

иван белозерцев

пензенская область

экономика

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ПЕНЗА, 24 фев - РИА Новости. Внешнеторговый оборот Пензенской области в прошлом году приблизился к 705 миллионам долларов, что почти на 26% выше уровня 2019 года, сообщило областное правительство.Ключевыми торговыми партнерами области в прошлом году являлись 95 государств, в основном, из числа стран дальнего зарубежья, доля в товарообороте которых составила 70%."В товарной структуре экспорта преобладали машины, оборудование и транспортные средства - 41,1% от общего объема экспорта области; продовольственные товары и сырье – 32,3%... В наш регион импортировались в основном машины, оборудование и транспортные средства - 53,6% от общего объема импорта области; продовольственные товары и сырье для их производства - 12,9%; продукция химической промышленности, каучук - 12,5%", - отмечается в сообщении.Уточняется, что благодаря Центру поддержки экспорта Пензенской области в прошлом году были заключены экспортные контракты 40 субъектами малого и среднего бизнеса на сумму более 19 миллионов долларов, 12 из них ранее не занимались поставками за границу.Губернатор Иван Белозерцев в среду на оперативном совещании призвал продвигать товары пензенских производителей через интернет-площадки, которые могут стать новой возможностью для развития швейного, мебельного и кондитерского кластеров. Глава региона поручил создать рабочую группу по изучению лучших практик реализации пензенской продукции посредством площадок интернет-торговли, как в регионе, так и с возможностью выхода на федеральный уровень."Лучший опыт необходимо презентовать и тиражировать… 2020 год показал, что интернет-торговля идет очень активно, но в регионе до сих пор нет профессиональной ее организации. Необходимо проведение семинаров, обучающих конференций, обсуждение проблем продвижения пензенских товаров. Нужна грамотно выстроенная системная работа в этом направлении", - цитирует Белозерцева пресс-служба.

https://ria.ru/20201218/penza-1589926259.html

https://ria.ru/20201203/blagoustroystvo-1587578426.html

пензенская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иван белозерцев, пензенская область, экономика