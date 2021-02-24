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Блинкен попросил всех членов ООН поддержать возвращение США в СПЧ
Блинкен попросил всех членов ООН поддержать возвращение США в СПЧ
Соединенные Штаты просят всех членов ООН поддержать их стремление вернуться в состав Совета по правам человека ООН, из которого Вашингтон вышел при Дональде... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T16:07
2021-02-24T16:07
энтони блинкен
дональд трамп
совет по правам человека оон (спч оон)
оон
сша
в мире
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Соединенные Штаты просят всех членов ООН поддержать их стремление вернуться в состав Совета по правам человека ООН, из которого Вашингтон вышел при Дональде Трампе, заявил в среду госсекретарь Энтони Блинкен."Я рад сообщить, что Соединенные Штаты будут стремиться избраться в Совет по правам человека на 2022-2024 годы. Мы смиренно просим все страны, являющиеся членами ООН, о поддержке нашей просьбы вернуться в этот орган", - сказал он в видеообращении к участникам заседания совета.Однако одновременно он призвал СПЧ ООН "взглянуть на то, как он ведет свои дела, включая непропорциональный фокус на Израиле". По его словам, вопрос прав человека в Израиле и Палестине надо рассматривать так же, как и вопрос прав человека в любой другой стране."В дополнение к этому мы сконцентрируемся на том, чтобы членство в совете отражало высокие стандарты соблюдения прав человека. Те, у кого худшие показатели в сфере прав человека, не должны быть членами этого совета", - добавил Блинкен.Ранее Блинкен заявлял, что США возвращаются к участию в Совете ООН по правам человека.В 2018 году США объявили о выходе из СПЧ ООН. Представители администрации экс-президента Дональда Трампа не раз критиковали СПЧ за "предвзятость" по отношению к Израилю, а также негативно высказывались в связи с тем, что членами Совета являются Венесуэла, Китай и Куба.
https://radiosputnik.ria.ru/20210224/lavrov-1598750659.html
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энтони блинкен, дональд трамп, совет по правам человека оон (спч оон), оон, сша, в мире

Блинкен попросил всех членов ООН поддержать возвращение США в СПЧ

16:07 24.02.2021
 
© REUTERS / Carlos BarriaПервое выступление госсекретаря США Энтони Блинкена в Вашингтоне, США
Первое выступление госсекретаря США Энтони Блинкена в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© REUTERS / Carlos Barria
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Соединенные Штаты просят всех членов ООН поддержать их стремление вернуться в состав Совета по правам человека ООН, из которого Вашингтон вышел при Дональде Трампе, заявил в среду госсекретарь Энтони Блинкен.
"Я рад сообщить, что Соединенные Штаты будут стремиться избраться в Совет по правам человека на 2022-2024 годы. Мы смиренно просим все страны, являющиеся членами ООН, о поддержке нашей просьбы вернуться в этот орган", - сказал он в видеообращении к участникам заседания совета.
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Однако одновременно он призвал СПЧ ООН "взглянуть на то, как он ведет свои дела, включая непропорциональный фокус на Израиле". По его словам, вопрос прав человека в Израиле и Палестине надо рассматривать так же, как и вопрос прав человека в любой другой стране.
"В дополнение к этому мы сконцентрируемся на том, чтобы членство в совете отражало высокие стандарты соблюдения прав человека. Те, у кого худшие показатели в сфере прав человека, не должны быть членами этого совета", - добавил Блинкен.
Ранее Блинкен заявлял, что США возвращаются к участию в Совете ООН по правам человека.
В 2018 году США объявили о выходе из СПЧ ООН. Представители администрации экс-президента Дональда Трампа не раз критиковали СПЧ за "предвзятость" по отношению к Израилю, а также негативно высказывались в связи с тем, что членами Совета являются Венесуэла, Китай и Куба.
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Энтони БлинкенДональд ТрампСовет по правам человека ООН (СПЧ ООН)ООНСШАВ мире
 
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