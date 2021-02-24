https://ria.ru/20210224/shkolniki-1598803141.html

Знания школьников в МО начнут проверять с помощью диагностических работ

Знания школьников в МО начнут проверять с помощью диагностических работ

Новый цикл диагностических работ начнется в школах Московской области в четверг, 25 февраля. Знания проверят у ребят 5–10-х классов, сообщил телеканал "360". РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T16:26

2021-02-24T16:26

2021-02-24T16:26

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/18/1598802601_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_65f2505d44faa8a253018e6450ce4243.jpg

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Новый цикл диагностических работ начнется в школах Московской области в четверг, 25 февраля. Знания проверят у ребят 5–10-х классов, сообщил телеканал "360". Министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина уточнила, что в рамках проверки оценят степень владения читательскими, математическими, а также естественно-научными навыками. При этом детям не будут ставить отметки. Первыми работы выполнят ученики 10-х классов. Результаты будут представлены в баллах. В 2020 году более 380 тысяч ребят поучаствовали в диагностических работах.

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)