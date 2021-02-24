Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20210224/ritchie-1598729708.html
СМИ: Гай Ричи снимет фильм о Второй мировой войне
СМИ: Гай Ричи снимет фильм о Второй мировой войне
СМИ узнали, что британский кинорежиссер Гай Ричи подписал контракт со студией Paramount Pictures на создание фильма, посвященного событиям Второй мировой войны, РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T14:54
2021-02-24T14:54
кино и сериалы
новости культуры
вторая мировая война (1939-1945)
уинстон черчилль
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/154780/51/1547805109_0:0:3280:1846_1920x0_80_0_0_96ee1d5cb6e77b4d13b643e5930a21bf.jpg
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. СМИ узнали, что британский кинорежиссер Гай Ричи подписал контракт со студией Paramount Pictures на создание фильма, посвященного событиям Второй мировой войны, сообщает Deadline. По информации издания, Ричи также напишет сценарий. Продюсировать проект будут Джерри Брукхаймер и Чад Оман, которые ранее работали над приключенческим боевиком "Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины" с Джонни Деппом в главной роли. В основу сюжета ляжет роман историка Дэмиена Льюиса "Ministry of Ungentlemanly Warfare: How Churchill’s Secret Warriors Set Europe Ablaze and Gave Birth to Modern Black Ops" ("Министерство неджентльменской войны: как тайные воины Черчилля подожгли Европу и породили современные темные операции"). Действие в романе происходит в 1939-м году, когда Уинстон Черчилль создал секретный отряд бойцов, чтобы нанести ответный удар в тылу врага. Солдатам тогда разрешили нарушать все общепринятые правила ведения боя и использовать нестандартные методы, например, стрелять из лука. В результате благодаря такой тактике члены тайного подразделения одерживали важные победы над нацистами. Дата выхода фильма и актерский состав пока не раскрывают.
https://ria.ru/20201002/gentlemen-1578099520.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/154780/51/1547805109_360:0:3091:2048_1920x0_80_0_0_69da5112833f37749071cf2029f280c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кино и сериалы, новости культуры, вторая мировая война (1939-1945), уинстон черчилль

СМИ: Гай Ричи снимет фильм о Второй мировой войне

14:54 24.02.2021
 
© AFP 2021 / Tiziana FabiБританский режиссер Гай Ричи
Британский режиссер Гай Ричи - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© AFP 2021 / Tiziana Fabi
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. СМИ узнали, что британский кинорежиссер Гай Ричи подписал контракт со студией Paramount Pictures на создание фильма, посвященного событиям Второй мировой войны, сообщает Deadline.
По информации издания, Ричи также напишет сценарий. Продюсировать проект будут Джерри Брукхаймер и Чад Оман, которые ранее работали над приключенческим боевиком "Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины" с Джонни Деппом в главной роли.
В основу сюжета ляжет роман историка Дэмиена Льюиса "Ministry of Ungentlemanly Warfare: How Churchill’s Secret Warriors Set Europe Ablaze and Gave Birth to Modern Black Ops" ("Министерство неджентльменской войны: как тайные воины Черчилля подожгли Европу и породили современные темные операции").
Действие в романе происходит в 1939-м году, когда Уинстон Черчилль создал секретный отряд бойцов, чтобы нанести ответный удар в тылу врага. Солдатам тогда разрешили нарушать все общепринятые правила ведения боя и использовать нестандартные методы, например, стрелять из лука. В результате благодаря такой тактике члены тайного подразделения одерживали важные победы над нацистами.
Дата выхода фильма и актерский состав пока не раскрывают.
Фильм Джентльмены(2020) - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
2 октября 2020, 15:53Культура
Гай Ричи снимет сериал по мотивам своего фильма "Джентльмены"
 
КультураКино и сериалыНовости культурыВторая мировая война (1939-1945)Уинстон Черчилль
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:58Названы пять частых ошибок водителей при покупке нового авто
04:27Пожаловавшаяся на зарплату врач из Находки заявила о порче ее авто
04:26Врач-диетолог рассказала, кому нельзя есть супы-пюре
04:25Малышева назвала продукты для восполнения дефицита витамина A
04:11Вильфанд рассказал, когда в Европейскую Россию вернутся морозы
04:06Названы профессии с самыми большими сложностями на рынке труда
03:51Жителя Забайкалья приговорили к восьми годам колонии за госизмену
03:42Источник рассказал о беспрецедентных возможностях "Арматы"
03:30Иммунолог оценил вероятность новой волны коронавируса в Москве
03:26Жертва "скопинского маньяка" прокомментировала его скорое освобождение
03:23Вильфанд прокомментировал сообщения о глобальном похолодании
03:21Метеозависимым людям посоветовали простой способ улучшить самочувствие
03:13Байден отменил указ Трампа об ограничении на въезд в США иностранцев
02:28Познер объяснил свои слова о "трагедии" для России из-за православия
02:12Автоэксперт назвал неожиданную ошибку при парковке машины
02:11Косметолог дала совет, как спать для сохранения красоты и молодости
02:10В США мужчина признался, что убил свою соседку и приготовил ее сердце
01:57Мадуро поставил ультиматум ЕС
01:52Посол оценил совместные усилия России и Аргентины в борьбе с COVID-19
01:38В двух городах Испании произошли беспорядки из-за ареста рэпера
Лента новостейМолния