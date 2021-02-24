https://ria.ru/20210224/stupenkokhod-vmesto-pandusa-paralimpiets-suditsya-za-dostupnoe-zhile-1598836641.html
Ступенькоход вместо пандуса: паралимпиец судится за доступное жилье
Ступенькоход вместо пандуса: паралимпиец судится за доступное жилье
Сергей Стыцин из Челябинска пять лет судится с властями. У города он просит лифтовый подъемник.
2021-02-24T19:34
2021-02-24T19:34
2021-02-24T22:52
доступная среда
челябинск
видео
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Чиновники ссылаются на технический запрет и вместо пандуса предлагают паралимпийцу ступенькоход. Это тяжелое и дорогое устройство, для использования которого нужен помощник. Сергей от него отказался и продолжает защищать свои права. Он ведет активный образ жизни: занимается паралимпийским баскетболом, несколько раз в неделю выезжает из дома. Пока ему помогают жена и друзья.
челябинск
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Ступенькоход вместо пандуса: паралимпиец судится за доступное жилье
Сергей Стыцин из Челябинска пять лет судится с властями. У города он просит лифтовый подъемник. Чиновники ссылаются на технический запрет и вместо пандуса предлагают паралимпийцу ступенькоход. Это тяжелое и дорогое устройство, для использования которого нужен помощник. Сергей от него отказался и продолжает защищать свои права. Он ведет активный образ жизни: занимается паралимпийским баскетболом, несколько раз в неделю выезжает из дома. Пока ему помогают жена и друзья.
2021-02-24T19:34
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PT2M39S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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видео, доступная среда, челябинск, видео
Ступенькоход вместо пандуса: паралимпиец судится за доступное жилье
19:34 24.02.2021 (обновлено: 22:52 24.02.2021)
Сергей Стыцин из Челябинска пять лет судится с властями. У города он просит лифтовый подъемник.