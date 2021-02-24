https://ria.ru/20210224/spravedlivaya-rossiya-1598760064.html

Круглый стол о стратегии партии "Справедливая Россия - За правду"

Круглый стол о стратегии партии "Справедливая Россия - За правду"

25 февраля в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол в онлайн-формате на тему: "Справедливая Россия - За правду": как лидеры новой политической силы поведут партию ко второму месту на выборах?".

2021-02-24T12:53

2021-02-24T12:53

2021-02-24T13:56

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Задать вопросУчастники:- директор Фонда прогрессивной политики Олег БОНДАРЕНКО; - заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия" в Государственной Думе РФ, руководитель избирательного штаба партии "Справедливая Россия - За правду" по выборам депутатов Государственной Думы РФ VIII созыва Валерий ГАРТУНГ;- политический деятель, депутат Государственной Думы РФ III созыва Надежда КОРНЕЕВА;- руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил МАМОНОВ;- профессор Финансового университета при Правительстве России Олег МАТВЕЙЧЕВ;- заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия" в Государственной Думе РФ Олег НИЛОВ;- руководитель фракции "Справедливая Россия" в Орловском городском Совете депутатов Руслан ПЕРЕЛЫГИН;- писатель, член Изборского клуба Николай СТАРИКОВ;- исполнительный директор АНО "Ижевский ЭПИцентр", политический эксперт Сергей ЩУКИН. Модератор - управляющий директор Экспертного института социальных исследований по взаимодействию с экспертным сообществом Фирдус АЛИЕВ.22 февраля прошел объединительный съезд трех левых партий - "Справедливая Россия", "За правду" и "Патриоты России". Новая политическая сила получила название "Справедливая Россия - За правду".Изменилось ли восприятие объединенной партии избирателями за месяц после объявления о планах ее создания? Кто из лидеров и за какие направления будет отвечать? Как объединение повлияет на региональные отделения? Каким образом партия собирается побороться за второе место с ЛДПР и КПРФ на выборах в Государственную Думу РФ 2021 года?Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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