Круглый стол о стратегии партии "Справедливая Россия - За правду"
12:53 24.02.2021 (обновлено: 13:56 24.02.2021)
25 февраля в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол в онлайн-формате на тему: "Справедливая Россия - За правду": как лидеры новой политической силы поведут партию ко второму месту на выборах?".
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Участники:
- директор Фонда прогрессивной политики Олег БОНДАРЕНКО;
- заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия" в Государственной Думе РФ, руководитель избирательного штаба партии "Справедливая Россия - За правду" по выборам депутатов Государственной Думы РФ VIII созыва Валерий ГАРТУНГ;
- политический деятель, депутат Государственной Думы РФ III созыва Надежда КОРНЕЕВА;
- руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил МАМОНОВ;
- профессор Финансового университета при Правительстве России Олег МАТВЕЙЧЕВ;
- заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия" в Государственной Думе РФ Олег НИЛОВ;
- руководитель фракции "Справедливая Россия" в Орловском городском Совете депутатов Руслан ПЕРЕЛЫГИН;
- писатель, член Изборского клуба Николай СТАРИКОВ;
- исполнительный директор АНО "Ижевский ЭПИцентр", политический эксперт Сергей ЩУКИН.
Модератор - управляющий директор Экспертного института социальных исследований по взаимодействию с экспертным сообществом Фирдус АЛИЕВ.
22 февраля прошел объединительный съезд трех левых партий - "Справедливая Россия", "За правду" и "Патриоты России". Новая политическая сила получила название "Справедливая Россия - За правду".
Изменилось ли восприятие объединенной партии избирателями за месяц после объявления о планах ее создания? Кто из лидеров и за какие направления будет отвечать? Как объединение повлияет на региональные отделения? Каким образом партия собирается побороться за второе место с ЛДПР и КПРФ на выборах в Государственную Думу РФ 2021 года?
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- директор Фонда прогрессивной политики Олег БОНДАРЕНКО;
- заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия" в Государственной Думе РФ, руководитель избирательного штаба партии "Справедливая Россия - За правду" по выборам депутатов Государственной Думы РФ VIII созыва Валерий ГАРТУНГ;
- политический деятель, депутат Государственной Думы РФ III созыва Надежда КОРНЕЕВА;
- руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил МАМОНОВ;
- профессор Финансового университета при Правительстве России Олег МАТВЕЙЧЕВ;
- заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия" в Государственной Думе РФ Олег НИЛОВ;
- руководитель фракции "Справедливая Россия" в Орловском городском Совете депутатов Руслан ПЕРЕЛЫГИН;
- писатель, член Изборского клуба Николай СТАРИКОВ;
- исполнительный директор АНО "Ижевский ЭПИцентр", политический эксперт Сергей ЩУКИН.
Модератор - управляющий директор Экспертного института социальных исследований по взаимодействию с экспертным сообществом Фирдус АЛИЕВ.
22 февраля прошел объединительный съезд трех левых партий - "Справедливая Россия", "За правду" и "Патриоты России". Новая политическая сила получила название "Справедливая Россия - За правду".
Изменилось ли восприятие объединенной партии избирателями за месяц после объявления о планах ее создания? Кто из лидеров и за какие направления будет отвечать? Как объединение повлияет на региональные отделения? Каким образом партия собирается побороться за второе место с ЛДПР и КПРФ на выборах в Государственную Думу РФ 2021 года?
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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