В графике Путина пока нет встречи с главами нефтяных компаний
12:22 24.02.2021 (обновлено: 12:23 24.02.2021)
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. В графике президента пока нет встречи с главами нефтяных компаний, но диалог с индустрией ведется на постоянной основе, рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, пока в графике президента такой встречи нет, но, с другой стороны, вы знаете, что с нефтяными компаниями на постоянной основе работает и министерство энергетики, министр работает и вице-премьер курирующий, Александр Новак, работает. Поэтому диалог с индустрией ведется на постоянной основе", - сказал он.
"Президент с Новаком постоянно общается по телефону, постоянный рабочий контакт, понимаете", - ответил Песков на вопрос, планируется ли у президента отдельная встреча с вице-премьером.