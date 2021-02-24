https://ria.ru/20210224/spetssluzhby-1598792388.html
Путин обвинил зарубежные спецслужбы в использовании террористов
Путин обвинил зарубежные спецслужбы в использовании террористов
Президент РФ Владимир Путин попросил ФСБ уделить особое внимание выявлению контактов террористов с зарубежными спецслужбами. РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T15:29
2021-02-24T15:29
2021-02-24T15:29
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
владимир путин
безопасность
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил ФСБ уделить особое внимание выявлению контактов террористов с зарубежными спецслужбами.Президент также призвал повышать "уровень антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей, критически важных объектов, социальных учреждений". "В целом эффективнее координировать работу ФСБ и других силовых структур под эгидой единого Национального антитеррористического комитета", - отметил он.
https://ria.ru/20210201/terrorizm-1595477470.html
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россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир путин, безопасность