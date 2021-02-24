https://ria.ru/20210224/terrorizm-1598779773.html

Онлайн-конференция об исторических корнях современного терроризма

Онлайн-конференция об исторических корнях современного терроризма

25 февраля в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн – конференция, в ходе которой состоится презентация открытой электронной базы данных "Жертвы повстанческого террора, 1863 год".

2021-02-24T14:35

2021-02-24T14:35

2021-02-24T18:14

анонсы

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Задать вопросУчастники:- член Совета Федерации Анатолий ШИРОКОВ; - директор фонда "Историческая память", научный сотрудник Института российской истории РАН Александр ДЮКОВ; - научный директор Российского военно-исторического общества Михаил МЯГКОВ;- научный руководитель Института русско-польского сотрудничества Дмитрий БУНЕВИЧ;- профессор Белорусского государственного университета Александр БЕНДИН.7 февраля 2021 г. в Вильнюсе посол США в Беларуси Джули Фишер и лидер белорусской несистемной оппозиции Светлана Тихановская возложили венки к месту захоронения национального героя современной Польши и Литвы Константина Калиновского и других польских повстанцев 1863 года, которые были организаторами террора по отношению к нелояльному местному населению. Тогда в течение года террористами были уничтожены не менее 2000 мирных жителей, в том числе не менее 600 человек были убиты на территории современных Беларуси и Литвы. Почему фигура Константина Калиновского оказалась вписана в актуальную политику? Почему память о жертвах повстанческого террора замалчивается уже более века? Созданная фондом "Историческая память" открытая электронная база данных "Жертвы повстанческого террора, 1863 год" впервые рассказывает о сотнях убитых, называет имена жертв и их родственников, помогает понять принципы террористической деятельности повстанцев 1863 г. и меняет устоявшиеся представления о генезисе современного терроризма.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы