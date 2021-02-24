СП посчитала траты резервного фонда кабмина за 2020 году из-за COVID-19
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Власти РФ в 2020 году потратили из резервного фонда правительства 2,856 триллиона рублей на поддержку экономики и устранение последствий коронавируса, следует из аналитической записки Счетной палаты.
Контрольное ведомство отмечает, что за 2020 год объем резервного фонда правительства был увеличен на 4,455 триллиона рублей, до 4,470 триллиона рублей.
"Выделены бюджетные ассигнования в сумме 4 059,3 млрд. рублей, из которых, по экспертной оценке Счетной палаты, 2 855,6 млрд. рублей, или 70,3%, направлены на решение вопросов финансового обеспечения мероприятий по предотвращению влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, на профилактику и устранение последствий распространения коронавирусной инфекции", - говорится в документе.
По данным Счетной палаты, по состоянию на 1 января 2021 года принято порядка 153 решений правительства о выделении средств резервного фонда на эти цели.
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