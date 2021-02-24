https://ria.ru/20210224/stupenkokhod-vmesto-pandusa-paralimpiets-suditsya-za-dostupnoe-zhile-1598836641.html

Ступенькоход вместо пандуса: паралимпиец судится за доступное жилье

Ступенькоход вместо пандуса: паралимпиец судится за доступное жилье

Сергей Стыцин из Челябинска пять лет судится с властями. У города он просит лифтовый подъемник.

2021-02-24T19:34

2021-02-24T19:34

2021-02-24T22:52

доступная среда

челябинск

видео

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Чиновники ссылаются на технический запрет и вместо пандуса предлагают паралимпийцу ступенькоход. Это тяжелое и дорогое устройство, для использования которого нужен помощник. Сергей от него отказался и продолжает защищать свои права. Он ведет активный образ жизни: занимается паралимпийским баскетболом, несколько раз в неделю выезжает из дома. Пока ему помогают жена и друзья.

челябинск

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Ступенькоход вместо пандуса: паралимпиец судится за доступное жилье Сергей Стыцин из Челябинска пять лет судится с властями. У города он просит лифтовый подъемник. Чиновники ссылаются на технический запрет и вместо пандуса предлагают паралимпийцу ступенькоход. Это тяжелое и дорогое устройство, для использования которого нужен помощник. Сергей от него отказался и продолжает защищать свои права. Он ведет активный образ жизни: занимается паралимпийским баскетболом, несколько раз в неделю выезжает из дома. Пока ему помогают жена и друзья. 2021-02-24T19:34 true PT2M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, доступная среда, челябинск, видео