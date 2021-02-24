https://ria.ru/20210224/sud-1598820166.html

Испанский суд окончательно снял обвинения с Фридмана по "делу Zed"

Испанский суд окончательно снял обвинения с Фридмана по "делу Zed"

Испанский суд подтвердил снятие обвинений с российского предпринимателя Михаила Фридмана по делу испанской компании Zed WorldWide, отклонив возражения семьи... РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T17:45

2021-02-24T17:45

2021-02-24T17:45

михаил фридман

испания

в мире

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МАДРИД, 24 фев – РИА Новости. Испанский суд подтвердил снятие обвинений с российского предпринимателя Михаила Фридмана по делу испанской компании Zed WorldWide, отклонив возражения семьи Переса Долсета и прокуратуры, сообщил РИА Новости представитель российского миллиардера в Испании.В середине декабря Национальный суд Испании прекратил рассмотрение дела о банкротстве компании Zed WorldWide (разработчик технологий и сервисов для операторов мобильной связи), которой руководил Хавьер Перес Долсет, не найдя доказательств вины Фридмана. Прокуратура обвиняла бизнесмена в том, что он мог воспользоваться ситуацией в компании, оказавшейся на грани банкротства, и оказывал влияние на ее финансовое состояние через третьих лиц. Судебное решение было обжаловано семьей Долсет и прокуратурой.Центральный следственный суд №6 Мадрида не нашел оснований для удовлетворения обжалования, поскольку оно "никоим образом не опровергает решение, ограничиваясь … изложением доказательств, которые в свое время привели к первоначальному обвинению", были рассмотрены судом и было принято решение о прекращении производства по делу в декабре 2020 года, говорится в постановлении, которое есть в распоряжении РИА Новости.В январе Национальный суд Испании прекратил рассмотрение еще одного дела в отношении Фридмана - о покупке продуктового ритейлера Dia. В иске против Фридмана утверждалось, что он якобы намеренно добивался падения акций Dia, чтобы купить компанию по более низкой цене.

https://ria.ru/20200104/1563115340.html

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михаил фридман, испания, в мире