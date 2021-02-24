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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210224/rezerv-1598699798.html
СП посчитала траты резервного фонда кабмина за 2020 году из-за COVID-19
СП посчитала траты резервного фонда кабмина за 2020 году из-за COVID-19
Власти РФ в 2020 году потратили из резервного фонда правительства 2,856 триллиона рублей на поддержку экономики и устранение последствий коронавируса, следует... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T00:36
2021-02-24T00:36
распространение коронавируса
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коронавирус covid-19
россия
счетная палата рф
экономика
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Власти РФ в 2020 году потратили из резервного фонда правительства 2,856 триллиона рублей на поддержку экономики и устранение последствий коронавируса, следует из аналитической записки Счетной палаты.Контрольное ведомство отмечает, что за 2020 год объем резервного фонда правительства был увеличен на 4,455 триллиона рублей, до 4,470 триллиона рублей.По данным Счетной палаты, по состоянию на 1 января 2021 года принято порядка 153 решений правительства о выделении средств резервного фонда на эти цели.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, счетная палата рф, экономика

СП посчитала траты резервного фонда кабмина за 2020 году из-за COVID-19

00:36 24.02.2021
 
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Счетной палаты РФ на Зубовской улице в Москве
Здание Счетной палаты РФ на Зубовской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Власти РФ в 2020 году потратили из резервного фонда правительства 2,856 триллиона рублей на поддержку экономики и устранение последствий коронавируса, следует из аналитической записки Счетной палаты.
Контрольное ведомство отмечает, что за 2020 год объем резервного фонда правительства был увеличен на 4,455 триллиона рублей, до 4,470 триллиона рублей.
"Выделены бюджетные ассигнования в сумме 4 059,3 млрд. рублей, из которых, по экспертной оценке Счетной палаты, 2 855,6 млрд. рублей, или 70,3%, направлены на решение вопросов финансового обеспечения мероприятий по предотвращению влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, на профилактику и устранение последствий распространения коронавирусной инфекции", - говорится в документе.
По данным Счетной палаты, по состоянию на 1 января 2021 года принято порядка 153 решений правительства о выделении средств резервного фонда на эти цели.
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