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Знания школьников в МО начнут проверять с помощью диагностических работ
Знания школьников в МО начнут проверять с помощью диагностических работ
Новый цикл диагностических работ начнется в школах Московской области в четверг, 25 февраля. Знания проверят у ребят 5–10-х классов, сообщил телеканал "360". РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T16:26
2021-02-24T16:26
2021-02-24T16:26
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Новый цикл диагностических работ начнется в школах Московской области в четверг, 25 февраля. Знания проверят у ребят 5–10-х классов, сообщил телеканал "360". Министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина уточнила, что в рамках проверки оценят степень владения читательскими, математическими, а также естественно-научными навыками. При этом детям не будут ставить отметки. Первыми работы выполнят ученики 10-х классов. Результаты будут представлены в баллах. В 2020 году более 380 тысяч ребят поучаствовали в диагностических работах.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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московская область (подмосковье)