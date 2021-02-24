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Жителя Флориды обвиняют в попытке поддержать ИГ*
Жителя Флориды обвиняют в попытке поддержать ИГ*
Житель Флориды Мохамед Сулиман обвиняется в попытке поддержать террористическую организацию ИГ*, сообщило министерство юстиции США. РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T01:20
2021-02-24T01:20
министерство юстиции сша
сирия
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ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. Житель Флориды Мохамед Сулиман обвиняется в попытке поддержать террористическую организацию ИГ*, сообщило министерство юстиции США.В обвинительном заключении говорится, что гражданин США Сулиман уехал из Флориды в Турцию с намерением перебраться в Сирию в 2014 году. Тогда же он был задержан турецкими властями за незаконный переход границы. Отбыв наказание в этой стране, он был экстрадирован в США, где ему грозит еще до 20 лет тюрьмы. *Террористическая организация, запрещенная в России.
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министерство юстиции сша, сирия, сша, в мире

Жителя Флориды обвиняют в попытке поддержать ИГ*

01:20 24.02.2021
 
© Fotolia / Vivian SeefeldСудебная система США
Судебная система США - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© Fotolia / Vivian Seefeld
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. Житель Флориды Мохамед Сулиман обвиняется в попытке поддержать террористическую организацию ИГ*, сообщило министерство юстиции США.
В обвинительном заключении говорится, что гражданин США Сулиман уехал из Флориды в Турцию с намерением перебраться в Сирию в 2014 году. Тогда же он был задержан турецкими властями за незаконный переход границы. Отбыв наказание в этой стране, он был экстрадирован в США, где ему грозит еще до 20 лет тюрьмы.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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