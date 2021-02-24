https://ria.ru/20210224/spch-1598799315.html

Блинкен попросил всех членов ООН поддержать возвращение США в СПЧ

Блинкен попросил всех членов ООН поддержать возвращение США в СПЧ

Соединенные Штаты просят всех членов ООН поддержать их стремление вернуться в состав Совета по правам человека ООН, из которого Вашингтон вышел при Дональде... РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T16:07

2021-02-24T16:07

2021-02-24T16:07

энтони блинкен

дональд трамп

совет по правам человека оон (спч оон)

оон

сша

в мире

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Соединенные Штаты просят всех членов ООН поддержать их стремление вернуться в состав Совета по правам человека ООН, из которого Вашингтон вышел при Дональде Трампе, заявил в среду госсекретарь Энтони Блинкен."Я рад сообщить, что Соединенные Штаты будут стремиться избраться в Совет по правам человека на 2022-2024 годы. Мы смиренно просим все страны, являющиеся членами ООН, о поддержке нашей просьбы вернуться в этот орган", - сказал он в видеообращении к участникам заседания совета.Однако одновременно он призвал СПЧ ООН "взглянуть на то, как он ведет свои дела, включая непропорциональный фокус на Израиле". По его словам, вопрос прав человека в Израиле и Палестине надо рассматривать так же, как и вопрос прав человека в любой другой стране."В дополнение к этому мы сконцентрируемся на том, чтобы членство в совете отражало высокие стандарты соблюдения прав человека. Те, у кого худшие показатели в сфере прав человека, не должны быть членами этого совета", - добавил Блинкен.Ранее Блинкен заявлял, что США возвращаются к участию в Совете ООН по правам человека.В 2018 году США объявили о выходе из СПЧ ООН. Представители администрации экс-президента Дональда Трампа не раз критиковали СПЧ за "предвзятость" по отношению к Израилю, а также негативно высказывались в связи с тем, что членами Совета являются Венесуэла, Китай и Куба.

https://radiosputnik.ria.ru/20210224/lavrov-1598750659.html

https://ria.ru/20210212/blinken-1597139863.html

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энтони блинкен, дональд трамп, совет по правам человека оон (спч оон), оон, сша, в мире