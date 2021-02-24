https://ria.ru/20210224/stantsiya-1598779830.html
Станцию около мемориала Советскому солдату назовут "Ржевский мемориал"
Станцию около мемориала Советскому солдату назовут "Ржевский мемориал"
Железнодорожная станция около мемориала Советскому солдату во Ржеве, которую строят на участке Ржев-Балтийский – Муравьево недалеко от деревни Хорошево, будет... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T14:36
2021-02-24T14:36
2021-02-24T14:36
тверская область
игорь руденя
ржев
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ТВЕРЬ, 24 фев - РИА Новости. Железнодорожная станция около мемориала Советскому солдату во Ржеве, которую строят на участке Ржев-Балтийский – Муравьево недалеко от деревни Хорошево, будет названа "Ржевский мемориал" - такое название выбрали жители Верхневолжья, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.Всего были представлены пять вариантов названий, в голосовании приняли участие 2074 человека. Наибольшее количество голосов (49,5 %) было отдано за название "Ржевский мемориал". Второе место (22,4%) занял вариант "Ржевский мемориал Советскому солдату", третье (13,5%) – "Мемориал Советскому солдату".Платформа будет находиться в 2,5 километров от Ржевского мемориала Советскому солдату – это кратчайшее расстояние от железной дороги до музейного комплекса.После завершения строительства, в мае 2021 года, начнется регулярное транспортное обслуживание пассажиров по маршруту "Москва-Ржевский мемориал". Для удобства гостей Мемориала от платформы до Ржевского мемориала будет организовано автобусное сообщение – 4 минуты в пути.На следующем этапе начнутся работы по реконструкции железнодорожной ветки от границы Московской области (станция Шаховская) до станции Ржев, в том числе в части ее электрификации, обустройства пассажирских платформ и остановок по ходу следования поезда "Ласточка".После реконструкции время поездки от Москвы до Ржевского мемориала значительно сократится. Модернизация этого участка также позволит обеспечить устойчивый пассажиропоток и связать города Ржев и Зубцов с Московской транспортной системой.Губернатор области Игорь Руденя выразил уверенность, что станция станет очень популярной не только у жителей Тверской области, но и гостей из других регионов.
https://ria.ru/20210211/memorial-1596982775.html
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РИА Новости
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игорь руденя, ржев
ТВЕРЬ, 24 фев - РИА Новости. Железнодорожная станция около мемориала Советскому солдату во Ржеве, которую строят на участке Ржев-Балтийский – Муравьево недалеко от деревни Хорошево, будет названа "Ржевский мемориал" - такое название выбрали жители Верхневолжья, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.
Всего были представлены пять вариантов названий, в голосовании приняли участие 2074 человека. Наибольшее количество голосов (49,5 %) было отдано за название "Ржевский мемориал". Второе место (22,4%) занял вариант "Ржевский мемориал Советскому солдату", третье (13,5%) – "Мемориал Советскому солдату".
Платформа будет находиться в 2,5 километров от Ржевского мемориала Советскому солдату – это кратчайшее расстояние от железной дороги до музейного комплекса.
После завершения строительства, в мае 2021 года, начнется регулярное транспортное обслуживание пассажиров по маршруту "Москва-Ржевский мемориал". Для удобства гостей Мемориала от платформы до Ржевского мемориала будет организовано автобусное сообщение – 4 минуты в пути.
На следующем этапе начнутся работы по реконструкции железнодорожной ветки от границы Московской области (станция Шаховская) до станции Ржев, в том числе в части ее электрификации, обустройства пассажирских платформ и остановок по ходу следования поезда "Ласточка".
После реконструкции время поездки от Москвы до Ржевского мемориала значительно сократится. Модернизация этого участка также позволит обеспечить устойчивый пассажиропоток и связать города Ржев и Зубцов с Московской транспортной системой.
Губернатор области Игорь Руденя
выразил уверенность, что станция станет очень популярной не только у жителей Тверской области, но и гостей из других регионов.
"Мы видим большой поток туристов – уже больше полумиллиона человек посетили мемориал, приезжали и иностранные гости. Строительство идет по графику, планируем в мае уже запустить движение", – отметил глава региона.