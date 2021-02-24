https://ria.ru/20210224/sakhalin-1598712646.html

СК завел дело после избиения воспитанницы интерната на Сахалине

СК завел дело после избиения воспитанницы интерната на Сахалине

Уголовное дело по статье "халатность" заведено после избиения 15-летней воспитанницы школы-интерната на севере Сахалина, сообщает в среду пресс-служба... РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T08:43

2021-02-24T08:43

2021-02-24T08:43

россия

анна кузнецова

сахалин

сахалинская область

происшествия

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 фев - РИА Новости. Уголовное дело по статье "халатность" заведено после избиения 15-летней воспитанницы школы-интерната на севере Сахалина, сообщает в среду пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.В воскресенье местные СМИ сообщили, что проезжавшая мимо интерната женщина заметила за воротами девочку-подростка с окровавленным лицом и отвезла в скорую помощь. Сообщалось, что в своем избиении девочка винит воспитанниц интерната. Прокуратура после проверки выявила ряд нарушений, в частности, выяснилось, что охранник интерната не предотвратил драку между воспитанниками, кроме того, он не имел разрешения на охрану учреждения.Дело под личный контроль взяла детский омбудсмен Анна Кузнецова. Ранее уполномоченный по правам ребенка в Сахалинской области Любовь Устиновская сообщила в Instagram, что посетила девочку в больнице, она чувствует себя хорошо.По версии следствия, между двумя 15-летними воспитанницами школы-интерната произошел конфликт. Сообщается, что девушка несколько раз ударила потерпевшую по лицу. После чего последняя выбежала на улицу. Через некоторое время, сообщили в СУСК, на одной из центральных улиц посёлка ее увидел один из работников воспитательного учреждения и вернул в здание школы-интерната.По словам следователей, воспитатель не доложила о произошедшем инциденте руководству, а также не контролировала дальнейшее поведение воспитанниц. В результате между девушками вновь возник конфликт, во время которого 15-летняя воспитанница еще несколько раз ударила потерпевшую кулаками в лицо. После чего девочка попала в больницу.В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств, назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование продолжается, сообщили в СУСК.

https://ria.ru/20210224/izbienie-1598710558.html

https://ria.ru/20210208/korpus-1596464563.html

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россия, анна кузнецова, сахалин, сахалинская область, происшествия