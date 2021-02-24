https://ria.ru/20210224/styuardessa-1598722347.html

Стюардесса ответила на популярные вопросы о работе бортпроводников

Стюардесса ответила на популярные вопросы о работе бортпроводников

Российская стюардесса в своем TikTok-аккаунте рассказала о правилах похода бортпроводниц в туалет во время рейса и некоторых других особенностях работы. РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T10:16

2021-02-24T10:16

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общество

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Российская стюардесса в своем TikTok-аккаунте рассказала о правилах похода бортпроводниц в туалет во время рейса и некоторых других особенностях работы. Девушка по имени Рушана пояснила, что им разрешают посещать уборную во время полета. Кроме того, она заявила, что члены экипажа пользуются той же уборной, что и пассажиры.Вдобавок бортпроводница рассказала, что, если пассажиров тошнит в самолете, тот они сами убирают за собой. Бортпроводница также рассказала о последствиях попыток разозлить стюардессу."Ну, вас просто обделят вниманием", — подчеркнула она.Ранее стюардесса, на каких пассажиров всегда обращают внимание во время посадки на самолет. В частности, это касается туристов с явными признаками алкогольного опьянения, а также с симптомами инфекционных заболеваний.

https://radiosputnik.ria.ru/20210212/ekonomiya-1597266753.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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tiktok, общество