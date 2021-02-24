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Эксперты рассказали, как снегопады повлияют на растения и почву в Москве
Эксперты рассказали, как снегопады повлияют на растения и почву в Москве
Снег защищает землю от ветровой эрозии в зимний период и сохраняет тепло, предохраняя почву от промерзания, а весной влага насытит почву и создаст благоприятные РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-24T17:12
2021-02-25T13:15
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Снег защищает землю от ветровой эрозии в зимний период и сохраняет тепло, предохраняя почву от промерзания, а весной влага насытит почву и создаст благоприятные условия для роста растений, сообщает пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.Отмечается, что чем выше снежный покров, тем больше в нем запас воды, и если весной таяние снега не будет чересчур интенсивным, эта влага насытит почву, создав благоприятные условия для роста растений. Также снег защищает землю от ветровой эрозии в зимний период.
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городское хозяйство москвы, общество

Эксперты рассказали, как снегопады повлияют на растения и почву в Москве

17:12 24.02.2021 (обновлено: 13:15 25.02.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМужчина в Измайловском парке в Москве
Мужчина в Измайловском парке в Москве - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Снег защищает землю от ветровой эрозии в зимний период и сохраняет тепло, предохраняя почву от промерзания, а весной влага насытит почву и создаст благоприятные условия для роста растений, сообщает пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.
"Снежные метели благоприятно сказываются не только на городском воздухе, но и на зеленых насаждениях и почвах. Рыхлые сугробы хорошо сохраняют тепло, поэтому предохраняют почву от промерзания и эффективно защищают корневую систему растений от низких температур, предотвращают появление морозобойных трещин в нижней части стволов деревьев", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что чем выше снежный покров, тем больше в нем запас воды, и если весной таяние снега не будет чересчур интенсивным, эта влага насытит почву, создав благоприятные условия для роста растений. Также снег защищает землю от ветровой эрозии в зимний период.
 
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