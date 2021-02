https://ria.ru/20210224/ritchie-1598729708.html

СМИ: Гай Ричи снимет фильм о Второй мировой войне

СМИ: Гай Ричи снимет фильм о Второй мировой войне

СМИ узнали, что британский кинорежиссер Гай Ричи подписал контракт со студией Paramount Pictures на создание фильма, посвященного событиям Второй мировой войны, РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T14:54

2021-02-24T14:54

2021-02-24T14:54

кино и сериалы

новости культуры

вторая мировая война (1939-1945)

уинстон черчилль

культура

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/154780/51/1547805109_0:0:3280:1846_1920x0_80_0_0_96ee1d5cb6e77b4d13b643e5930a21bf.jpg

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. СМИ узнали, что британский кинорежиссер Гай Ричи подписал контракт со студией Paramount Pictures на создание фильма, посвященного событиям Второй мировой войны, сообщает Deadline. По информации издания, Ричи также напишет сценарий. Продюсировать проект будут Джерри Брукхаймер и Чад Оман, которые ранее работали над приключенческим боевиком "Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины" с Джонни Деппом в главной роли. В основу сюжета ляжет роман историка Дэмиена Льюиса "Ministry of Ungentlemanly Warfare: How Churchill’s Secret Warriors Set Europe Ablaze and Gave Birth to Modern Black Ops" ("Министерство неджентльменской войны: как тайные воины Черчилля подожгли Европу и породили современные темные операции"). Действие в романе происходит в 1939-м году, когда Уинстон Черчилль создал секретный отряд бойцов, чтобы нанести ответный удар в тылу врага. Солдатам тогда разрешили нарушать все общепринятые правила ведения боя и использовать нестандартные методы, например, стрелять из лука. В результате благодаря такой тактике члены тайного подразделения одерживали важные победы над нацистами. Дата выхода фильма и актерский состав пока не раскрывают.

https://ria.ru/20201002/gentlemen-1578099520.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, вторая мировая война (1939-1945), уинстон черчилль