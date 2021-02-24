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Стюардесса ответила на популярные вопросы о работе бортпроводников
Стюардесса ответила на популярные вопросы о работе бортпроводников
Российская стюардесса в своем TikTok-аккаунте рассказала о правилах похода бортпроводниц в туалет во время рейса и некоторых других особенностях работы. РИА Новости, 24.02.2021
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общество
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Российская стюардесса в своем TikTok-аккаунте рассказала о правилах похода бортпроводниц в туалет во время рейса и некоторых других особенностях работы. Девушка по имени Рушана пояснила, что им разрешают посещать уборную во время полета. Кроме того, она заявила, что члены экипажа пользуются той же уборной, что и пассажиры.Вдобавок бортпроводница рассказала, что, если пассажиров тошнит в самолете, тот они сами убирают за собой. Бортпроводница также рассказала о последствиях попыток разозлить стюардессу."Ну, вас просто обделят вниманием", — подчеркнула она.Ранее стюардесса, на каких пассажиров всегда обращают внимание во время посадки на самолет. В частности, это касается туристов с явными признаками алкогольного опьянения, а также с симптомами инфекционных заболеваний.
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tiktok, общество

Стюардесса ответила на популярные вопросы о работе бортпроводников

10:16 24.02.2021 (обновлено: 10:17 24.02.2021)
 
© Depositphotos / CandyBoxImagesСтюардесса проводит инструктаж
Стюардесса проводит инструктаж - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© Depositphotos / CandyBoxImages
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Российская стюардесса в своем TikTok-аккаунте рассказала о правилах похода бортпроводниц в туалет во время рейса и некоторых других особенностях работы.
Девушка по имени Рушана пояснила, что им разрешают посещать уборную во время полета. Кроме того, она заявила, что члены экипажа пользуются той же уборной, что и пассажиры.
"Отдельного туалета у нас нет", — отметила стюардесса.
Вдобавок бортпроводница рассказала, что, если пассажиров тошнит в самолете, тот они сами убирают за собой.
Стюардесса - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
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"А вы думали, что это делаем мы? Не-а!" — подчеркнула она.
Бортпроводница также рассказала о последствиях попыток разозлить стюардессу.
"Ну, вас просто обделят вниманием", — подчеркнула она.
Ранее стюардесса, на каких пассажиров всегда обращают внимание во время посадки на самолет. В частности, это касается туристов с явными признаками алкогольного опьянения, а также с симптомами инфекционных заболеваний.
 
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