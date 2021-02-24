https://ria.ru/20210224/putin-1598751912.html

В графике Путина пока нет встречи с главами нефтяных компаний

В графике Путина пока нет встречи с главами нефтяных компаний

В графике президента пока нет встречи с главами нефтяных компаний, но диалог с индустрией ведется на постоянной основе, рассказал журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T12:22

2021-02-24T12:22

2021-02-24T12:23

россия

дмитрий песков

владимир путин

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/12/1598008598_0:319:2947:1977_1920x0_80_0_0_a317cf62eb171313a545f6b982801c93.jpg

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. В графике президента пока нет встречи с главами нефтяных компаний, но диалог с индустрией ведется на постоянной основе, рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Президент с Новаком постоянно общается по телефону, постоянный рабочий контакт, понимаете", - ответил Песков на вопрос, планируется ли у президента отдельная встреча с вице-премьером.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дмитрий песков, владимир путин, экономика