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Депутат отверг идею сделать Екатеринбург городом федерального значения
Депутат отверг идею сделать Екатеринбург городом федерального значения
Председатель комитета по государственному строительству и законодательству Госдумы Павел Крашенинников заявил, что он не поддерживает идею присвоения... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T09:24
2021-02-24T09:24
россия
павел крашенинников
госдума рф
екатеринбург
общество
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 фев - РИА Новости. Председатель комитета по государственному строительству и законодательству Госдумы Павел Крашенинников заявил, что он не поддерживает идею присвоения Екатеринбургу статуса города федерального значения по примеру Москвы и Санкт-Петербурга.Парламентарий в среду выступает с отчетом о деятельности депутата Госдумы от Свердловской области за два года."Есть очень много критериев, почему эти города (Москва и Санкт-Петербург - ред.) стали таковыми. Специально выделять Екатеринбург в отдельную историю я бы не стал. Мы можем выделиться с точки зрения знаний, культуры, промышленности", - сказал Крашенинников на встрече с депутатами гордумы Екатеринбурга, отвечая на вопрос о том, не следует ли Екатеринбург включить также в число городов федерального значения.
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россия, павел крашенинников, госдума рф, екатеринбург, общество

Депутат отверг идею сделать Екатеринбург городом федерального значения

09:24 24.02.2021
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВид на территорию комплекса "Екатеринбург-Сити" в Екатеринбурге
Вид на территорию комплекса Екатеринбург-Сити в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 фев - РИА Новости. Председатель комитета по государственному строительству и законодательству Госдумы Павел Крашенинников заявил, что он не поддерживает идею присвоения Екатеринбургу статуса города федерального значения по примеру Москвы и Санкт-Петербурга.
Парламентарий в среду выступает с отчетом о деятельности депутата Госдумы от Свердловской области за два года.
"Есть очень много критериев, почему эти города (Москва и Санкт-Петербург - ред.) стали таковыми. Специально выделять Екатеринбург в отдельную историю я бы не стал. Мы можем выделиться с точки зрения знаний, культуры, промышленности", - сказал Крашенинников на встрече с депутатами гордумы Екатеринбурга, отвечая на вопрос о том, не следует ли Екатеринбург включить также в число городов федерального значения.
Владимир Жириновский - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
10 ноября 2020, 12:53
Жириновский предложил сделать Сочи городом федерального значения
 
РоссияПавел КрашенинниковГосдума РФЕкатеринбургОбщество
 
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