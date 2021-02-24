https://ria.ru/20210224/puteshestviya-1598723973.html

Россияне рассказали, куда хотели бы отправиться после открытия границ

Россияне рассказали, куда хотели бы отправиться после открытия границ

Российские туристы, опрошенные онлайн сервисом, рассказали, куда мечтают поехать после отмены коронавирусных ограничений, сообщает Яндекс.Путешествия. РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T12:49

2021-02-24T12:49

2021-02-24T12:49

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туризм

новости - туризм

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Российские туристы, опрошенные онлайн сервисом, рассказали, куда мечтают поехать после отмены коронавирусных ограничений, сообщает Яндекс.Путешествия.Специалисты компании провели исследование среди десяти тысяч пользователей и выяснили, что большинство из них — 60 процентов — рассчитывают на полное открытие границ уже в этом году. Самые желанные страны для поездок — Турция, Таиланд, Италия, Испания и Египет.При этом 68 процентов респондентов сказали, что возможность посещать другие государства без ограничений повлияет на их планы проведения отпуска. Почти половина опрошенных сообщили, что хотят выехать за рубеж, причем девять процентов готовы сделать это, даже если риск заразиться сохранится. Каждый пятый путешественник заявил, что предпочитает отдыхать в России вне зависимости от улучшения эпидемиологической обстановки за рубежом.

https://ria.ru/20210219/omsk-1597718083.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, туризм, новости - туризм