https://ria.ru/20210224/snegopady-1598910852.html

Эксперты рассказали, как снегопады повлияют на растения и почву в Москве

Эксперты рассказали, как снегопады повлияют на растения и почву в Москве

Снег защищает землю от ветровой эрозии в зимний период и сохраняет тепло, предохраняя почву от промерзания, а весной влага насытит почву и создаст благоприятные РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-24T17:12

2021-02-24T17:12

2021-02-25T13:15

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Снег защищает землю от ветровой эрозии в зимний период и сохраняет тепло, предохраняя почву от промерзания, а весной влага насытит почву и создаст благоприятные условия для роста растений, сообщает пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.Отмечается, что чем выше снежный покров, тем больше в нем запас воды, и если весной таяние снега не будет чересчур интенсивным, эта влага насытит почву, создав благоприятные условия для роста растений. Также снег защищает землю от ветровой эрозии в зимний период.

https://ria.ru/20210224/pogoda-1598723868.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городское хозяйство москвы, общество