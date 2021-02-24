Онлайн-конференция об исторических корнях современного терроризма
14:35 24.02.2021 (обновлено: 18:14 24.02.2021)
25 февраля в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн – конференция, в ходе которой состоится презентация открытой электронной базы данных "Жертвы повстанческого террора, 1863 год".
Задать вопрос
Участники:
- член Совета Федерации Анатолий ШИРОКОВ;
- директор фонда "Историческая память", научный сотрудник Института российской истории РАН Александр ДЮКОВ;
- научный директор Российского военно-исторического общества Михаил МЯГКОВ;
- научный руководитель Института русско-польского сотрудничества Дмитрий БУНЕВИЧ;
- профессор Белорусского государственного университета Александр БЕНДИН.
7 февраля 2021 г. в Вильнюсе посол США в Беларуси Джули Фишер и лидер белорусской несистемной оппозиции Светлана Тихановская возложили венки к месту захоронения национального героя современной Польши и Литвы Константина Калиновского и других польских повстанцев 1863 года, которые были организаторами террора по отношению к нелояльному местному населению. Тогда в течение года террористами были уничтожены не менее 2000 мирных жителей, в том числе не менее 600 человек были убиты на территории современных Беларуси и Литвы.
Почему фигура Константина Калиновского оказалась вписана в актуальную политику? Почему память о жертвах повстанческого террора замалчивается уже более века? Созданная фондом "Историческая память" открытая электронная база данных "Жертвы повстанческого террора, 1863 год" впервые рассказывает о сотнях убитых, называет имена жертв и их родственников, помогает понять принципы террористической деятельности повстанцев 1863 г. и меняет устоявшиеся представления о генезисе современного терроризма.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- член Совета Федерации Анатолий ШИРОКОВ;
- директор фонда "Историческая память", научный сотрудник Института российской истории РАН Александр ДЮКОВ;
- научный директор Российского военно-исторического общества Михаил МЯГКОВ;
- научный руководитель Института русско-польского сотрудничества Дмитрий БУНЕВИЧ;
- профессор Белорусского государственного университета Александр БЕНДИН.
7 февраля 2021 г. в Вильнюсе посол США в Беларуси Джули Фишер и лидер белорусской несистемной оппозиции Светлана Тихановская возложили венки к месту захоронения национального героя современной Польши и Литвы Константина Калиновского и других польских повстанцев 1863 года, которые были организаторами террора по отношению к нелояльному местному населению. Тогда в течение года террористами были уничтожены не менее 2000 мирных жителей, в том числе не менее 600 человек были убиты на территории современных Беларуси и Литвы.
Почему фигура Константина Калиновского оказалась вписана в актуальную политику? Почему память о жертвах повстанческого террора замалчивается уже более века? Созданная фондом "Историческая память" открытая электронная база данных "Жертвы повстанческого террора, 1863 год" впервые рассказывает о сотнях убитых, называет имена жертв и их родственников, помогает понять принципы террористической деятельности повстанцев 1863 г. и меняет устоявшиеся представления о генезисе современного терроризма.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru