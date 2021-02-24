https://ria.ru/20210224/rezerv-1598699798.html

СП посчитала траты резервного фонда кабмина за 2020 году из-за COVID-19

СП посчитала траты резервного фонда кабмина за 2020 году из-за COVID-19

Власти РФ в 2020 году потратили из резервного фонда правительства 2,856 триллиона рублей на поддержку экономики и устранение последствий коронавируса, следует... РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T00:36

2021-02-24T00:36

2021-02-24T00:36

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

счетная палата рф

экономика

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Власти РФ в 2020 году потратили из резервного фонда правительства 2,856 триллиона рублей на поддержку экономики и устранение последствий коронавируса, следует из аналитической записки Счетной палаты.Контрольное ведомство отмечает, что за 2020 год объем резервного фонда правительства был увеличен на 4,455 триллиона рублей, до 4,470 триллиона рублей.По данным Счетной палаты, по состоянию на 1 января 2021 года принято порядка 153 решений правительства о выделении средств резервного фонда на эти цели.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, счетная палата рф, экономика