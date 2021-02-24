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Эксперты оценили влияние возможных новых санкций ЕС на экономику России
Эксперты оценили влияние возможных новых санкций ЕС на экономику России
Новые санкции Евросоюза в отношении России, если они будут введены, вряд ли скажутся на экономике или суверенном долге страны, говорится в заметке аналитической РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T11:29
2021-02-24T11:29
россия
реакция на санкции
алексей навальный
евросоюз
экономика
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БРЮССЕЛЬ, 24 фев – РИА Новости, Мария Князева. Новые санкции Евросоюза в отношении России, если они будут введены, вряд ли скажутся на экономике или суверенном долге страны, говорится в заметке аналитической компании Oxford Economics.Избрание президентом США Джо Байдена и события, связанные с арестом Алексея Навального, побудили рынки добавить премию за санкционный риск к ценообразованию рубля, отмечают в Oxford Economics."Но, на наш взгляд, новые санкции вряд ли окажут существенное влияние на российскую экономику или ее суверенный долг, и поэтому мы считаем, что премия за риск преувеличена", - говорится в заметке.В Oxford Economics предполагают, что рубль недооценен на 5-7%. "Мы ожидаем, что к концу года он укрепится до 72,3 рубля за доллар США", - отмечают в компании.В заметке упоминаются как возможные санкции Евросоюза, так и США. "Поскольку мы не ожидаем, что санкции США будут жестче, чем санкции ЕС, мы думаем, что их влияние на российскую экономику и рынки активов будет незначительным", - говорится в заметке.По итогам недавнего заседания в Брюсселе глав МИД стран ЕС было принято политическое решение о расширении антироссийских санкций ввиду ситуации с Навальным. Речь идёт об индивидуальных санкциях, по словам главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, санкционный список должен быть согласован в течение недели. Как сообщали СМИ, санкции могут затронуть "председателя Следственного комитета РФ, директора Росгвардии, генерального прокурора России и главу ФСИН РФ".
https://ria.ru/20210223/sanktsii-1598689709.html
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россия, реакция на санкции, алексей навальный, евросоюз, экономика

Эксперты оценили влияние возможных новых санкций ЕС на экономику России

11:29 24.02.2021
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 24 фев – РИА Новости, Мария Князева. Новые санкции Евросоюза в отношении России, если они будут введены, вряд ли скажутся на экономике или суверенном долге страны, говорится в заметке аналитической компании Oxford Economics.
Избрание президентом США Джо Байдена и события, связанные с арестом Алексея Навального, побудили рынки добавить премию за санкционный риск к ценообразованию рубля, отмечают в Oxford Economics.
"Но, на наш взгляд, новые санкции вряд ли окажут существенное влияние на российскую экономику или ее суверенный долг, и поэтому мы считаем, что премия за риск преувеличена", - говорится в заметке.
В Oxford Economics предполагают, что рубль недооценен на 5-7%. "Мы ожидаем, что к концу года он укрепится до 72,3 рубля за доллар США", - отмечают в компании.
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В заметке упоминаются как возможные санкции Евросоюза, так и США. "Поскольку мы не ожидаем, что санкции США будут жестче, чем санкции ЕС, мы думаем, что их влияние на российскую экономику и рынки активов будет незначительным", - говорится в заметке.
По итогам недавнего заседания в Брюсселе глав МИД стран ЕС было принято политическое решение о расширении антироссийских санкций ввиду ситуации с Навальным. Речь идёт об индивидуальных санкциях, по словам главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, санкционный список должен быть согласован в течение недели. Как сообщали СМИ, санкции могут затронуть "председателя Следственного комитета РФ, директора Росгвардии, генерального прокурора России и главу ФСИН РФ".
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