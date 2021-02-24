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СК завел дело после избиения воспитанницы интерната на Сахалине
СК завел дело после избиения воспитанницы интерната на Сахалине
Уголовное дело по статье "халатность" заведено после избиения 15-летней воспитанницы школы-интерната на севере Сахалина, сообщает в среду пресс-служба... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T08:43
2021-02-24T08:43
россия
анна кузнецова
сахалин
сахалинская область
происшествия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 фев - РИА Новости. Уголовное дело по статье "халатность" заведено после избиения 15-летней воспитанницы школы-интерната на севере Сахалина, сообщает в среду пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.В воскресенье местные СМИ сообщили, что проезжавшая мимо интерната женщина заметила за воротами девочку-подростка с окровавленным лицом и отвезла в скорую помощь. Сообщалось, что в своем избиении девочка винит воспитанниц интерната. Прокуратура после проверки выявила ряд нарушений, в частности, выяснилось, что охранник интерната не предотвратил драку между воспитанниками, кроме того, он не имел разрешения на охрану учреждения.Дело под личный контроль взяла детский омбудсмен Анна Кузнецова. Ранее уполномоченный по правам ребенка в Сахалинской области Любовь Устиновская сообщила в Instagram, что посетила девочку в больнице, она чувствует себя хорошо.По версии следствия, между двумя 15-летними воспитанницами школы-интерната произошел конфликт. Сообщается, что девушка несколько раз ударила потерпевшую по лицу. После чего последняя выбежала на улицу. Через некоторое время, сообщили в СУСК, на одной из центральных улиц посёлка ее увидел один из работников воспитательного учреждения и вернул в здание школы-интерната.По словам следователей, воспитатель не доложила о произошедшем инциденте руководству, а также не контролировала дальнейшее поведение воспитанниц. В результате между девушками вновь возник конфликт, во время которого 15-летняя воспитанница еще несколько раз ударила потерпевшую кулаками в лицо. После чего девочка попала в больницу.В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств, назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование продолжается, сообщили в СУСК.
https://ria.ru/20210224/izbienie-1598710558.html
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россия, анна кузнецова, сахалин, сахалинская область, происшествия

СК завел дело после избиения воспитанницы интерната на Сахалине

08:43 24.02.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 фев - РИА Новости. Уголовное дело по статье "халатность" заведено после избиения 15-летней воспитанницы школы-интерната на севере Сахалина, сообщает в среду пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.
В воскресенье местные СМИ сообщили, что проезжавшая мимо интерната женщина заметила за воротами девочку-подростка с окровавленным лицом и отвезла в скорую помощь. Сообщалось, что в своем избиении девочка винит воспитанниц интерната. Прокуратура после проверки выявила ряд нарушений, в частности, выяснилось, что охранник интерната не предотвратил драку между воспитанниками, кроме того, он не имел разрешения на охрану учреждения.
Полиция - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
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Дело под личный контроль взяла детский омбудсмен Анна Кузнецова. Ранее уполномоченный по правам ребенка в Сахалинской области Любовь Устиновская сообщила в Instagram, что посетила девочку в больнице, она чувствует себя хорошо.
"Поронайским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области по факту ненадлежащего исполнения сотрудниками одной из школ-интернатов области своих должностных обязанностей, повлекшего существенное нарушение прав и законных интересов 15-летней воспитанницы учреждения, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ – халатность", - говорится в сообщении.
Красноярск - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
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По версии следствия, между двумя 15-летними воспитанницами школы-интерната произошел конфликт. Сообщается, что девушка несколько раз ударила потерпевшую по лицу. После чего последняя выбежала на улицу. Через некоторое время, сообщили в СУСК, на одной из центральных улиц посёлка ее увидел один из работников воспитательного учреждения и вернул в здание школы-интерната.
По словам следователей, воспитатель не доложила о произошедшем инциденте руководству, а также не контролировала дальнейшее поведение воспитанниц. В результате между девушками вновь возник конфликт, во время которого 15-летняя воспитанница еще несколько раз ударила потерпевшую кулаками в лицо. После чего девочка попала в больницу.
В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств, назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование продолжается, сообщили в СУСК.
 
РоссияАнна КузнецоваСахалинСахалинская областьПроисшествия
 
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