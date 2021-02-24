https://ria.ru/20210224/putin-1598757348.html
В графике Путина нет контактов с руководством Саудовской Аравии и США
В графике Путина нет контактов с руководством Саудовской Аравии и США
Контактов с руководством Саудовской Аравии и США в графике президента России Владимира Путина пока нет, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T12:41
2021-02-24T12:41
2021-02-24T12:41
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мухаммед бен сальман
опек
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владимир путин
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Контактов с руководством Саудовской Аравии и США в графике президента России Владимира Путина пока нет, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нет, помимо того, что было неделю назад, разговор с наследным принцем, никаких пока контактов не планируется", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, планируются ли контакты Путина с руководством Саудовской Аравии и США.В понедельник, 15 февраля, президент России и саудовский наследный принц Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд по телефону обсудили реализацию сделки ОПЕК+, выразили настрой на продолжение координации для стабильности энергорынка.ОПЕК+ из-за падения спроса, вызванного пандемией COVID-19, с мая 2020 года сократила добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере улучшения ситуации с распространением коронавируса ограничения по добыче корректируются. Ближайшее заседание министерского мониторингового комитета альянса планируется 3 марта, а 4 марта запланирована встреча всех стран-участниц соглашения ОПЕК+, где будет приниматься решение о дальнейшей судьбе сделки. ОПЕК+ пока корректирует добычу с шагом не более чем на 500 тысяч баррелей в сутки ежемесячно.
https://ria.ru/20210224/peregovory-1598752602.html
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россия, мухаммед бен сальман, опек, дмитрий песков, владимир путин, саудовская аравия, сша, в мире