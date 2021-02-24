https://ria.ru/20210224/terrorizm-1598701469.html

Жителя Флориды обвиняют в попытке поддержать ИГ*

Жителя Флориды обвиняют в попытке поддержать ИГ*

Житель Флориды Мохамед Сулиман обвиняется в попытке поддержать террористическую организацию ИГ*, сообщило министерство юстиции США. РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T01:20

2021-02-24T01:20

2021-02-24T01:20

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ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. Житель Флориды Мохамед Сулиман обвиняется в попытке поддержать террористическую организацию ИГ*, сообщило министерство юстиции США.В обвинительном заключении говорится, что гражданин США Сулиман уехал из Флориды в Турцию с намерением перебраться в Сирию в 2014 году. Тогда же он был задержан турецкими властями за незаконный переход границы. Отбыв наказание в этой стране, он был экстрадирован в США, где ему грозит еще до 20 лет тюрьмы. *Террористическая организация, запрещенная в России.

https://radiosputnik.ria.ru/20210216/ig-1597662653.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство юстиции сша, сирия, сша, в мире