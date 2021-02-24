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Круглый стол о стратегии партии "Справедливая Россия - За правду"
Круглый стол о стратегии партии "Справедливая Россия - За правду"
25 февраля в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол в онлайн-формате на тему: "Справедливая Россия - За правду": как лидеры новой политической силы поведут партию ко второму месту на выборах?".
2021-02-24T12:53
2021-02-24T13:56
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Задать вопросУчастники:- директор Фонда прогрессивной политики Олег БОНДАРЕНКО; - заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия" в Государственной Думе РФ, руководитель избирательного штаба партии "Справедливая Россия - За правду" по выборам депутатов Государственной Думы РФ VIII созыва Валерий ГАРТУНГ;- политический деятель, депутат Государственной Думы РФ III созыва Надежда КОРНЕЕВА;- руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил МАМОНОВ;- профессор Финансового университета при Правительстве России Олег МАТВЕЙЧЕВ;- заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия" в Государственной Думе РФ Олег НИЛОВ;- руководитель фракции "Справедливая Россия" в Орловском городском Совете депутатов Руслан ПЕРЕЛЫГИН;- писатель, член Изборского клуба Николай СТАРИКОВ;- исполнительный директор АНО "Ижевский ЭПИцентр", политический эксперт Сергей ЩУКИН. Модератор - управляющий директор Экспертного института социальных исследований по взаимодействию с экспертным сообществом Фирдус АЛИЕВ.22 февраля прошел объединительный съезд трех левых партий - "Справедливая Россия", "За правду" и "Патриоты России". Новая политическая сила получила название "Справедливая Россия - За правду".Изменилось ли восприятие объединенной партии избирателями за месяц после объявления о планах ее создания? Кто из лидеров и за какие направления будет отвечать? Как объединение повлияет на региональные отделения? Каким образом партия собирается побороться за второе место с ЛДПР и КПРФ на выборах в Государственную Думу РФ 2021 года?Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Круглый стол о стратегии партии "Справедливая Россия - За правду"

12:53 24.02.2021 (обновлено: 13:56 24.02.2021)
 
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25 февраля в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол в онлайн-формате на тему: "Справедливая Россия - За правду": как лидеры новой политической силы поведут партию ко второму месту на выборах?".
Задать вопрос

Участники:
- директор Фонда прогрессивной политики Олег БОНДАРЕНКО;
- заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия" в Государственной Думе РФ, руководитель избирательного штаба партии "Справедливая Россия - За правду" по выборам депутатов Государственной Думы РФ VIII созыва Валерий ГАРТУНГ;
- политический деятель, депутат Государственной Думы РФ III созыва Надежда КОРНЕЕВА;
- руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил МАМОНОВ;
- профессор Финансового университета при Правительстве России Олег МАТВЕЙЧЕВ;
- заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия" в Государственной Думе РФ Олег НИЛОВ;
- руководитель фракции "Справедливая Россия" в Орловском городском Совете депутатов Руслан ПЕРЕЛЫГИН;
- писатель, член Изборского клуба Николай СТАРИКОВ;
- исполнительный директор АНО "Ижевский ЭПИцентр", политический эксперт Сергей ЩУКИН.

Модератор - управляющий директор Экспертного института социальных исследований по взаимодействию с экспертным сообществом Фирдус АЛИЕВ.

22 февраля прошел объединительный съезд трех левых партий - "Справедливая Россия", "За правду" и "Патриоты России". Новая политическая сила получила название "Справедливая Россия - За правду".
Изменилось ли восприятие объединенной партии избирателями за месяц после объявления о планах ее создания? Кто из лидеров и за какие направления будет отвечать? Как объединение повлияет на региональные отделения? Каким образом партия собирается побороться за второе место с ЛДПР и КПРФ на выборах в Государственную Думу РФ 2021 года?

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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