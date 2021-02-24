Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20210224/puteshestviya-1598354700.html
Россияне рассказали, сколько денег они тратят на путешествия
Россияне рассказали, сколько денег они тратят на путешествия
Самостоятельные туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, какие суммы они готовы потратить на отпуск, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T04:32
2021-02-24T04:32
цены
туристы
туризм
туризм
новости - туризм
деньги
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/151902/18/1519021838_0:648:7360:4788_1920x0_80_0_0_a7cee4225004f5248a6eeb6f7cf08224.jpg
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Самостоятельные туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, какие суммы они готовы потратить на отпуск, сообщает Туту.ру.Специалисты компании провели исследование среди 1200 пользователей, которые отправляются в поездки как минимум раз в год. Оказалось, что чаще всего они укладываются в бюджет от 20 до 50 тысяч рублей, это средние траты 38 процентов опрошенных.Путешествовать максимально экономно, расходуя менее 20 тысяч рублей, старается каждый пятый турист. Столько же — готовы платить от 50 до 90 тысяч рублей.Бюджет от 90 до 120 тысяч рублей на тур закладывают 11 процентов клиентов компании. Около десяти процентов — тратят на поездку более 120 тысяч рублей. У двух третей (70 процентов) респондентов продолжительность путешествия варьируется от четырех до 14 дней. Лишь у каждого десятого— дольше двух недель, а каждый пятый предпочитает короткие поездки.Основная статья расходов во время тура — это транспорт. Четверть бюджета на отпуск уходит на оплату билетов или бензин и аренду автомобиля. Почти четверть суммы туристы тратят на питание, 22 процента — на проживание, 20 процентов — на досуг.
https://ria.ru/20210128/chelyabinsk-1594675445.html
https://ria.ru/20210219/omsk-1597718083.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/151902/18/1519021838_406:0:6955:4912_1920x0_80_0_0_fb30d2a4ec13a91fc02ddbf098944e96.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
цены, туристы, туризм, новости - туризм, деньги

Россияне рассказали, сколько денег они тратят на путешествия

04:32 24.02.2021
 
© Depositphotos / RacornСвинья-копилка и чемодан
Свинья-копилка и чемодан - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© Depositphotos / Racorn
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Самостоятельные туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, какие суммы они готовы потратить на отпуск, сообщает Туту.ру.
Специалисты компании провели исследование среди 1200 пользователей, которые отправляются в поездки как минимум раз в год. Оказалось, что чаще всего они укладываются в бюджет от 20 до 50 тысяч рублей, это средние траты 38 процентов опрошенных.
Путешествовать максимально экономно, расходуя менее 20 тысяч рублей, старается каждый пятый турист. Столько же — готовы платить от 50 до 90 тысяч рублей.
Бюджет от 90 до 120 тысяч рублей на тур закладывают 11 процентов клиентов компании. Около десяти процентов — тратят на поездку более 120 тысяч рублей.
Вершина хребта Зюраткуль - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
28 января, 08:00Туризм
Метеорит, заповедники и пельмени. Что смотреть и пробовать в Челябинске
У двух третей (70 процентов) респондентов продолжительность путешествия варьируется от четырех до 14 дней. Лишь у каждого десятого— дольше двух недель, а каждый пятый предпочитает короткие поездки.
Основная статья расходов во время тура — это транспорт. Четверть бюджета на отпуск уходит на оплату билетов или бензин и аренду автомобиля. Почти четверть суммы туристы тратят на питание, 22 процента — на проживание, 20 процентов — на досуг.
Дом Колчака в Омске - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
19 февраля, 08:00Туризм
Солнечный город в холодной Сибири. Как провести выходные в Омске
 
ТуризмЦенытуристыТуризмНовости - ТуризмДеньги
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:10Обвиняемый съел явку с повинной в суде, ему грозит еще два года тюрьмы
14:07ОНК опровергла сообщения о давлении на Навального в СИЗО
14:07Жена получила после развода почти восемь тысяч долларов за работу по дому
14:07Глава Wildberries вошла в число 15 богатейших россиян
14:05В латвийском Екабпилсе с мемориала советским войнам украли пушку
14:04Матвиенко предложила повысить экологическую ответственность бизнеса
14:03В Берлине прокомментировали украинские санкции против Медведчука
13:56В Тверской области иномарка попала под грузовик, три человека погибли
13:54Исследование показало, где за рубежом чаще всего нарушаются права россиян
13:54В России закрыли первое дело о фейках про коронавирус
13:54В Чехии заявили о надвигающейся катастрофе из-за COVID-19
13:54Экипаж МКС временно заделал несколько возможных мест утечки воздуха
13:54За оскорбление ветеранов предложили сажать на срок до пяти лет
13:48В России запретят использовать уменьшенные дорожные знаки
13:48Захарова рассказала об унижении Евросоюза
13:46В США рассказали, как учения НАТО чуть не вызвали ядерную войну с СССР
13:41В Новосибирске завели дело после избиения мальчика за отказ снять брекеты
13:38Мишустин назвал отрасли, которые не восстановились до докризисного уровня
13:35Матвиенко рассказала о "постковидном периоде" в России
13:32Жителей Челябинской области предупредили об аномально холодной погоде
Лента новостейМолния