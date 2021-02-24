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Ступенькоход вместо пандуса: паралимпиец судится за доступное жилье
Ступенькоход вместо пандуса: паралимпиец судится за доступное жилье
Сергей Стыцин из Челябинска пять лет судится с властями. У города он просит лифтовый подъемник.
2021-02-24T19:34
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доступная среда
челябинск
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Чиновники ссылаются на технический запрет и вместо пандуса предлагают паралимпийцу ступенькоход. Это тяжелое и дорогое устройство, для использования которого нужен помощник. Сергей от него отказался и продолжает защищать свои права. Он ведет активный образ жизни: занимается паралимпийским баскетболом, несколько раз в неделю выезжает из дома. Пока ему помогают жена и друзья.
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Ступенькоход вместо пандуса: паралимпиец судится за доступное жилье
Сергей Стыцин из Челябинска пять лет судится с властями. У города он просит лифтовый подъемник. Чиновники ссылаются на технический запрет и вместо пандуса предлагают паралимпийцу ступенькоход. Это тяжелое и дорогое устройство, для использования которого нужен помощник. Сергей от него отказался и продолжает защищать свои права. Он ведет активный образ жизни: занимается паралимпийским баскетболом, несколько раз в неделю выезжает из дома. Пока ему помогают жена и друзья.
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видео, доступная среда, челябинск, видео
Ступенькоход вместо пандуса: паралимпиец судится за доступное жилье
Сергей Стыцин из Челябинска пять лет судится с властями. У города он просит лифтовый подъемник.
2021-02-24T19:34
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Ступенькоход вместо пандуса: паралимпиец судится за доступное жилье

19:34 24.02.2021 (обновлено: 22:52 24.02.2021)
 
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Сергей Стыцин из Челябинска пять лет судится с властями. У города он просит лифтовый подъемник.
Чиновники ссылаются на технический запрет и вместо пандуса предлагают паралимпийцу ступенькоход. Это тяжелое и дорогое устройство, для использования которого нужен помощник. Сергей от него отказался и продолжает защищать свои права. Он ведет активный образ жизни: занимается паралимпийским баскетболом, несколько раз в неделю выезжает из дома. Пока ему помогают жена и друзья.
 
доступная средаЧелябинскВидео
 
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