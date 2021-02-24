https://ria.ru/20210224/puteshestviya-1598354700.html

Россияне рассказали, сколько денег они тратят на путешествия

Россияне рассказали, сколько денег они тратят на путешествия

Самостоятельные туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, какие суммы они готовы потратить на отпуск, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T04:32

2021-02-24T04:32

2021-02-24T04:32

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Самостоятельные туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, какие суммы они готовы потратить на отпуск, сообщает Туту.ру.Специалисты компании провели исследование среди 1200 пользователей, которые отправляются в поездки как минимум раз в год. Оказалось, что чаще всего они укладываются в бюджет от 20 до 50 тысяч рублей, это средние траты 38 процентов опрошенных.Путешествовать максимально экономно, расходуя менее 20 тысяч рублей, старается каждый пятый турист. Столько же — готовы платить от 50 до 90 тысяч рублей.Бюджет от 90 до 120 тысяч рублей на тур закладывают 11 процентов клиентов компании. Около десяти процентов — тратят на поездку более 120 тысяч рублей. У двух третей (70 процентов) респондентов продолжительность путешествия варьируется от четырех до 14 дней. Лишь у каждого десятого— дольше двух недель, а каждый пятый предпочитает короткие поездки.Основная статья расходов во время тура — это транспорт. Четверть бюджета на отпуск уходит на оплату билетов или бензин и аренду автомобиля. Почти четверть суммы туристы тратят на питание, 22 процента — на проживание, 20 процентов — на досуг.

https://ria.ru/20210128/chelyabinsk-1594675445.html

https://ria.ru/20210219/omsk-1597718083.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

цены, туристы, туризм, новости - туризм, деньги