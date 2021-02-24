https://ria.ru/20210224/status-1598715663.html

Депутат отверг идею сделать Екатеринбург городом федерального значения

Депутат отверг идею сделать Екатеринбург городом федерального значения

Председатель комитета по государственному строительству и законодательству Госдумы Павел Крашенинников заявил, что он не поддерживает идею присвоения... РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T09:24

2021-02-24T09:24

2021-02-24T09:24

россия

павел крашенинников

госдума рф

екатеринбург

общество

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 фев - РИА Новости. Председатель комитета по государственному строительству и законодательству Госдумы Павел Крашенинников заявил, что он не поддерживает идею присвоения Екатеринбургу статуса города федерального значения по примеру Москвы и Санкт-Петербурга.Парламентарий в среду выступает с отчетом о деятельности депутата Госдумы от Свердловской области за два года."Есть очень много критериев, почему эти города (Москва и Санкт-Петербург - ред.) стали таковыми. Специально выделять Екатеринбург в отдельную историю я бы не стал. Мы можем выделиться с точки зрения знаний, культуры, промышленности", - сказал Крашенинников на встрече с депутатами гордумы Екатеринбурга, отвечая на вопрос о том, не следует ли Екатеринбург включить также в число городов федерального значения.

https://ria.ru/20201110/sochi-1583908249.html

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россия, павел крашенинников, госдума рф, екатеринбург, общество